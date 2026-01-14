Νέος σύγχρονος χώρος υπαίθριας άθλησης στο πάρκο Δηλαβέρη από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά παρέδωσε στους πολίτες έναν νέο, σύγχρονο και λειτουργικό υπαίθριο χώρο άθλησης στο πάρκο Δηλαβέρη στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, ενισχύοντας τις αθλητικές υποδομές της πόλης.

Στο πάρκο Δηλαβέρη βρέθηκαν σήμερα ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νίκος Γέμελος και Χαράλαμπος Λιακόσταυρος, η Πρόεδρος της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας Παναγιώτα Θειακούλη – Βοϊδονικόλα, η Κοινοτική Σύμβουλος Κατερίνα Δουρέκα – Ταφλαμπά και το μέλος της Α/βαθμιας Σχολικης Επιτροπής Λία Παπαδόδημα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συγκεκριμένης παρέμβασης για την τοπική κοινωνία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ο χώρος άθλησης περιλαμβάνει υπαίθρια όργανα για καλλισθενική γυμναστική, κατάλληλα για άσκηση με το βάρος του σώματος και ενδυνάμωση, καθώς και παγκάκια και γκαζόν, προσφέροντας – σε ένα όμορφο περιβάλλον – τη δυνατότητα δωρεάν και ασφαλούς άθλησης σε Πειραιώτες όλων των ηλικιών.

Το έργο υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Επισκευών, Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων του Δήμου Πειραιά για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων.

Σημειώνεται ότι στον σχεδιασμό του Δήμου Πειραιά, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, είναι η δημιουργία ανάλογων χώρων άθλησης και στις παραλίες Βοτσαλάκια και Φρεαττύδα.

«Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ελεύθερο χώρο»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Ο νέος χώρος άθλησης στο πάρκο Δηλαβέρη είναι ένα έργο που συμβολίζει την προσπάθειά μας να φέρουμε την πόλη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσα από λειτουργικούς και σύγχρονους δημόσιους χώρους. Στον Δήμο Πειραιά πιστεύουμε ότι η άθληση και η φροντίδα της υγείας πρέπει να είναι προσιτές σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης.

Δυστυχώς, λόγω της πυκνοκατοικημένης δόμησης της πόλης και της έλλειψης διαθέσιμων οικοπέδων, δεν είναι δυνατή η δημιουργία κλειστών γυμναστηρίων. Ωστόσο, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ελεύθερο χώρο, όπως στο πάρκο Δηλαβέρη στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα, για να προσφέρουμε στους δημότες μας ποιοτικούς υπαίθριους χώρους άθλησης, με γκαζόν, παγκάκια και υπαίθρια όργανα γυμναστικής.

Χαίρομαι που οι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης μας έχουν πλέον την ευκαιρία να γυμνάζονται απολαμβάνοντας την ομορφιά του πάρκου Δηλαβέρη και να συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την καθημερινή φυσική δραστηριότητα.

Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε νέες και σύγχρονες υποδομές άθλησης και θέλω να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Επισκευών, Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας του Δήμου Πειραιά, η οποία εργάστηκε για την υλοποίηση αυτού του έργου. Ελπίζω ο νέος αυτός χώρος να «αγκαλιαστεί» ιδιαίτερα από τη νεολαία, αλλά και από όλους τους κατοίκους, να προστατευθεί και να μην υπάρξουν φαινόμενα βανδαλισμού, ώστε να παραμείνει ασφαλής και λειτουργικός για όλους».

O Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, επεσήμανε:

«Πρόκειται για έναν καινούργιο χώρο και μια μορφή γυμναστικής που αναπτύσσεται δυναμικά, την καλλισθενική γυμναστική. Τα παιδιά και η νεολαία έχουν «αγκαλιάσει» αυτού του είδους τη γυμναστική και επιδιώκουν να γίνουν πιο δυνατοί. Έχει πλέον διαμορφωθεί μια νέα φιλοσοφία, ώστε να μην περιοριζόμαστε μόνο στα κολυμβητήρια ή στο μπάσκετ, αλλά να δίνουμε έμφαση στη γυμναστική αυτή, να ασχοληθούμε με το βάρος του σώματος και με εξειδικευμένες ασκήσεις αυτού του τύπου.

Ο Δήμαρχος έχει θέσει υψηλά στάνταρ και οφείλουμε κι εμείς να «τρέξουμε» για να ανταποκριθούμε σε αυτά».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Χαράλαμπος Λιακόσταυρος, δήλωσε:

«Με μεγάλη ικανοποίηση παραδίδουμε στους πολίτες έναν νέο χώρο άθλησης στο πάρκο Δηλαβέρη, ο οποίος σχεδιάστηκε με γνώμονα την υγεία, την ευεξία και την καθημερινή άθληση των κατοίκων μας. Ο συγκεκριμένος υπαίθριος χώρος γυμναστικής είναι προσβάσιμος σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης. Είναι αποτέλεσμα δουλειάς της Διεύθυνσης Επισκευών, Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας του Δήμου και της στενής συνεργασίας όλων των υπηρεσιών, με στόχο να δημιουργούμε έργα ουσίας για την πόλη μας».

Η Πρόεδρος της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας Παναγιώτα Θειακούλη – Βοϊδονικόλα, σημείωσε:

«Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο έργο για τα παιδιά μας στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα. Με τη βοήθεια του Δημάρχου κ. Μώραλη, του κ. Γέμελου και του κ. Λιακόσταυρου, θα επιδιώξουμε, όπου είναι εφικτό, να αξιοποιήσουμε μικρούς διαθέσιμους χώρους και να δημιουργήσουμε αντίστοιχους μικρούς χώρους άθλησης»