Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες
- Γιορτή σήμερα 17 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
- Ιταλία: Σοκ στη Μόντενα – Οδηγός παρέσυρε πεζούς με αυτοκίνητο και επιτέθηκε με μαχαίρι
- Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Έντονη ανησυχία προκαλεί η μαζική εμφάνιση μεδουσών στον Παγασητικό Κόλπο, καθώς τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται πρωτοφανής συγκέντρωση θαλάσσιων οργανισμών σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και των Βορείων Σποράδων.
Πρόκειται για μικρού μεγέθους καφέ μέδουσες, ένα είδος που – σύμφωνα με πληροφορίες – εμφανίστηκε και αναπαράχθηκε αρχικά στις θαλάσσιες περιοχές της Εύβοιας και πλέον, εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων και των καιρικών συνθηκών, μετακινείται προς τον Παγασητικό και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Σποράδων.
Εικόνες από τον Παγασητικό
Το thenewspaper.gr κατέγραψε χαρακτηριστικές εικόνες από την Αγία Κυριακή Τρικερίου, όπου χιλιάδες μέδουσες είναι ορατές κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό φαινόμενο για την περιοχή
Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες αλλά και την εικόνα των παραλιών ενόψει της θερινής περιόδου.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου είδους, ωστόσο οι λουόμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την είσοδό τους στη θάλασσα, ειδικά σε περιοχές όπου παρατηρούνται μεγάλες συγκεντρώσεις.
- Γιορτή σήμερα 17 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 17.05.2026]
- «Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
- OpenAI: Η χώρα που προσφέρει δωρεάν στους πολίτες την επί πληρωμή έκδοση του ChatGPT
- Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
- Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
- Eurovision: «Η καλύτερη εμφάνιση που είχε η Ελλάδα ever» – Το Twitter έδωσε το «12αρι» του στον Akyla
- Βεργώτεια: Άλμα στα 8.21 μ. από τον Τεντόγλου (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις