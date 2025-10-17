Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντώνται στον Λευκό Οίκο.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί το αίτημα του Κιέβου για εφοδιασμό με πυραύλους Tomahawk που μπορούν να φτάσουν βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει κλιμάκωση του πολέμου, αν και επιβεβαίωσε ότι προετοιμάζεται η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην Ουγγαρία που αναμένεται να γίνει μέσα σε δύο εβδομάδες.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in