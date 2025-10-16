Συνάντηση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη με αντιπροσωπεία από το Πεκίνο

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης υποδέχθηκε στο Δημαρχείο, αντιπροσωπεία από το Πεκίνο και από το Πολιτιστικό Κέντρο της Κίνας στην Αθήνα.

Από τον Δήμο Πειραιά συμμετείχαν ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, η Διευθύντρια Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά Ευαγγελία Μπαφούνη και υπηρεσιακά στελέχη από τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού.

Επίκεντρο της συζήτησης ήταν η υλοποίηση συνεργειών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η επιχειρηματικότητα, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν την επιθυμία να ενισχύσουν τους δεσμούς ανάμεσα στον Πειραιά και την Κίνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε να φιλοξενηθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Κινεζική Πρωτοχρονιά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τον Φεβρουάριο, όπως και να γίνουν πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ του Πειραιά και του Πεκίνο.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, κατά την οποία αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα, η κινεζική αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά όπου ενημερώθηκε για την ιστορία και τις πολιτιστικές του δράσεις.

Ενισχύοντας τις διεθνείς σχέσεις

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε στο Δημαρχείο την αντιπροσωπεία από το Πεκίνο και το Πολιτιστικό Κέντρο της Κίνας στην Αθήνα. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ανάπτυξη συνεργειών στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, του αθλητισμού, της επιχειρηματικότητας.

Ο Πειραιάς είναι αδελφοποιημένος με τη Σαγκάη από το 1985 και με το Τσινγκτάο από το 2017 και σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκουμε σταθερά, ως Δημοτική Αρχή, να ενισχύουμε τις διεθνείς μας σχέσεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για εξωστρέφεια και διπλωματία των πόλεων.

Η συνεργασία μας στον τομέα του πολιτισμού, μέσα από δράσεις όπως ο εορτασμός της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μάς χαροποιεί και φέρνει πιο κοντά τους λαούς μας.

Θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε «γέφυρες» φιλίας και συνεργασίας, επ΄ ωφελεία των τοπικών μας κοινωνιών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης μας».