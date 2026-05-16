Ηλιούπολη: Πιθανές αυτοχειρίες τριών ανήλικων απέτρεψε η ΕΛ.ΑΣ. κατά την έρευνα για τις δύο 17χρονες
Τι αποκαλύφθηκε από την έρευνα της αστυνομίας στα social media των δύο μαθητριών που ανησύχησε τους αστυνομικούς
Πιθανές αυτοχειρίες και άλλων μαθητριών απέτρεψε η Αστυνομία ερευνώντας την υπόθεση με τις δύο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
Όπως είναι γνσωτό μετά το συμβάν στην Ηλιούπολη οι αστυνομικοί προσπαθούν να ερευνήσουν τα δεδομένα της υπόθεσης εξετάζοντας τα σημειώματα που άφησαν πίσω τους οι δύο μαθήτριες.
Παράλληλα εξετάστηκαν και κάποιες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης σχετικές με αυτά τα δύο κορίτσια.
Η έρευνα στα social media
Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο πλαίσιο αυτής της έρευνας οι αστυνομικοί ανακάλυψαν κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Τουλάχιστον δύο με τρία κορίτσια ακόμη, που ήταν φίλες και συζητούσαν με τις δύο 17χρονες προχωρούσαν σε αναφορές που είχαν το ίδιο σκεπτικό και με εκφράσεις με βαρύ προβληματισμό και με απαισιοδοξία για το νόημα της ζωής.
Το γεγονός ότι αυτές οι κοπέλες δεν λειτούργησαν αποτρεπτικά, όπως έκαναν άλλα άτομα στις συζητήσεις που είχαν, προβλημάτισε τους αστυνομικούς και κάλεσαν τους γονείς τους ώστε να τους ενημερώσουν.
Μάλιστα υπήρξε και εμπλοκή και του Τμήματος Ανηλίκων της Ελληνικής Αστυνομίας, πέρα από το Τοπικό Τμήμα Ηλιούπολης να καλέσουν τους γονείς και να τους επισημάνουν την προσοχή.
