Ο ΙΣΑ ζήτησε τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη για φακελάκι στο Ιπποκράτειο
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο τα στοιχεία του γιατρού που εντοπίστηκε να λαμβάνει φακελάκι
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), σχετικά με την υπόθεση του γιατρού που συνελήφθη για φακελάκι, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
Όπως τονίζεται, ο σύλλογος ζήτησε από το νοσοκομείο τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα ιατρό και τόνισε ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια.
Η ανακοίνωση του ΙΣΑ για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο
«Ο ΙΣΑ στο πλαίσιο της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα ιατρό, ο οποίος φέρεται να έλαβε φακελάκι από ασθενή.
Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΙΣΑ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του, στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ζητά να του χορηγήσουν άμεσα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Ο ΙΣΑ διαβεβαιώνει ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα, με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος.
«Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών», τονίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης».
