05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου
Αυτοδιοίκηση 05 Νοεμβρίου 2025 | 12:38

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τον Πειραιώτη στιχουργό Ηλία Φιλίππου

Η βραδιά αποτέλεσε ένα «ταξίδι ψυχής» της μουσικής πορείας, των εμπειριών και των δημιουργιών του αγαπημένου στιχουργού, τιμώντας παράλληλα τη σημαντική προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Spotlight

Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Ο καταξιωμένος Πειραιώτης στιχουργός Ηλίας Φιλίππου, σε μια ζεστή και νοσταλγική ατμόσφαιρα, παρουσίασε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο, το νέο βιβλίο του, παρουσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, καλλιτεχνών και φίλων της μουσικής.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, συγκέντρωσε πλήθος γνωστών τραγουδιστών, για τους οποίους ο κ. Φιλίππου, έχει γράψει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, όπως οι Πίτσα Παπαδοπούλου, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Πέγκυ Ζήνα, Πέτρος Ίμβριος, Νίκος Κουρκούλης, Χρήστος Μενιδιάτης, Γιώργος Τσαλίκης, Χρήστος Χολίδης, Ρία Ελληνίδου, Γιώργος Λιβάνης, ο συνθέτης και στιχουργός Φοίβος κ.ά.

Η βραδιά αποτέλεσε ένα «ταξίδι ψυχής» της μουσικής πορείας, των εμπειριών και των δημιουργιών του αγαπημένου στιχουργού, τιμώντας παράλληλα τη σημαντική προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Μια ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης ήταν όταν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης τίμησε τα γενέθλια του Ηλία Φιλίππου, προσφέροντάς του τούρτα, μια χειρονομία που «γέμισε» τον χώρο με χαμόγελα και συγκίνηση.

Τεράστια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Είναι χαρά μας που φιλοξενούμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, την παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Φιλίππου, ανήμερα των γενεθλίων του και με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων δισκογραφικής πορείας. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, με γνωστούς καλλιτέχνες να τιμούν τον Ηλία με την παρουσία τους.

Ο Ηλίας Φιλίππου, ένας Πειραιώτης στιχουργός με τεράστια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι, έχει γράψει περισσότερα από πέντε χιλιάδες τραγούδια και έχει συνεργαστεί με το σύνολο σχεδόν των καλλιτεχνών, κυρίως του λαϊκού, αλλά και άλλων ειδών μουσικής.

Είναι μια ξεχωριστή βραδιά για τον Πειραιά. Πιστεύω ότι η πόλη μας πρέπει να τιμά τους ανθρώπους της, εκείνους που έχουν προσφέρει σημαντικό έργο σε διάφορους τομείς και θεωρώ ότι ο Ηλίας Φιλίππου είναι ένας από τους σημαντικότερους. Ως Δήμος Πειραιά, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει το έργο και την προσφορά ανθρώπων που τιμούν τον πολιτισμό μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο βιβλίο και στον αγαπητό μας Ηλία να συνεχίζει να εμπνέει, να δημιουργεί και να συγκινεί, όπως μόνο εκείνος γνωρίζει».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, στον χαιρετισμό της, μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

«Είναι μεγάλη μας χαρά να τιμούμε τον Πειραιώτη Ηλία Φιλίππου, έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει χαράξει ανεξίτηλα το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι. Έναν καλλιτέχνη με ψυχή, με ευαισθησία και αυθεντικότητα. Τον δημιουργό που πενήντα χρόνια τώρα γράφει στίχους για να τους τραγουδούν γενιές και γενιές Ελλήνων.

Ο τίτλος του βιβλίου του δεν είναι τυχαίος γιατί ο Ηλίας Φιλίππου, δεν έγραψε απλά τραγούδια, έγραψε για στιγμές, για αναμνήσεις, για συναισθήματα, για όσα αγαπήσαμε, όσα χάσαμε, όσα ονειρευτήκαμε. Τιμούμε όχι μόνο έναν μεγάλο στιχουργό, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μετατρέψει την εμπειρία του σε ποίηση και το συναίσθημά του σε τραγούδι».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, σημείωσε:

«Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Δημοτικό Θέατρο τον Ηλία Φιλίππου, έναν από τους σημαντικότερους στιχουργούς του ελληνικού πενταγράμμου. Με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, το θέατρο «γέμισε» από σπουδαίους καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού. Είναι σημαντικό για εμάς να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και να τιμούμε δημιουργούς που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη της ελληνικής μουσικής και τέχνης».

Ο Πειραιώτης στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών Ηλίας Φιλίππου, δήλωσε:

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα, η παρουσίαση του βιβλίου μου για τα πενήντα χρόνια δημιουργίας, στον εμβληματικό χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Εύχομαι οι αναγνώστες να το χαρούν, να το διαβάσουν και να ανακαλύψουν όσα ίσως δεν γνώριζαν για την πορεία μου στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού».

Στην παρουσίαση του βιβλίου, από τον Δήμο Πειραιά παρευρέθηκαν : ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού Ελλάς Βερυκάκη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά Ιωσήφ Βουράκης, ο σύμβουλος του Δημάρχου Αλέξανδρος Νανόπουλος κ.ά.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

Vita.gr
Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ
Διαφωνία 05.11.25

Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ

«Τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. οφείλουν να κατευθύνονται αποκλειστικά σε δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και όχι την ενίσχυση τρίτων φορέων χωρίς συνάφεια με αυτή» αναφέρει το ψήφισμα του Δ. Πειραιά.

Σύνταξη
Νέα εικόνα σε σχολείο του Ελληνικού
Σχολικό περιβάλλον 05.11.25

Νέα εικόνα σε σχολείο του Ελληνικού

«Το χαμόγελο τους η δική μας ανταμοιβή, αναφέρει ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης με αφορμή την αναβάθμιση του προαύλιου χώρου δημοτικού σχολείου.

Σύνταξη
Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δια ζώσης 04.11.25

Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Περιοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου συνάντησε δημάρχους της περιοχής, εν όψει και του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο
Ότι μπορούν 04.11.25

ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση παλεύει να βρει λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνικών στο θέμα του κλεισίματος υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων
Γιορτή 03.11.25

Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Σύνταξη
«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ζητούν ανάκληση 03.11.25

«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη κάνει λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων λόγω της απόφασης του κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Σύνταξη
