Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας – Μπορεί να το καταφέρει;
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 18:13

Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας – Μπορεί να το καταφέρει;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία έχουν βαλτώσει - Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι νόμιζε πως είχαν συμφωνήσει με τον Πούτιν, πώς σκοπεύει να τον πιέσει τώρα

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ενώ αναμένεται να έχει τετ-α-τετ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες» στη Βουδαπέστη.

Ο Ζελένσκι ζητά επίμονα από τον Τραμπ να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Το Euronews επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα εάν ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να αναγκάσει τον Ρώσο ομόλογό του να δεχθεί να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το γνωστό μέσο, ο Τραμπ ίσως εφαρμόσει την ίδια τακτική που χρησιμοποίησε με τη Χαμάς όταν της έθεσε τελεσίγραφο για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, αλλιώς «θα γινόταν κόλαση».

Η Μόσχα, σημειώνει το Euronews, μέχρι τώρα έχει αρνηθεί να διαπραγματευτεί με το Κίεβο ή έστω να υπάρχει απευθείας συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι.

Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στη Αλάσκα.

Τι θα συζητήσουν Τραμπ και Ζελένσκι

Οι Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον για έκτη φορά από τότε που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Σχολιάζοντας τι θα συζητήσουν οι δύο πρόεδροι, ο Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία θέλει να περάσει στην αντεπίθεση απέναντι στη Ρωσία.

«Θα λάβω μια απόφαση σχετικά με αυτό, αλλά θέλουν να περάσουν στην επίθεση και θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις «επιθετικές» τακτικές της Ουκρανίας ή πού ακριβώς θα αρχίσουν να παρατάσσονται οι ουκρανικές δυνάμεις.

Ωστόσο, όπως γράφει το Euronews, έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει με τι όπλα θα εφοδιάσει το Κίεβο η Ουάσινγκτον – με πυραύλους Tomahawk.

Αυτοί οι πύραυλοι κρουζ με επιχειρησιακή εμβέλεια 1.600 έως 2.500 χιλιομέτρων και ισχυρή κεφαλή βάρους 400 έως 450 κιλών θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό στοιχείο των επιθέσεων της Ουκρανίας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, τονίζει το γνωστό μέσο.

Αυτό θα ίσχυε οποτεδήποτε κι αν αποφάσιζε η Ουκρανία να αντεπιτεθεί.

«Εργαλεία όπως οι Patriot και οι Tomahawk μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμης βάσης για την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι την Τετάρτη.

«Η ατζέντα της συνάντησής μας με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ ουσιαστική. Αυτό μπορεί πραγματικά να φέρει τον πόλεμο πιο κοντά στο τέλος του – οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που μπορούν να ασκήσουν αυτού του είδους την παγκόσμια επιρροή, και κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι οι άλλοι σε όλο τον κόσμο θα σταθούν στο πλευρό μας σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επιβεβαίωσε, επίσης, ότι επιθυμεί να συζητήσει το θέμα της αεροπορικής άμυνας, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν και «άλλες επιλογές» εκτός από τους πυραύλους Tomahawk. Δεν διευκρίνισε ποιες είναι αυτές οι επιλογές.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο τόνισε ότι η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα αποτελούσε «δραματική κλιμάκωση» αναφορικά με τον πόλεμο.

Το Euronews σημειώνει ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί τακτικά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να στοχεύει Ουκρανούς πολίτες και κρίσιμες υποδομές.

«Βλέπουμε και ακούμε ότι η Ρωσία φοβάται ότι οι Αμερικανοί μπορεί να μας προμηθεύσουν με Tomahawκ, κάτι που σημαίνει ότι αυτού του είδους η πίεση μπορεί να είναι αποτελεσματική για την επίτευξη της ειρήνης», δήλωσε ο Ζελένσκι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι θα συναντηθεί ξανά με τον Πούτιν για έναν νέο γύρο συνομιλιών στην Ουγγαρία, αλλά είπε ότι η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Ενώ παραδέχτηκε δημοσίως ότι η συζήτηση για τους Tomahawk θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης ανοιχτά τις αμφιβολίες του για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Μόσχας.

Σε σχόλια που απευθύνονταν στον Ρώσο πρόεδρο, ο Τραμπ προέτρεψε τη Ρωσία να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία και δήλωσε ότι η παρατεταμένη σύρραξη βλάπτει την εικόνα της Μόσχας ως μεγάλης δύναμης.

«Το μόνο που θέλουμε από τον πρόεδρο Πούτιν είναι το εξής: να σταματήσει να σκοτώνει (σ.σ. Ουκρανούς) και να σταματήσει να σκοτώνει Ρώσους, γιατί σκοτώνει πολλούς Ρώσους. Και πάλι, αυτό δεν τον κάνει να φαίνεται καλός», είπε ο Τραμπ.

«Είναι ένας πόλεμος που θα έπρεπε να είχε κερδίσει σε μια εβδομάδα και τώρα μπαίνει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό δεν κάνει αυτή τη μεγάλη λεγόμενη πολεμική μηχανή να φαίνεται καλή», πρόσθεσε.

«Αλλά θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία. Είμαστε πρόθυμοι να συμβιβαστούμε. Νόμιζα ότι είχαμε συμφωνήσει», σημείωσε ο Τραμπ, εννοώντας στη συνάντηση των δύο προέδρων που είχε φιλοξενηθεί στην Αλάσκα.

Βαλτωμένες οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Ωστόσο, όπως τονίζει το Euronews, από τότε οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν βαλτώσει, με τον Πούτιν να αρνείται να συναντήσει τον Ζελένσκι.

Είναι φανερό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ήθελε να υποστηρίξει ότι μπορεί να αναγκάσει τον Ρώσο ομόλογό του να υποχωρήσει, ωστόσο ούτε ο ίδιος φαίνεται να πιστεύει πώς μπορεί να το πετύχει άμεσα, αν κρίνουμε από τις τελευταίες δηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Ρωσία προσπαθούσε να καταλάβει περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία.

Η Μόσχα επιδίωκε να αποκτήσει μεγαλύτερη ισχύ σε τυχόν διαπραγματεύσεις, ενώ οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της σχετικά με τα εδάφη της Ουκρανίας περιλάμβαναν περιοχές που δεν είχε ποτέ ελέγξει πλήρως.

Το Euronews υποστηρίζει ότι η ρωσική επίθεση απέτυχε και οι δυνάμεις της δεν κατάφεραν να καταλάβουν περισσότερα εδάφη.

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
Ινδία: Διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία
Κόσμος 17.10.25

Η Ινδία διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Ινδία διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη συζήτησης για τον περιορισμό της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, όπως είχε υποστηρίξει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βρετανία: Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές
Θαύμαζαν τον Χίτλερ 17.10.25

Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση στη Βρετανία - Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Στα εκατοντάδες μηνύματα που είχαν στείλει οι τρεις νεοναζί αναφερόντουσαν, ανάμεσα σε άλλα, στην εκτέλεση του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σουνακ και στον βασανισμό ιμάμηδων

Σύνταξη
Ουκρανία: Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία – Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν
Ανακάτεμα της τράπουλας 17.10.25

Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία - Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

Ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι σήμερα στον Λευκό Οίκο, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι η παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μαδαγασκάρη: Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος
Διεθνής καταδίκη 17.10.25

Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος στη Μαδαγασκάρη

Ο επικεφαλής του πραξικοπήματος δήλωσε πως ο στρατός κατέλαβε την εξουσία στη Μαδαγασκάρη και διέλυσε όλους τους θεσμούς εκτός από την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, την Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική
Κόσμος 17.10.25

Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Βενεζουέλα και ΗΠΑ - Ο Μαδούρο απαντά με στρατιωτικά γυμνάσια στην ανάπτυξη αμερικανικών πλοίων, που συνεχίζουν να πλήττουν σκάφη στην Καραϊβική

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» – Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι
Ανακοίνωση Κατζ 17.10.25

Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα - Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ έδωσε τη συγκεκριμένη εντολή στις IDF - Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα κάνει έκκληση να επιτραπεί η είσοδος περισσότερων τροφίμων στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ταϊβάν: Αεροσυνοδός πέθανε αφού ασθένησε σε πτήση – Η εταιρεία ζήτησε απόδειξη ότι της είχε εγκριθεί… άδεια
Στην Ταϊβάν 17.10.25

Αεροσυνοδός πέθανε λίγο μετά την ασθένεια που ένιωσε σε πτήση - Σάλος με το μήνυμα της εταιρείας

Η 34χρονη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις 24 Σεπτεμβρίου ώσπου άφησε την τελευταία της πνοή - Σε «λάθος υπαλλήλου» απέδωσε η EVA Air το σοκαριστικό μήνυμα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός του ενός οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Ελλάδα 17.10.25

Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός του ενός οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Ο οδηγός που επέβαινε μόνος του στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ελαφρά διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος - Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους τρεις τραυματίες του άλλου οχήματος

Σύνταξη
Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική με τον Γιοβάνοβιτς κέρδισε μόνο τη Λευκορωσία και ηττήθηκε δυο φορές από τη Δανία και μια από την Σκωτία. Τι θα γίνει αν δεν κερδίσει στα δυο τελευταία παιχνίδια;

Βάιος Μπαλάφας
Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει
Διάστημα 17.10.25

Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει

Η Ανωμαλία Νοτίου Ατλαντικού, όπως ονομάζεται η περιοχή μειωμένης έντασης του μαγνητικού πεδίου, απειλεί τους δορυφόρους και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας
Μπάσκετ 17.10.25

Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας

Η τουρκική ομάδα προέβη σε ανάρτηση, η οποία παρουσιάζει τις παίκτριες του Αθηναϊκού ως... σερβιτόρες – Στην επεξεργασμένη φωτογραφία και η Μαριέλλα Φασούλα που αγωνίζεται στην τουρκική ομάδα.

Σύνταξη
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 17.10.25

Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Οι αστυνομικοί εξετάζουν από την αρχή όλα τα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία – Νέα κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»
Το φανταχτερό και το ακαριαίο 17.10.25

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»

Οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα —κατά το μάλλον ή ήττον— τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
