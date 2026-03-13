newspaper
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εγκαίνια νέου πάρκου στη Ριζούπολη
Αυτοδιοίκηση 13 Μαρτίου 2026, 12:08

Εγκαίνια νέου πάρκου στη Ριζούπολη

Ολοκληρώθηκε ένα νέο πάρκο στην Ριζούπολη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Spotlight
Ένας χώρος πρασίνου 3,8 στρεμμάτων παραδόθηκε στους κατοίκους της Ριζούπολης. Την Πέμπτη 12 Μαρτίου, o Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εγκαινίασε το νέο πάρκο, στη συμβολή των οδών Πιτυούντος και Βόλβης, στη Θερμίδα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Δίνουμε ζωή σε μία έκταση που μέχρι χθες παρέμενε αναξιοποίητη. Μετά το νέο μίνι πάρκο στον Σταθμό Λαρίσης, σήμερα παραδίδουμε στους κατοίκους το νέο πάρκο της Θερμίδας. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε “πράσινες ευκαιρίες” στις γειτονιές της Αθήνας με παρεμβάσεις που βελτιώνουν το μικροκλίμα και την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, τόνισε: «Κάθε νέος χώρος πρασίνου στην Αθήνα είναι ένα ουσιαστικό βήμα για μια βιώσιμη και φιλική πόλη. Η εικόνα εγκατάλειψης που επικρατούσε, αντικαταστάθηκε από 653 φυτά και δέντρα διαφόρων ειδών. Ο χώρος καθαρίστηκε, τα μπάζα απομακρύνθηκαν και στη θέση τους δημιουργήθηκε ένας νέος πράσινος πνεύμονας».

Η γειτονιά της Θερμίδας πρασινίζει
Οι εργασίες για το νέο πάρκο πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του νέου χώρου, φυτεύτηκαν 118 δέντρα εκ των οποίων κυπαρίσσια, γλαυκοί, πεύκα, ελιές, καλλωπιστικές ροδιές, σοφόρες, όπως και μία γαζία. Παράλληλα, φυτεύτηκαν 535 θάμνοι. Ενδεικτικά: λιγούστρα, τριανταφυλλιές, λαντάνες, βιβούρνα, λουσίντουμ, πικροδάφνες, σάλβια, κυδωνιάστρες, μαργαρίτες, δεντρολίβανα, ελαίαγνοι, δουράντες.

Στο σημείο, έχει τοποθετηθεί αστικός εξοπλισμός με:

  • 14 παγκάκια
  • 8 καλάθια καθαριότητας
  • 5 πινακίδες ειδικής σήμανσης για κατοικίδια
  • αυτόματο πότισμα.
Οι εργασίες μεταξύ άλλων περιέλαβαν: εγκατάσταση χλοοτάπητα 560 τ.μ., επιχωμάτωση και στρώσιμο χαλικιού για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών, διαμόρφωση διαδρόμων με κορμοδέματα και κυβόλιθους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Πετρέλαιο: Γιατί η τιμή δεν θα επιστρέψει στα προ Ιράν επίπεδα – Οι 5 λόγοι

Πετρέλαιο: Γιατί η τιμή δεν θα επιστρέψει στα προ Ιράν επίπεδα – Οι 5 λόγοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έναν καφέ παρακαλώ… ή μήπως δύο; Πόσοι «διώχνουν» το στρες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Κόσμος
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από την πτώση του αμερικανικού αεροσκάφους – Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη

Ιράν: Τέσσερις νεκροί από την πτώση του αμερικανικού αεροσκάφους – Διαδηλώσεις στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά
Σημεία αναφοράς 12.03.26

Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά

Πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Βασιλείου που στηρίζει τα παραδοσιακά καφενεία στους μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης.

Σύνταξη
Επιβεβαίωση in-Δρομολογείται διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων από κοινού για ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 12.03.26

Επιβεβαίωση in-Δρομολογείται διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων από κοινού για ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ

Με ανάρτηση του ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του in για πρόταση προς την ΚΕΔΕ από την ΕΝΠΕ για την από κοινού διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σύνταξη
Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;
Αυτοδιοίκηση 11.03.26

Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;

Δεν αποκλείεται Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας μέσω των συλλογικών τους εκπροσώπων να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»
Υποδομές 11.03.26

Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»

Ανακοινώθηκε η Α’ φάση του έργου εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας από τον Περιφερειάρχη Αττικής – 30 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση για καθολική πρόσβαση στο νερό.

Σύνταξη
Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας
Δημογραφικό 11.03.26

Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας

Ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως το θέμα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης περιοχών του ακριτικού νομού συζήτησε διεξοδικά κατά την επίσκεψη του στον Έβρο ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
Επικαιρότητα 13.03.26

ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση

«Η καμπάνια για την εθελοντική στράτευση γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας
Κρυμμένο μήνυμα 13.03.26

Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας

Από την Τζιλ Μπάιντεν έως τη Ράμα Ντουβάτζι, οι πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών απευθύνονται σε έναν άνδρα για συμβουλές μόδας. Ο στιλίστας, Μπέιλι Μουν, μιλάει για τη λεπτή τέχνη της πολιτικής ενδυμασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν
Τελευταίο χειροκρότημα 13.03.26

Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν

Το μεσημέρι της Παρασκευής φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Βούλας για να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο σόουμαν. Ο Γιώργος Μαρίνος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)

Ροναλντίνιο, Μάικλ Τζόρνταν, Λούκα Ντόντσιτς, δηλητηριώδεις βάτραχοι και στη μέση η νέα φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Στα νιάτα του 13.03.26

Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας

Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
EU Rice Sector Faces Crisis Amid Rising Imports
English edition 13.03.26

EU Rice Sector Faces Crisis Amid Rising Imports

European rice producers warn of growing market pressures as imports hit 1.7 million tons, urging policy changes to protect local production and ensure fair competition.

Σύνταξη
Τηλεφωνικές υποκλοπές: «Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη»
Επικαιρότητα 13.03.26

«Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη» - Πολιτική αντιπαράθεση για τις τηλεφωνικές υποκλοπές

Οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, δημιουργούν αντιπαραθέσεις, με κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης να ζητούν να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση

Σύνταξη
Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο
Forever wars 13.03.26

Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βασίστηκε στη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και πίστεψε ότι η νίκη στον πόλεμο με το Ιράν θα ερχόταν γρήγορα, ωστόσο φαίνεται πως δεν υπολόγισε σωστά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders
Έπος 13.03.26

Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει  από τότε που η σειρά Peaky Blinders έριξε τίτλους τέλους και ο Κίλιαν Μέρφι φόρεσε ξανά το «κοστούμι» του Τόμας Σέλμπι για να επιστρέψει στους δρόμους του Μπέρμινχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά
Predator 13.03.26

Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά

«Τo Μέγαρο Μαξίμου προστάτευσε τους πολιτικούς προϊστάμενους από τη Δικαιοσύνη. Η απόλυτη συγκάλυψη. Και η Κομισιόν μας μιλά για κράτος δικαίου στην Ελλάδα», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Τι ζήτησε ο Ολυμπιακός από το ChatGPT για τον Ελ Κααμπί και η απίθανη απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης (pic)
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Τι ζήτησε ο Ολυμπιακός από το ChatGPT για τον Ελ Κααμπί και η απίθανη απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης (pic)

Ο Ολυμπιακός συνομίλησε με το ChatGPT ζητώντας του να αναβαθμίσει την πανηγυρική φωτογραφία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί από τον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας και η απάντηση που έλαβε ήταν… φουλ ερυθρόλευκη!

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Απόρρητο