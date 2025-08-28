Ξεκινούν οι εγγραφές του προγράμματος «Διδακτική Αλληλεγγύη» του Δήμου Πειραιά

Ξεκινούν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο «Διδακτική Αλληλεγγύη» της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Πειραιά.

Το κοινωνικό αυτό πρόγραμμα προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης φροντιστηριακών μαθημάτων, καθώς και ξενόγλωσσων μαθημάτων, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μαθητών για το σχολικό έτος 2025-2026, οι εγγραφές θα αρχίσουν τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου, για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά (πλατεία Κοραή, ισόγειο Δημαρχείου Πειραιά) από τις 8:00 έως τις 15:00.

«Στηρίζουμε τέτοιες δράσεις»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η «Διδακτική Αλληλεγγύη» είναι μια από τις πλέον επιτυχημένες και ουσιαστικές κοινωνικές δράσεις της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και του Δήμου μας. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι, μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό, μπορούμε να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση σε παιδιά που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Το πρόγραμμα έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη οικογενειών του Πειραιά και να συμβάλει σε σημαντικές εκπαιδευτικές επιτυχίες για δεκάδες μαθητές.

Ως Δημοτική Αρχή, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την πορεία του και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τέτοιες δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και επενδύουν στο μέλλον της πόλης μας».

Ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Γιάννης Βοϊδονικόλας, ανέφερε:

«Αν για ένα από τα πολλά προγράμματά μας είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και χαρούμενοι, είναι το Κοινωνικό Φροντιστήριο. Γιατί ξεκινώντας από το μηδέν δημιουργήσαμε ένα πρότυπο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας που και αγκαλιάστηκε από γονείς και μαθητές, αλλά έχει και σημαντικές επιτυχίες και εισαγωγές στην Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση.

Συνεχίζουμε με ψηλά τον πήχη, στοχεύοντας σε ακόμα περισσότερες διακρίσεις. Καλώ τις μαθήτριες και τους μαθητές των οικονομικά πιο ευάλωτων οικογενειών του Πειραιά, να αδράξουν την ευκαιρία για μια εκπαιδευτική εμπειρία υψηλού κύρους και επιπέδου βασισμένη στον εθελοντισμό έμπειρων εκπαιδευτικών που τιμούν το λειτούργημά τους. Από την δική μας την πλευρά δεσμευόμαστε πως και αυτή την χρονιά, θα στηρίξουμε το σημαντικό αυτό έργο. Γιατί τόσο για εμάς όσο και την Δημοτική Αρχή του Γιάννη Μώραλη, δεν υπάρχει πιο σπουδαία επένδυση από αυτή που αφορά την ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων της νέας γενιάς».