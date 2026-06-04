ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία

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Το Πεντάγωνο αναμένεται ότι θα ακυρώσει ένα σχέδιο για την αποστολή πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία, σύμφωνα με το Politico. Η απόφαση, λέει το δημοσίευμα, πιθανότατα συνδέεται με τον φόβο ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από τη Ρωσία.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν στον ενημερωτικό ιστότοπο ότι πιθανή αποστολή Tomahawk στη Γερμανία θα μπορούσε να θεωρηθεί κλιμάκωση από τη Μόσχα. Και πως το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει πυραύλους ακριβείας στην καρδιά της Ευρώπης μπορεί να προκαλέσει αντίποινα.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

Το αμερικανικό απόθεμα

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Politico, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιθανόν να ανησυχούν και για τη συρρίκνωση του αμερικανικού αποθέματος όπλων. Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν χιλιάδες πυραύλους Tomahawk και Patriot τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στο Ιράν. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε στο Κογκρέσο τον περασμένο μήνα ότι θα χρειαστούν «μήνες και χρόνια» για να αντικατασταθούν τα πυρομαχικά που δαπανήθηκαν στη στρατιωτική σύγκρουση.

Ωστόσο έχει αρνηθεί ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ελλείψεις.

Η αμερικανική αποχώρηση από την Ευρώπη

Η συζήτηση πάντως γίνεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ φαίνεται ότι απομακρύνονται από την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Ήδη έχουν ανακοινώσει ότι ακυρώνουν την ανάπτυξη χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία και την Πολωνία.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ διαρκώς διαμαρτύρεται ότι η Ευρώπη δεν κάνει αρκετά για την άμυνά της και περιμένει από τις ΗΠΑ να την προστατεύσουν.

Η Ευρώπη «μπορεί να αναλάβει δράση τώρα και στο εγγύς μέλλον», δήλωσε στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων των χωρών του ΝΑΤΟ, ο στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιουιτς, ανώτατος διοικητής της Συμμαχίας, αλλά και επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Η Αμερική, είπε, θα «επαναπροσανατολίσει» τον εξοπλισμό και τις δυνάμεις της αλλού.