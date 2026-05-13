Εντατικοί έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά για οχήματα που βρίσκονται σε ακινησία
Κάλεσμα στους πολίτες να τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα που βρίσκονται σε ακινησία από τον Δήμο Πειραιά.
Σε εντατικούς ελέγχους προχωρά η Δημοτική Αστυνομία Πειραιά για οχήματα, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ακινησίας, αλλά παραμένουν σταθμευμένα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου, η οποία προσθέτει:
«Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο πλαίσιο τήρησης των ισχυουσών διατάξεων για την απελευθέρωση των κοινόχρηστων χώρων και τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης, την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα οχήματα για τα οποία έχει δηλωθεί ακινησία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ή να σταθμεύουν σε δρόμους, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, αλλά θα πρέπει να φυλάσσονται αποκλειστικά σε ιδιωτικούς χώρους, όπως έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας.
Ο Δήμος Πειραιά καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες διατάξεις, επισημαίνοντας ότι εάν εντοπισθεί παράβαση στο πλαίσιο ελέγχων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου, επιβάλλεται το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και παράλληλα επιβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο πολύ μεγάλης αξίας».
Τι ισχύει για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα
Όπως τονίζει η ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, παράλληλα, επισημαίνεται ότι εγκαταλελειμμένα οχήματα που παραμένουν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε δημόσιους χώρους χαρακτηρίζονται ως απόβλητα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα επισήμανσης και απομάκρυνσής τους.
Ο Δήμος καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων:
1. Να τηρούν πιστά τις διατάξεις περί ακινησίας οχημάτων.
2. Να μην εγκαταλείπουν οχήματα σε δρόμους, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.
3. Να μεριμνούν για τη νόμιμη στάθμευση και φύλαξη των οχημάτων τους.
