Ηλιούπολη: Παρέμβαση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις 17χρονες
Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων
Την παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στο δύο 17χρονα ανήλικα κορίτσια που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη για τα οποία διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση.
Όπως έγινε γνωστό «με αφορμή δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται στη διαρροή-δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (video), από τον τόπο του συμβάντος», η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων.
