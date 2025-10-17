Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ενώ αναμένεται να έχει τετ-α-τετ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες» στη Βουδαπέστη.

Ο Ζελένσκι ζητά επίμονα από τον Τραμπ να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Το Euronews επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα εάν ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να αναγκάσει τον Ρώσο ομόλογό του να δεχθεί να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το γνωστό μέσο, ο Τραμπ ίσως εφαρμόσει την ίδια τακτική που χρησιμοποίησε με τη Χαμάς όταν της έθεσε τελεσίγραφο για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, αλλιώς «θα γινόταν κόλαση».

Η Μόσχα, σημειώνει το Euronews, μέχρι τώρα έχει αρνηθεί να διαπραγματευτεί με το Κίεβο ή έστω να υπάρχει απευθείας συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι.

Τι θα συζητήσουν Τραμπ και Ζελένσκι

Οι Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον για έκτη φορά από τότε που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Σχολιάζοντας τι θα συζητήσουν οι δύο πρόεδροι, ο Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία θέλει να περάσει στην αντεπίθεση απέναντι στη Ρωσία.

«Θα λάβω μια απόφαση σχετικά με αυτό, αλλά θέλουν να περάσουν στην επίθεση και θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις «επιθετικές» τακτικές της Ουκρανίας ή πού ακριβώς θα αρχίσουν να παρατάσσονται οι ουκρανικές δυνάμεις.

Ωστόσο, όπως γράφει το Euronews, έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει με τι όπλα θα εφοδιάσει το Κίεβο η Ουάσινγκτον – με πυραύλους Tomahawk.

Αυτοί οι πύραυλοι κρουζ με επιχειρησιακή εμβέλεια 1.600 έως 2.500 χιλιομέτρων και ισχυρή κεφαλή βάρους 400 έως 450 κιλών θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό στοιχείο των επιθέσεων της Ουκρανίας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, τονίζει το γνωστό μέσο.

Αυτό θα ίσχυε οποτεδήποτε κι αν αποφάσιζε η Ουκρανία να αντεπιτεθεί.

«Εργαλεία όπως οι Patriot και οι Tomahawk μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμης βάσης για την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι την Τετάρτη.

«Η ατζέντα της συνάντησής μας με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ ουσιαστική. Αυτό μπορεί πραγματικά να φέρει τον πόλεμο πιο κοντά στο τέλος του – οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που μπορούν να ασκήσουν αυτού του είδους την παγκόσμια επιρροή, και κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι οι άλλοι σε όλο τον κόσμο θα σταθούν στο πλευρό μας σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επιβεβαίωσε, επίσης, ότι επιθυμεί να συζητήσει το θέμα της αεροπορικής άμυνας, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν και «άλλες επιλογές» εκτός από τους πυραύλους Tomahawk. Δεν διευκρίνισε ποιες είναι αυτές οι επιλογές.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο τόνισε ότι η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα αποτελούσε «δραματική κλιμάκωση» αναφορικά με τον πόλεμο.

Το Euronews σημειώνει ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί τακτικά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να στοχεύει Ουκρανούς πολίτες και κρίσιμες υποδομές.

«Βλέπουμε και ακούμε ότι η Ρωσία φοβάται ότι οι Αμερικανοί μπορεί να μας προμηθεύσουν με Tomahawκ, κάτι που σημαίνει ότι αυτού του είδους η πίεση μπορεί να είναι αποτελεσματική για την επίτευξη της ειρήνης», δήλωσε ο Ζελένσκι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι θα συναντηθεί ξανά με τον Πούτιν για έναν νέο γύρο συνομιλιών στην Ουγγαρία, αλλά είπε ότι η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Ενώ παραδέχτηκε δημοσίως ότι η συζήτηση για τους Tomahawk θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης ανοιχτά τις αμφιβολίες του για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Μόσχας.

Σε σχόλια που απευθύνονταν στον Ρώσο πρόεδρο, ο Τραμπ προέτρεψε τη Ρωσία να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία και δήλωσε ότι η παρατεταμένη σύρραξη βλάπτει την εικόνα της Μόσχας ως μεγάλης δύναμης.

«Το μόνο που θέλουμε από τον πρόεδρο Πούτιν είναι το εξής: να σταματήσει να σκοτώνει (σ.σ. Ουκρανούς) και να σταματήσει να σκοτώνει Ρώσους, γιατί σκοτώνει πολλούς Ρώσους. Και πάλι, αυτό δεν τον κάνει να φαίνεται καλός», είπε ο Τραμπ.

«Είναι ένας πόλεμος που θα έπρεπε να είχε κερδίσει σε μια εβδομάδα και τώρα μπαίνει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό δεν κάνει αυτή τη μεγάλη λεγόμενη πολεμική μηχανή να φαίνεται καλή», πρόσθεσε.

«Αλλά θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία. Είμαστε πρόθυμοι να συμβιβαστούμε. Νόμιζα ότι είχαμε συμφωνήσει», σημείωσε ο Τραμπ, εννοώντας στη συνάντηση των δύο προέδρων που είχε φιλοξενηθεί στην Αλάσκα.

Βαλτωμένες οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Ωστόσο, όπως τονίζει το Euronews, από τότε οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν βαλτώσει, με τον Πούτιν να αρνείται να συναντήσει τον Ζελένσκι.

Είναι φανερό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ήθελε να υποστηρίξει ότι μπορεί να αναγκάσει τον Ρώσο ομόλογό του να υποχωρήσει, ωστόσο ούτε ο ίδιος φαίνεται να πιστεύει πώς μπορεί να το πετύχει άμεσα, αν κρίνουμε από τις τελευταίες δηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Ρωσία προσπαθούσε να καταλάβει περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία.

Η Μόσχα επιδίωκε να αποκτήσει μεγαλύτερη ισχύ σε τυχόν διαπραγματεύσεις, ενώ οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της σχετικά με τα εδάφη της Ουκρανίας περιλάμβαναν περιοχές που δεν είχε ποτέ ελέγξει πλήρως.

Το Euronews υποστηρίζει ότι η ρωσική επίθεση απέτυχε και οι δυνάμεις της δεν κατάφεραν να καταλάβουν περισσότερα εδάφη.