Θεσμικό κενό στην Επιθεώρηση Εργασίας εν μέσω σοβαρών ερωτημάτων για την ασφάλεια στην εργασία
Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας παραμένει χωρίς διοικητή από τον περασμένο Οκτώβριο.
- Γαλλία: «Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα τους οικονομικούς μετανάστες»
- Μαχαίρωσαν Αλβανό εκτελεστή στις φυλακές Μαλανδρίνου – Είχε συλληφθεί για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
- Μια καφέ λωρίδα 8.000 χιλιομέτρων απλώνεται στον Ατλαντικό και προκαλεί ανησυχία
- Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»
Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας έμεινε ακέφαλη με τη θέση του διοικητή της να μένει κενή από τον περασμένο Οκτώβριο. Μία από τις πλέον εμβληματικές για την κυβέρνηση θεσμικές μεταρρυθμίσεις, που είναι η ανεξαρτησία της Αρχής, βρίσκεται στον αέρα…
Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο παύτηκε ο μέχρι τότε επικεφαλής της Αρχής, Γιώργος Τζιλιβάκης, καθώς κρίθηκε προβληματικός ο τρόπος διορισμού του. Ο Τζιλιβάκης κατόπιν σχετικού διαγωνισμού το 2022 είχε επιλεγεί για τη θέση του διοικητή της ΑΑΕΕ.
Ωστόσο, την επιλογή του μέχρι πρότινος διοικητή είχε ακολουθήσει, σύμφωνα με πλήροφορίες, προσφυγή στο ΣτΕ από τον επίσης συμμετέχοντα στον διαγωνισμό Γιώργο Κατοπόδη. Ο κ. Κατοπόδης, να σημειωθεί, ότι είναι κουμπάρος του Άδωνι Γεωργιάδη και επί της θητείας του τελευταίου στο υπουργείο Εργασίας παρείχε νομικές υπηρεσίες, όπως προκύπτει από μία απλή αναζήτηση στη Διαύγεια.
Να τονιστεί ότι η προσφυγή στο ΣτΕ έγινε μετά την επιλογή του Τζιλιβάκη το 2022 και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου δημοσιεύτηκε πριν από τρεις μήνες. Από τότε λοιπόν η Αρχή χάνει τη διοικητική της ηγεσία και, ουσιαστικά, επιστρέφει στον άμεσο έλεγχο του υπουργείου Εργασίας.
Τα καθήκοντα όλο αυτό το διάστημα ασκεί υπάλληλος της Ανεξάρτητης Αρχής, ο οποίος τοποθετήθηκε από το υπουργείο Εργασίας -χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα- μέχρι και τη διενέργεια νέου διαγωνισμού για την εξεύρεση του επόμενου επικεφαλής.
Ο διαχωρισμός του πάλαι ποτέ Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από το υπουργείο Εργασίας έγινε το 2021 όταν ο τότε υπουργός και σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης είχε προτείνει σχετικό νομοσχέδιο το οποίο και ψηφίστηκε για την ανεξαρτησία της Αρχής.
Ποιος ελέγχει πραγματικά την ασφάλεια;
Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν τη χειρότερη δυνατή στιγμή.
Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στη Βιολάντα. Ένα ακόμα τραγικό περιστατικό που επαναφέρει με τον πιο ωμό τρόπο το ερώτημα: Ποιος ελέγχει πραγματικά την ασφάλεια στους χώρους εργασίας; Ποιος έχει την ευθύνη, την επάρκεια και κυρίως την ανεξαρτησία να επιβάλει κανόνες όταν αυτοί παραβιάζονται;
Στόχος της μετεαρρύθμισης για την ανεξαρτητοποίηση της Επιθεώρησης Εργασίας ήταν οι έλεγχοι να γίνονται μακριά από πιθανές κυβερνητικές ή άλλες παρεμβάσεις και μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Η απόφαση του ΣτΕ δεν ακυρώνει κατ’ ανάγκη αυτή τη φιλοσοφία. Ακυρώνει όμως τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε να υλοποιηθεί. Το πρόβλημα είναι ότι, μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η θεσμική εκκρεμότητα, το σύστημα ελέγχου της εργασίας αποδυναμώνεται. Και όταν αποδυναμώνεται ο έλεγχος, το τίμημα το πληρώνουν οι εργαζόμενοι όχι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά με πραγματικούς κινδύνους, πραγματικά ατυχήματα, πραγματικές απώλειες.
Η επιστροφή της Επιθεώρησης Εργασίας στο υπουργείο έστω και άτυπα μπορεί να μοιάζει διοικητικά «ασφαλής» λύση. Πολιτικά όμως είναι ένα βήμα πίσω. Και κοινωνικά, σε μια περίοδο που η ασφάλεια στην εργασία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, είναι ένα μήνυμα που προβληματίζει.
Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν χρειαζόμαστε μια Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Αυτό έχει απαντηθεί τραγικά, πολλές φορές. Το ερώτημα είναι αν το πολιτικό σύστημα μπορεί και θέλει να τη στήσει σωστά, θεσμικά θωρακισμένη και πραγματικά ανεξάρτητη .Χωρίς ανεξαρτησία στους ελέγχους, η ασφάλεια στην εργασία μένει σύνθημα. Και τα «δυστυχήματα» γίνονται συνάμα και αποτυχία του κράτους.
- Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε καταστολή στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα παραμένει ο τρίτος φίλαθλος του ΠΑΟΚ
- Ψάχνει διπλό-ανάσα στη Γαλλία κόντρα στη Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός
- Αλέξης Τσίπρας: Πρωτοβουλία για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων
- Ξεκάθαρος ο Τσιμίκας: «Απέδειξα ότι αξίζω τις ευκαιρίες που μου δίνει ο προπονητής»
- Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Είχα φτάσει 107 κιλά, πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα»
- Θεσμικό κενό στην Επιθεώρηση Εργασίας εν μέσω σοβαρών ερωτημάτων για την ασφάλεια στην εργασία
- Φουρνιέ: «Έπρεπε να δώσουμε τα πάντα»
- Ο εφιάλτης της κλιματικής κρίσης για την Κρήτη είναι εδώ: Ξηρασία, αυξημένες θερμοκρασίες και υδροστρόβιλοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις