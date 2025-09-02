newspaper
Σχολεία του Δήμου επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης
Αυτοδιοίκηση 02 Σεπτεμβρίου 2025

Σχολεία του Δήμου επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Η περιοδεία του Δημάρχου Πειραιά ξεκίνησε από το σχολικό συγκρότημα της οδού Τζαβέλλα στο Νέο Φάληρο και συγκεκριμένα στο 2ο Γυμνάσιο και στο 2ο Λύκειο, καθώς και στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.

Σύνταξη
Σχολικές μονάδες στις οποίες ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο σημαντικές εργασίες συντήρησης, ανακατασκευής και ανακαίνισης επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, που ξεκινά επίσημα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο Αγιασμό.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε με στόχο τον έλεγχο της ετοιμότητας των σχολικών κτιρίων, την επιθεώρηση των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και τη συνεργασία με τις σχολικές κοινότητες για τυχόν επιπλέον ανάγκες ή παρατηρήσεις.

Τις εργασίες υλοποίησαν οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Επισκευών, Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας του Δήμου Πειραιά.

Ο Δήμαρχος συνοδευόταν από τους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους Αντώνη Μοραντζή, Χαράλαμπο Λιακόσταυρο και Νικήτα Γκόλφη, τον Σύμβουλο Παιδείας Αλέξανδρο Νανόπουλο, καθώς και τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χρήστο Μακρή και Δέσποινα Αρβανίτου.

Η περιοδεία ξεκίνησε από το σχολικό συγκρότημα της οδού Τζαβέλλα στο Νέο Φάληρο και συγκεκριμένα στο 2ο Γυμνάσιο και στο 2ο Λύκειο, καθώς και στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.

Ακολούθησαν οι εξής σχολικές μονάδες:

  • Γυμνάσιο Καμινίων
  • 47ο Δημοτικό Σχολείο
  • 18ος Βρεφονηπιακός σταθμός (Ερμουπόλεως & Παξών)
  • 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
  • 1ο Δημοτικό Σχολείο
  • 8ο Λύκειο Πειραιά
  • 9-11ο Δημοτικά Σχολεία
  • 51ο Νηπιαγωγείο

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος συνομίλησε με τους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολείων, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τις συνθήκες λειτουργίας και τυχόν επιμέρους ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Εκτός από τις παρεμβάσεις που ήδη υλοποιήθηκαν, συζητήθηκαν επιπλέον οι επόμενοι στόχοι του δήμου στον τομέα της σχολικής στέγης.

Ο κ. Μώραλης διαπίστωσε την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες περιελάμβαναν:

  • εκτεταμένους ελαιοχρωματισμούς
  • αντικατάσταση και επισκευή δαπέδων και γηπέδων άθλησης
  • ανακαίνιση τουαλετών
  • αναβάθμιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • τοποθέτηση νέου φωτισμού LED
  • ενίσχυση πυρασφάλειας και εγκατάσταση συναγερμών

Προσηλωμένος στην αναβάθμιση της σχολικής υποδομής

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η προετοιμασία των σχολείων μας δεν είναι μια τυπική υποχρέωση, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στο παρόν και το μέλλον της πόλης μας. Κάθε καλοκαίρι, οι υπηρεσίες του δήμου, συνεργάζονται με ένα και μόνο στόχο: να παραδώσουμε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς μας ένα σχολικό περιβάλλον αντάξιο των αναγκών και των προσδοκιών τους.

Κατά τις σημερινές επισκέψεις είχα τη δυνατότητα να διαπιστώσω την πρόοδο σημαντικών εργασιών, να ακούσω τους διευθυντές και να καταγράψουμε επιτόπου επιμέρους παρεμβάσεις που χρειάζεται να συνεχιστούν. Η εικόνα είναι σαφώς θετική, με πολλά σχολικά συγκροτήματα να έχουν βελτιωθεί αισθητά.

Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν ακόμα προκλήσεις. Δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις – υπάρχουν σχολεία με παλαιότητα ή με ανάγκες που ξεπερνούν τις δυνατότητες της συντήρησης.

Είναι σημαντικό ότι δημοπρατείται το νέο 7ο Γυμνάσιο Πειραιά, προχωρά η επέκταση του Μουσικού Σχολείου, ενώ διεκδικούμε από την κεντρική διοίκηση και την ΚΤΥΠ την ένταξη τριών επιπλέον σχολικών μονάδων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Η εικόνα των σχολείων μας την πρώτη μέρα της χρονιάς δεν θα είναι τυχαία, αλλά θα είναι αποτέλεσμα συντονισμού, εργατικότητας και σεβασμού απέναντι στη σχολική κοινότητα. Ο Δήμος Πειραιά παραμένει προσηλωμένος στην αναβάθμιση της σχολικής υποδομής, στηρίζοντας έμπρακτα τη δημόσια εκπαίδευση της πόλης μας».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, δήλωσε:

«Η συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών μας μονάδων αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες σε πολλά σχολεία της πόλης μας. Με συνέπεια και σωστό προγραμματισμό, εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές, λειτουργικό και αξιοπρεπές περιβάλλον για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις, σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία, ώστε κάθε παιδί να φοιτά σε έναν χώρο αντάξιο των αναγκών και των προσδοκιών του. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με αισιοδοξία, διάθεση προσφοράς και τη δέσμευση ότι ο δήμος θα βρίσκεται πάντα δίπλα στα σχολεία της πόλης μας».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Χαράλαμπος Λιακόσταυρος, σημείωσε:

«Μέσω των συνεργείων του δήμου και των έργων αυτεπιστασίας, υλοποιήσαμε δεκάδες στοχευμένες παρεμβάσεις, τόσο σε επίπεδο λειτουργικής αποκατάστασης όσο και αισθητικής αναβάθμισης των σχολείων. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις έγιναν σε βάθος χρόνου και με συνεχή παρακολούθηση, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αξιόπιστο και λειτουργικό.

Σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων, την Τεχνική Υπηρεσία και τις Σχολικές Επιτροπές, δώσαμε έμφαση όχι μόνο στην κάλυψη άμεσων αναγκών, αλλά και στην πρόληψη. Η καλή κατάσταση των σχολικών υποδομών δεν είναι τυχαία, αλλά καρπός συλλογικής και στοχευμένης προσπάθειας. Όπου υπάρχει ανάγκη, θα παρεμβαίνουμε άμεσα. Στόχος μας είναι τα σχολεία του Πειραιά να παραμένουν ασφαλή, λειτουργικά και αξιοπρεπή για όλους».

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής Νικήτας Γκόλφης, επεσήμανε:

«Ως Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων του Πειραιά, με δράσεις όπως, η φύτευση πρασίνου όπου είναι εφικτό και η διαμόρφωση σχολικών αυλών. Είναι σημαντικό για εμάς να φοιτούν τα παιδιά σε καθαρούς και ευχάριστους χώρους. Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι εργάστηκαν για να βρίσκονται τα σχολεία μας στην κατάσταση που είναι σήμερα, ενόψει της νέας χρονιάς. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, γιατί η φροντίδα του σχολικού περιβάλλοντος είναι μια διαρκής ευθύνη, όχι μια εποχική υποχρέωση».

