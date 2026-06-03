Οι μέδουσες «επέστρεψαν» στις ελληνικές ακτές – Πού εμφανίστηκαν, ποια είναι τα σενάρια δράσης

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Την εμφάνισή τους στις ελληνικές ακτές έκαναν και φέτος οι μέδουσες, με εκατοντάδες λουόμενους να έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα είδη ανά περιοχή.

Ωστόσο, το χρονικό σημείο της εμφάνισής τους, προκαλεί προβληματισμό στις Αρχές και τους πολίτες, καθώς βρισκόμαστε μόλις στην έναρξη της θερινής περιόδου.

Συγκεκριμένα, οι μέδουσες έχουν προκαλέσει «πονοκέφαλο» στους κατοίκους των περιοχών του Ευβοϊκού Κόλπου, με τις καταγραφές από περιοχές από το λιμάνι της Αρκίτσας, ο Άγιος Νικόλαος Αιδηψού, τα Κανατάδικα Ιστιαίας, η παραλία Πευκί, αλλά και ακτές της Χαλκίδας.

Ποια είδη εντοπίζονται

Σύμφωνα με αναφορές των τελευταίων ημερών, παρατηρείται αυξημένη παρουσία τόσο μωβ όσο και καφέ μεδουσών σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές της Εύβοιας, με αρκετές να εντοπίζονται κοντά στις ακτές και την επιφάνεια της θάλασσας.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι το φαινόμενο επηρεάζει κυρίως τμήματα της Βόρειας Εύβοιας, ενώ δεν αποκλείεται οι θαλάσσιες μετακινήσεις των πληθυσμών να οδηγήσουν σε νέες εμφανίσεις και σε άλλες παραλίες του Ευβοϊκού.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρουσία μεδουσών συνδέεται με τις θαλάσσιες συνθήκες, τα ρεύματα και τις θερμοκρασίες του νερού, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εξάπλωσή τους από περιοχή σε περιοχή.

Σχέδιο για προστατευτικά δίχτυα στις παραλίες

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τη δυνατότητα παρεμβάσεων στις ακτές για την προστασία των λουόμενων.

Όπως έχει γίνει γνωστό, βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της τοποθέτησης ειδικών προστατευτικών διχτυών σε παραλίες της περιοχής.

Στόχος είναι να περιοριστεί η πρόσβαση των μεδουσών σε πολυσύχναστες ακτές και να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Live ενημέρωση

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει real time ενημέρωση για τις εμφανίσεις μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες πριν την άφιξή τους σε κάποιο παραλιακό σημείο.