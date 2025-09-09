Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικού τμήματος του Ιπποκράτειου νοσοκομείου στην Αθήνα, σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, καθώς φέρεται να ζητούσε φακελάκι από τους ασθενείς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός που συνελήφθη φέρεται να ζητούσε φακελάκι 4.000 έως και 5.000 ευρώ ώστε να προσέξει ο ίδιος περισσότερο τους ασθενείς του, μετά το χειρουργείο τους.

Τη διερεύνηση και τη σύλληψή του πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη, o γιατρός φέρεται να πιάστηκε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα τα οποία είχε λάβει νωρίτερα από ασθενή ενώ φαίνεται πως είχε προηγηθεί καταγγελία στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση δεν έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί.