Χριστουγεννιάτικος εργασιακός εφιάλτης: Η κόπωση των εορτών αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα κατά 42%

Σύμφωνα με νέα έρευνα η λεγόμενη «εορταστική κόπωση» οδηγεί σε απότομη και ανησυχητική αύξηση στα εργατικά ατυχήματα, κατά 42% την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Health And Safety International, για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ). Πραγματοποιήθηκε από την τη διεθνή εταιρεία ecoonline, η οποία εξειδικεύεται σε προγράμματα για την πρόληψη των ατυχημάτων στις μεγάλες επιχειρήσεις και φορείς, από τους σιδηροδρόμους και τα αεροδρόμια ως τη χημική βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Στο πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται 11.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί από όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους η Hitachi Rail, που κατασκευάζει τροχαίο υλικό και συστήματα σηματοδότησης για τις σιδηροδρομικές γραμμές και τo NHS, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) της Βρετανίας.

Προσοχή στο (εορταστικό) κενό μεταξύ 2025 και 2026

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το τέλος του έτους είναι περίοδος υψηλού κινδύνου για εργατικά ατυχήματα, καθώς οι εργαζόμενοι νιώθουν συσσωρευμένη κούραση, ιδίως σε επαγγέλματα «πρώτης γραμμής».

Τα στοιχεία έδειξαν αύξηση 42% στα εργατικά ατυχήματα κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, λόγω του αυξημένου φόρτου και της υπερωριακής εργασίας.

Η «εορταστική κόπωση» είναι πιο έντονη και πιο επικίνδυνη σε κλάδους όπως το λιανικό εμπόριο, η υγειονομική περίθαλψη και τα logistics – η εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα στοιχεία από το εργατικό δυναμικό του ΝHS επιβεβαίωσαν αυτή την τάση. Το βρετανικο ΕΣΥ, που απασχολεί συνολικά 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους, δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα έρευνες εργατικού δυναμικού. Στις στατιστικές αυτές, τα Χριστούγεννα καταγράφονται ως μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους για τους υπερβολικά καταπονημένους εργαζόμενους.

Αυξημένη πίεση

«Το τέλος του έτους είναι παραδοσιακά πολυάσχολο, αλλά σήμερα αυτή η πίεση έχει ενταθεί. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυστηρότερους χρόνους παράδοσης, μειωμένο προσωπικό λόγω των αδειών των συναδέλφων, πιεστικούς οικονομικούς στόχους για το τέλος του έτους, εποχιακή αύξηση της ζήτησης και αυξημένη εργασία σε βάρδιες. Το αποτέλεσμα είναι μια απότομη αύξηση της εξάντλησης των εργαζομένων», δηλώνει ο τεχνικός διευθυντής της πολυεθνικής εταιρείας Astutis Μπρένινγκ Μουρ. Η Astutis είναι επίσης πολυεθνική εταιρεία και ειδικεύεται σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού, για θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής εταιρικής πολιτικής.

«Όσο αυξάνεται η ζήτηση, κορυφώνεται και η εργασιακή κόπωση. Οι εργοδότες πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η εορταστική κόπωση δεν αφορά μόνο την αίσθηση της κούρασης, αλλά συνδέεται άμεσα με κινδύνους για την ασφάλεια, μειωμένη συγκέντρωση και δυνητικά σοβαρά ατυχήματα. Αντιμετωπίζοντας άμεσα αυτό το ζήτημα, προστατεύεται η ευημερία του προσωπικού και ενισχύεται η συνολική απόδοση σε θέματα ασφάλειας», τονίζει ο εμπειρογνώμονας.

Έκθεση Burnout 2025

Η εργασιακή εξάντληση ή burnout ορίζεται ως μια κατάσταση σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής κόπωσης που προκαλείται από μακροχρόνιο άγχος. Η έκθεση «Βurnout 2025» του βρετανικού φορέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΗSE) διαπίστωσε ότι το 91% των ενηλίκων έχει βιώσει ακραία επίπεδα πίεσης κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς.

Η έκθεση υπογράμμισε επίσης ότι ένας στους πέντε εργαζόμενους χρειάστηκε να πάρει άδεια λόγω κακής ψυχικής υγείας που προκλήθηκε από πίεση ή άγχος. Σύμφωνα με τους ειδικούς το ποσοστό αυτό συνδέεται με τους εργασιακούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της πολυάσχολης εορταστικής περιόδου. Τα στοιχεία του HSE, που προέρχονται από την Astutis, εντόπισαν συγκεκριμένους κλάδους που επηρεάζονται δυσανάλογα από την εορταστική κόπωση: λιανεμπόριο, ξενοδοχεία, υγειονομική περίθαλψη, logistics-μεταφορές, καθώς και η μεταποίηση, που πρέπει να παραδώσει προϊόντα στο τέλος του έτους. Πρόκειται για τους ίδιους κλάδους που ξεχώρισε ως «υψηλής επικινδυνότητας» για εορταστική κόπωση και η έρευνα της econline.

Αυξάνονται και τα εργατικά δυστυχήματα

Σύμφωνα με πρόσφατη ανασκόπηση της Astutis, οι τομείς που παίζουν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων γιορτών, έχουν επίσης σημειώσει απότομη αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων, σε σύγκριση με το 2020. Η ανάλυση αποκάλυψε αύξηση των θανάτων κατά 400% στους κλάδους της διασκέδασης-ψυχαγωγίας και 200% στους κλάδους του εμπορίου (λιανική – χονδρική).

Αυξήθηκαν επίσης συγκεκριμένοι τύποι ατυχημάτων που συχνά επιδεινώνονται από τις χειμερινές κλιματικές συνθήκες, με τις ολισθήσεις, τα παραπατήματα και τις πτώσεις να αυξάνονται κατά 50%, σε βάθος δεκαετίας.

Οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς αντιμετώπισαν αυξημένη έκθεση σε τραυματισμούς λόγω της αυξημένης ζήτησης των πελατών και της πίεσης να συνεχίσουν να δουλεύουν εντατικά κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Δούλεψε κι ας είσαι άρρωστος

Ο κίνδυνος επιτείνεται περαιτέρω όταν οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται, παρά την εξάντληση ή την κακή υγεία. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αποκαλείται «presenteeism», η ανάγκη για υποχρεωτική παρουσία στη δουλειά ακόμα και αν είσαι άρρωστος. Το φαινόμενο του presenteeism στην ιατρική της εργασίας αντιμετωπίζεται ως «μάστιγα για τη δημόσια υγεία», με σημαντικό κόστος για τους εργαζόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις, υψηλότερο από το φαινόμενο του absenteeism, των απουσιών από την εργασία.

Πάρτε μια ανάσα

«Η λήψη προληπτικών μέτρων για τη διαχείριση της κόπωσης κατά τη διάρκεια των εορτών είναι καθοριστική για την πρόληψη των ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς έναρξης του νέου έτους για τις ομάδες εργαζομένων», δηλώνει ο εμπειρογνώμονας της Αstutis.

Συνέστησε στους διευθυντές να παρακολουθούν δείκτες κόπωσης, όπως η γνωστική υπερφόρτωση, και να διασφαλίζουν ότι τα προγράμματα εργασίας προβλέπουν επαρκείς περιόδους ανάπαυσης.

«Οι εργοδότες και οι διευθυντές πρέπει να εξισορροπήσουν το φόρτο εργασίας, αντιστεκόμενοι στον πειρασμό να καλύψουν κάθε κενό. Τα προγράμματα εργασίας πρέπει να προβλέπουν περιόδους ανάπαυσης και δίκαιη κατανομή της εργασίας. Ενθαρρύνετε τις διακοπές για αναψυχή και κάντε το αποδεκτό για τους υπαλλήλους να αποσυνδέονται πλήρως κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Αν εργάζεστε ενώ είστε άρρωστοι, οι υπάλληλοί σας θα νιώθουν ότι πρέπει να κάνουν το ίδιο», καταλήγει ο ειδικός.

με πληροφορίες από ΕΔΩ