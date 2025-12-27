newspaper
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χριστουγεννιάτικος εργασιακός εφιάλτης: Η κόπωση των εορτών αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα κατά 42%
Οικονομία 27 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Χριστουγεννιάτικος εργασιακός εφιάλτης: Η κόπωση των εορτών αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα κατά 42%

Η περίοδος των γιορτών είναι η πιο επικίνδυνη για εργατικά ατυχήματα, σε κλάδους με αυξημένο φόρτο εργασίας - όπως το λιανεμπόριο και η εφοδιαστική αλυσίδα, διαπιστώνει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

Σύμφωνα με νέα έρευνα η λεγόμενη «εορταστική κόπωση» οδηγεί σε απότομη και ανησυχητική αύξηση στα εργατικά ατυχήματα, κατά 42% την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Health And Safety International, για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ). Πραγματοποιήθηκε από την τη διεθνή εταιρεία ecoonline, η οποία εξειδικεύεται σε προγράμματα για την πρόληψη των ατυχημάτων στις μεγάλες επιχειρήσεις και φορείς, από τους σιδηροδρόμους και τα αεροδρόμια ως τη χημική βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Στο πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται 11.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί  από όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους η Hitachi Rail, που κατασκευάζει τροχαίο υλικό και συστήματα σηματοδότησης για τις σιδηροδρομικές γραμμές και τo NHS, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) της Βρετανίας.

Προσοχή στο (εορταστικό) κενό μεταξύ 2025 και 2026

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το τέλος του έτους είναι περίοδος υψηλού κινδύνου για εργατικά ατυχήματα, καθώς οι εργαζόμενοι νιώθουν συσσωρευμένη κούραση, ιδίως σε επαγγέλματα «πρώτης γραμμής».

Τα στοιχεία έδειξαν αύξηση 42% στα εργατικά ατυχήματα κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, λόγω του αυξημένου φόρτου και της υπερωριακής εργασίας.

Η «εορταστική κόπωση» είναι πιο έντονη και πιο επικίνδυνη σε κλάδους όπως το λιανικό εμπόριο, η υγειονομική περίθαλψη και τα logistics – η εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα στοιχεία από το εργατικό δυναμικό του ΝHS επιβεβαίωσαν αυτή την τάση. Το βρετανικο ΕΣΥ, που απασχολεί συνολικά 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους, δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα έρευνες εργατικού δυναμικού. Στις στατιστικές αυτές, τα Χριστούγεννα καταγράφονται ως μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους για τους υπερβολικά καταπονημένους  εργαζόμενους.

Αυξημένη πίεση

«Το τέλος του έτους είναι παραδοσιακά πολυάσχολο, αλλά σήμερα αυτή η πίεση έχει ενταθεί. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυστηρότερους χρόνους παράδοσης, μειωμένο προσωπικό λόγω των αδειών των συναδέλφων, πιεστικούς οικονομικούς στόχους για το τέλος του έτους, εποχιακή αύξηση της ζήτησης και αυξημένη εργασία σε βάρδιες. Το αποτέλεσμα είναι μια απότομη αύξηση της εξάντλησης των εργαζομένων», δηλώνει ο τεχνικός διευθυντής της πολυεθνικής εταιρείας Astutis Μπρένινγκ Μουρ. Η Astutis είναι επίσης πολυεθνική εταιρεία και ειδικεύεται σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού, για θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής εταιρικής πολιτικής.

«Όσο αυξάνεται η ζήτηση, κορυφώνεται και η εργασιακή κόπωση. Οι εργοδότες πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η εορταστική κόπωση δεν αφορά μόνο την αίσθηση της κούρασης, αλλά συνδέεται άμεσα με κινδύνους για την ασφάλεια, μειωμένη συγκέντρωση και δυνητικά σοβαρά ατυχήματα. Αντιμετωπίζοντας άμεσα αυτό το ζήτημα, προστατεύεται η ευημερία του προσωπικού και ενισχύεται η συνολική απόδοση σε θέματα ασφάλειας», τονίζει ο εμπειρογνώμονας.

Έκθεση Burnout 2025

Η εργασιακή εξάντληση ή burnout ορίζεται ως μια κατάσταση σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής κόπωσης που προκαλείται από μακροχρόνιο άγχος. Η έκθεση «Βurnout 2025» του βρετανικού φορέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΗSE) διαπίστωσε ότι το 91% των ενηλίκων έχει βιώσει ακραία επίπεδα πίεσης κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς.

Η έκθεση υπογράμμισε επίσης ότι ένας στους πέντε εργαζόμενους χρειάστηκε να πάρει άδεια λόγω κακής ψυχικής υγείας που προκλήθηκε από πίεση ή άγχος. Σύμφωνα με τους ειδικούς το ποσοστό αυτό συνδέεται με τους εργασιακούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της πολυάσχολης εορταστικής περιόδου. Τα στοιχεία του HSE, που προέρχονται από την Astutis, εντόπισαν συγκεκριμένους κλάδους που επηρεάζονται δυσανάλογα από την εορταστική κόπωση: λιανεμπόριο, ξενοδοχεία, υγειονομική περίθαλψη, logistics-μεταφορές, καθώς και η μεταποίηση, που πρέπει να παραδώσει προϊόντα στο τέλος του έτους. Πρόκειται για τους ίδιους κλάδους που ξεχώρισε ως «υψηλής επικινδυνότητας» για εορταστική κόπωση και η έρευνα της econline.

Αυξάνονται και τα εργατικά δυστυχήματα

Σύμφωνα με πρόσφατη ανασκόπηση της Astutis, οι τομείς που παίζουν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων γιορτών, έχουν επίσης σημειώσει απότομη αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων, σε σύγκριση με το 2020. Η ανάλυση αποκάλυψε αύξηση των θανάτων κατά 400% στους κλάδους της διασκέδασης-ψυχαγωγίας και 200% στους κλάδους του εμπορίου (λιανική – χονδρική).

Αυξήθηκαν επίσης συγκεκριμένοι τύποι ατυχημάτων που συχνά επιδεινώνονται από τις χειμερινές κλιματικές συνθήκες, με τις ολισθήσεις, τα παραπατήματα και τις πτώσεις να αυξάνονται κατά 50%, σε βάθος δεκαετίας.

Οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς αντιμετώπισαν αυξημένη έκθεση σε τραυματισμούς λόγω της αυξημένης ζήτησης των πελατών και της πίεσης να συνεχίσουν να δουλεύουν εντατικά κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Δούλεψε κι ας είσαι άρρωστος

Ο κίνδυνος επιτείνεται περαιτέρω όταν οι εργαζόμενοι  συνεχίζουν να εργάζονται, παρά την εξάντληση ή την κακή υγεία. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αποκαλείται  «presenteeism»,  η ανάγκη για υποχρεωτική παρουσία στη δουλειά ακόμα και αν είσαι άρρωστος. Το φαινόμενο του presenteeism στην ιατρική της εργασίας αντιμετωπίζεται ως «μάστιγα για τη δημόσια υγεία», με σημαντικό κόστος για τους εργαζόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις, υψηλότερο από το φαινόμενο του absenteeism, των απουσιών από την εργασία.

 Πάρτε μια ανάσα

«Η λήψη προληπτικών μέτρων για τη διαχείριση της κόπωσης κατά τη διάρκεια των εορτών είναι καθοριστική για την πρόληψη των ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς έναρξης του νέου έτους για τις ομάδες εργαζομένων», δηλώνει ο εμπειρογνώμονας της Αstutis.

Συνέστησε στους διευθυντές να παρακολουθούν δείκτες κόπωσης, όπως η γνωστική υπερφόρτωση, και να διασφαλίζουν ότι τα προγράμματα εργασίας προβλέπουν επαρκείς περιόδους ανάπαυσης.

«Οι εργοδότες και οι διευθυντές πρέπει να εξισορροπήσουν το φόρτο εργασίας, αντιστεκόμενοι στον πειρασμό να καλύψουν κάθε κενό. Τα προγράμματα εργασίας πρέπει να προβλέπουν περιόδους ανάπαυσης και δίκαιη κατανομή της εργασίας. Ενθαρρύνετε τις διακοπές για αναψυχή και κάντε το αποδεκτό για τους υπαλλήλους να αποσυνδέονται πλήρως κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.  Αν εργάζεστε ενώ είστε άρρωστοι, οι υπάλληλοί σας θα νιώθουν ότι πρέπει να κάνουν το ίδιο», καταλήγει ο ειδικός.

με πληροφορίες από ΕΔΩ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

World
UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Δολάριο: Το μετέωρο βήμα οδεύοντας στο 2026 – Ένα «προειδοποιητικό φως» αναβοσβήνει
Οι εκτιμήσεις 26.12.25

Το μετέωρο βήμα του αμερικανικού δολαρίου - Το «προειδοποιητικό φως» που αναβοσβήνει

Η άνοδος των τιμών των πολύτιμων μετάλλων το 2025 «σηματοδοτεί την αρχή μιας βαθιάς, διαρθρωτικής αλλαγής στο διεθνές νομισματικό σύστημα (...)» κάτι που πιθανόν να μην αφήσει ανεπηρέαστο το δολάριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Πλαστικό χρήμα»: Άλμα στη χρήση καρτών τη δεκαετία 2015-2024
2015-2024 26.12.25

Η «επέλαση» του πλαστικού χρήματος - Η δεκαετία των μεγάλων αλλαγών

Η μετάβαση από τα μετρητά στο «πλαστικό χρήμα» (κάρτες, ψηφιακά πορτοφόλια) δεν είναι πλέον μια απλή τάση, αλλά μια πλήρης δομική αλλαγή στην καθημερινή οικονομία. Η ελληνική πραγματικότητα και η «εκτόξευση» τη δεκαετία 2015-2024.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κίνα: Κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν
Νέα ένταση 26.12.25

Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν

Η κίνηση αυτή από την Κίνα ακολουθεί την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για πώληση όπλων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος – Πόσο θα είναι τον Ιανουάριο
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πόσο θα είναι τα τιμολόγια ρεύματος τον Ιανουάριο - Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Οι πάροχοι θα διαμορφώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο με βάση τη σύγκριση των χρηματιστηριακών τιμών ανάμεσα στον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κρασί επιδορπίου: Η επιστροφή του στο τραπέζι – Η νέα μόδα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Το κρασί επιδορπίου γίνεται ξανά τάση

Παρ’ όλα αυτά, τα γλυκά κρασιά προσφέρουν κάτι μοναδικό – τη δυνατότητα να δοκιμάσει κανείς ένα εξαιρετικά παλαιωμένο κρασί σε προσιτή τιμή.

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Taste Atlas: Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
Agro-in 26.12.25

Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ

Η κατάταξη του Taste Atlas βασίζεται σε διεθνείς αξιολογήσεις, ιστορικά στοιχεία και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, αναδεικνύοντας την Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύνταξη
Ισπανία: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της στεγαστικής κρίσης από Βαρκελώνη και Μαδρίτη
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πώς αντιμετωπίζουν Βαρκελώνη και Μαδρίτη τη στεγαστική κρίση

Η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη δεν αντιπροσωπεύουν μόνο διαφορετικές πολιτικές, αλλά και διαφορετικά μέλλοντα – Διαμετρικά αντίθετες οι πολιτικές για το στεγαστικό στις 2 πόλεις της Ισπανίας

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Εργασιακή ευημερία: Τέσσερις τάσεις που θα αναδιαμορφώσουν το εργατικό δυναμικό το 2026
Διεθνής έρευνα 26.12.25

Εργασιακή ευημερία: Τέσσερις τάσεις που θα αναδιαμορφώσουν το εργατικό δυναμικό το 2026

Η πολλή δουλειά δεν τρώει μόνο τον αφέντη, τρώει και τον εργαζόμενο, υπονομεύοντας την παραγωγικότητα. Η «grind culture», η κουλτούρα της υπερεργασίας, είναι συνταγή αποτυχίας διαπιστώνει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο πρώην διαιτητής Χαβιέ Εστράδα έβγαλε στη φόρα το παρασκήνιο και τον… χαμό που ακολούθησε μετά από μια αποβολή που έκανε σε βάρος του Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν αυτός έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
Καιρός: Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει
Καιρός 27.12.25

Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει

Παγετός κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά - Από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την εβδομάδα που έρχεται σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»
Σόου και λεφτά 27.12.25

Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»

Πριν γίνει οικογενειακό παιχνίδι, το πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος. Το Marty Supreme φωτίζει τον αληθινό μύθο του Μάρτι Ράισμαν, του σόουμαν που έζησε το παιχνίδι σαν τρόπο ζωής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά
Ένας έτος Τραμπ 27.12.25

Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά

Τι είναι αυτό που αιφνιδίασε έναν από τους πλέον έμπειρους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο, όσον αφορά την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 27.12.25

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Νιγηρία: Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση για να δώσει «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» στους τζιχαντιστές
«Δεν το περίμεναν» 27.12.25

Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση στη Νιγηρία για... «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο»

Τα πλήγματα στη Νιγηρία επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, αλλά ο Τραμπ είπε «ας τους δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» και η επιχείρηση αναβλήθηκε για την επομένη.

Σύνταξη
Αργεντινή: Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μιλέι
Αργεντινή 27.12.25

Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Μιλέι

«Οταν πάτε για ύπνο σήμερα, να πείτε στα παιδιά σας: Είμαι χαρούμενος γιατί κατέστρεψα το εκπαιδευτικό σύστημα», είπε γερουσιαστής της αντιπολίτευσης στην Αργεντινή μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν
Βόρεια Κορέα 27.12.25

Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ

Το 2025 ήταν μια «πραγματικά σημαντική χρονιά» στη συμμαχία μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας, η οποία σφυρηλατήθηκε από «δεσμούς αίματος», αναφέρει ο Κιμ Γιονγκ Ουν σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν.

Σύνταξη
Νιγηρία: Με πυραύλους από drones MQ-9 Reaper οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών
Θανατηφόρες επιθέσεις 27.12.25

Πώς χτύπησαν οι ΗΠΑ τους τζιχαντιστές στη Νιγηρία

Οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών στη Νιγηρία εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση», με τη συνδρομή της αφρικανικής χώρας.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αναγνώρισή της από το Ισραήλ, προειδοποιεί η Αφρικανική Ενωση
«Επικίνδυνο προηγούμενο» 27.12.25

Η Αφρικανική Ενωση απορρίπτει «οποιαδήποτε αναγνώριση της Σομαλιλάνδης»

«Επικίνδυνο προηγούμενο», χαρακτηρίζει η Αφρικανική Ενωση την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, ενέργεια που «απειλεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο».

Σύνταξη
The Cure: Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος
The Cure 27.12.25

Πέθανε στα 65 του ο Πέρι Μπαμόντε

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε», αναφέρει ανακοίνωση του αγγλικού συγκροτήματος The Cure.

Σύνταξη
Υεμένη: Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση – Απέφυγαν να πάρουν θέση
Δεν παίρνουν θέση 27.12.25

Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση στην Υεμένη

Οι ΗΠΑ απέφυγαν να πάρουν θέση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ για τις εχθροπραξίες στην Υεμένη, και περιορίστηκαν να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο