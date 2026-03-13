Εγκαίνια νέου πάρκου στη Ριζούπολη
Ολοκληρώθηκε ένα νέο πάρκο στην Ριζούπολη.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Δίνουμε ζωή σε μία έκταση που μέχρι χθες παρέμενε αναξιοποίητη. Μετά το νέο μίνι πάρκο στον Σταθμό Λαρίσης, σήμερα παραδίδουμε στους κατοίκους το νέο πάρκο της Θερμίδας. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε “πράσινες ευκαιρίες” στις γειτονιές της Αθήνας με παρεμβάσεις που βελτιώνουν το μικροκλίμα και την καθημερινότητα των πολιτών».
Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, τόνισε: «Κάθε νέος χώρος πρασίνου στην Αθήνα είναι ένα ουσιαστικό βήμα για μια βιώσιμη και φιλική πόλη. Η εικόνα εγκατάλειψης που επικρατούσε, αντικαταστάθηκε από 653 φυτά και δέντρα διαφόρων ειδών. Ο χώρος καθαρίστηκε, τα μπάζα απομακρύνθηκαν και στη θέση τους δημιουργήθηκε ένας νέος πράσινος πνεύμονας».
Η γειτονιά της Θερμίδας πρασινίζει
Στο σημείο, έχει τοποθετηθεί αστικός εξοπλισμός με:
- 14 παγκάκια
- 8 καλάθια καθαριότητας
- 5 πινακίδες ειδικής σήμανσης για κατοικίδια
- αυτόματο πότισμα.
