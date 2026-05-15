Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στο δύο 17χρονα ανήλικα κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη για τα οποία διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση.

Όπως έγινε γνωστό «με αφορμή δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται στη διαρροή-δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (video), από τον τόπο του συμβάντος», η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων.