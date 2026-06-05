Δήμος Αθηναίων: Το Κουκάκι αποκτά τον δικό του λεμονόκηπο

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Ο Δήμος Αθηναίων, δημιουργεί έναν λεμονόκηπο στην καρδιά της Αθήνας. Σε μία από τις πιο κεντρικές γειτονιές, το Κουκάκι, στον παράδρομο της οδού Καλλιρρόης 128 – 130, η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, προχώρησε στη φύτευση πενήντα λεμονιών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου). Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 4 Ιουνίου, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όπως μεταξύ άλλων αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ένας νέος αστικός πνεύμονας πρασίνου γεννιέται στο Κουκάκι. Δημιουργήσαμε τον πρώτο δημοτικό μονοποικιλιακό κήπο λεμονιάς στην Αθήνα. Φυτέψαμε πενήντα δέντρα και φτιάξαμε έναν πράσινο χώρο περιπάτου, ξεκούρασης και καθημερινής επαφής με τη φύση. Ως Δήμος Αθηναίων, συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό να πρασινίζουμε την πόλη και τις γειτονιές της».

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Αποστολόπουλος Γιώργος, ανέφερε: «Μέσα σε δυόμισι χρόνια, μετράμε συνολικά περισσότερα από 12.400 νέα δέντρα στην Αθήνα, ενισχύοντας το αστικό πράσινο. Επόμενος σταθμός, είναι το Άλσος Ευελπίδων, όπου προγραμματίζουμε νέα δενδροφύτευση σε αρδευόμενο χώρο, με την προσθήκη πενήντα ακόμη δέντρων».

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Αθηναίων