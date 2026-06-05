Σεξ, λιτότητα και βότκα – O ελληνικός μύθος της Ιφιγένειας έγινε ταινία στα ουαλικά

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«Η Λάιζα Γκουένλιαν είναι μια δύναμη της φύσης στον ρόλο της ηρωίδας της εργατικής τάξης Effi, σε αυτή την κινηματογραφική μεταφορά του μονοπρόσωπου θεατρικού έργου του Γκάρι Όουενς» σχολιάζει ο κορυφαίος σινεκριτικός του Guardian, Πίτερ Μπράντσο.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή

Το συγκλονιστικό μονοπρόσωπο έργο «Η Ιφιγένεια στο Σπλοτ» του Ουαλού θεατρικού συγγραφέα Γκάρι Όουεν έχει κατακτήσει το κοινό και τους κριτικούς από την πρεμιέρα του το 2015, αναπλάθοντας τη θυσία της Ιφιγένειας από την ελληνική τραγωδία ως μια νεαρή γυναίκα της εργατικής τάξης στο Κάρντιφ, που της αρέσει το ποτό και το γέλιο, και που αντιδρά με αδιαλλαξία απέναντι στον οίκτο, την συγκαταβατικότητα και την κρυφή παρακολούθηση.

Μακροχρόνια στέρηση

Τώρα έχει αναδημιουργηθεί ως μια καυτή ταινία στην ουαλική γλώσσα από τον σκηνοθέτη Μαρκ Έβανς, ο οποίος έχει συν-γράψει το σενάριο με τον Όουεν, με μια εκρηκτική ερμηνεία από τη Λάιζα Γκουένλιαν ως Effi, ένα παιδί της λιτότητας και του lockdown λόγω πανδημίας, που διεκδικεί τα δικαιώματά της για άμεση απόλαυση και ευτυχία απέναντι στη μακροχρόνια στέρηση.

Αγωγή

Κατά καιρούς η ταινία γίνεται λίγο υπερβολική, με περιστασιακές πινελιές από την τηλεοπτική, ιατρική σειρά «Holby City» -και από καθαρά πρακτική άποψη, αν ο δικηγόρος της Effi ήθελε να την αποτρέψει από το να εγκαταλείψει την επικερδή αγωγή της για ιατρική αμέλεια εναντίον ενός νοσοκομείου, θα τόνιζε ότι η αποζημίωσή της θα προέρχονταν από την ασφάλεια του νοσοκομείου (αν και, ναι, η επακόλουθη αύξηση των ασφαλίστρων θα έβλαπτε τους μελλοντικούς ασθενείς).

Δείτε το τρέιλερ

Απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη

Παρόλα αυτά, το Effi o Blaenau είναι μέρος μιας βρετανικής παράδοσης κοινωνικού ρεαλισμού που εκτείνεται από το Poor Cow (Όχι Δάκρυα για την Τζόυ) του Κεν Λόουτς έως το The Arbor της Κλίο Μπάρναρντ, και επικεντρώνεται σε εκείνο το βασικό στοιχείο ανατροπής που δεν συναντάται πλέον συχνά στο σύγχρονο δράμα και τις ταινίες: την απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη.

«Έχει επίσης αυτό που ο κοινωνικός ρεαλισμός συχνά δεν έχει: μια συναρπαστική, δυναμική ιστορία που σε κρατάει σε αγωνία. Και είναι μια ταινία που δεν διστάζει να αναλάβει το βάρος της τραγωδίας» συνεχίζει ο Πίτερ Μπράντσο στον Guardian.

Σέξι φωτογραφίες

Η Effi της Γκουένλιαν έχει εγκαταλειφθεί από τη μητέρα της και δεν τα πάει καλά με τη γιαγιά της, της αρέσει να βγαίνει σε κλαμπ, να δημοσιεύει σέξι φωτογραφίες στο διαδίκτυο –αν και δεν είναι σαφές αν υπάρχει δυνατότητα να βγάλει χρήματα από αυτό– και να μεθάει με τη φίλη της Λιάν (Νελ Ρις Λιούις).

Υπάρχει επίσης η κάπως θλιβερή φιγούρα του Κιβ (Όουεν Άλουν), με τον οποίο έχει μια ασαφή σχέση φίλων με προνόμια, αλλά ο οποίος μπορεί να είναι βαθιά ερωτευμένος μαζί της.

Η Effi της Γκουένλιαν έχει εγκαταλειφθεί από τη μητέρα της και δεν τα πάει καλά με τη γιαγιά της, της αρέσει να βγαίνει σε κλαμπ, να δημοσιεύει σέξι φωτογραφίες στο διαδίκτυο –αν και δεν είναι σαφές αν υπάρχει δυνατότητα να βγάλει χρήματα από αυτό– και να μεθάει με τη φίλη της Λιάν

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Πονοκέφαλος

Είναι μια ζωή την οποία πληρώνει με πονοκέφαλο για περίπου το 60% του χρόνου που είναι ξύπνια.

Κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου, η Effi παρατηρεί έναν όμορφο άντρα που ονομάζεται Λι (Τομ Ρις Χάρις) και πιστεύει ότι μπορεί να είναι ο εκλεκτός της, αλλά η απροσδόκητη συνάντησή τους πυροδοτεί μια εξαντλητική και σπαρακτική σειρά γεγονότων.

Παιδική κατάσταση

Είναι μια καταπληκτική ερμηνεία από την Γκουένλιαν ως Effi, που επιδιώκει αυτό που φαίνεται να είναι η ακόλαστη ζωή της ανεύθυνης ενηλικίωσης και όμως, όταν τελικά και αναπόφευκτα έρχεται σε επαφή με πρόσωπα εξουσίας από τα οποία χρειάζεται βοήθεια –τη γιαγιά της, μια νοσοκόμα, έναν αποδοκιμαστικό αλλά ευγενικό γείτονα– η Effi υποχωρεί σε μια απελπιστικά παιδική κι ανώριμη κατάσταση.

Είναι παιδική λόγω των δικών της επιλογών, ναι, αλλά και λόγω του σκληρού τρόπου με τον οποίο η κοινωνία της επέβαλε αυτές τις επιλογές.

Αλλαγή ρόλων

«Είναι ενδιαφέρον ότι οι ανδρικές πατριαρχικές φιγούρες εξουσίας από το έργο του Ευριπίδη, όπως ο Αγαμέμνονας και ο Αχιλλέας, αντικαθίστανται σε μεγάλο βαθμό από γυναίκες -αυτές είναι οι άνθρωποι που ασκούν επιρροή πάνω στην Effi. Είναι ένα συναρπαστικό και συγκινητικό δράμα» καταλήγει ο Πίτερ Μπράντσο.

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*Η ταινία «Effi o Blaenau» προβλήθηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Γλασκώβης και θα βγει στις αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου στις 19 Ιουνίου.

*Με στοιχεία από theguardian.com