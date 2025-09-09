Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ
Στα χέρια της αστυνομίας είναι διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο οποίος φέρεται να ζητούσε φακελάκι για να παράσχει περισσότερη φροντίδα στους ασθενείς
- Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο αναπτύσσει 25.000 στρατιώτες στα σύνορα με φόντο την ένταση με τις ΗΠΑ
- Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό - «Αδειάστε αμέσως την περιοχή»
- Μονή Σινά: Οι «αντάρτες» πιέζουν για άμεση εκλογή νέου ηγουμένου
- Συνάντηση Αμπάς με Στάρμερ στο Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικού τμήματος του Ιπποκράτειου νοσοκομείου στην Αθήνα, σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, καθώς φέρεται να ζητούσε φακελάκι από τους ασθενείς του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός που συνελήφθη φέρεται να ζητούσε φακελάκι 4.000 έως και 5.000 ευρώ ώστε να προσέξει ο ίδιος περισσότερο τους ασθενείς του, μετά το χειρουργείο τους.
Τη διερεύνηση και τη σύλληψή του πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη, o γιατρός φέρεται να πιάστηκε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα τα οποία είχε λάβει νωρίτερα από ασθενή ενώ φαίνεται πως είχε προηγηθεί καταγγελία στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.
Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση δεν έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί.
- Θεσσαλονίκη: Ένας 49χρονος απείλησε με όπλο παιδιά επειδή έκαναν φασαρία
- Υποψήφιος για τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν
- Σεισμός στην Εύβοια: Πιθανός ένας μετασεισμός 4 Ρίχτερ, λέει ο Λέκκας
- Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
- Γιάννης Πλούταρχος: Ρώτησε on stage την κόρη του Κατερίνα, αν παντρεύεται – Η αντίδραση της
- ΗΣΑΠ: Drone εντόπισε 5 νεαρούς να κινούνται ύποπτα στο αμαξοστάσιο – Προσήχθησαν από την ΕΛΑΣ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις