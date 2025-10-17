newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Ουκρανία: Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται – Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 10:06

Ουκρανία: Οι Τόμαχοκ φεύγουν, ο Πούτιν έρχεται – Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να φέρει την «ειρήνη» στην Ουκρανία, ενθαρρυμένος από την κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Νέες συναντήσεις με Ζελένσκι και Πούτιν

Ο Ντόνλαντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, αφού χθες επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την ώρα που η αιματοχυσία στην Ουκρανία κλιμακώνεται.

Είναι η τρίτη φορά που ο Ζελένσκι συναντά τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, μετά από το επεισοδιακό τετ α τετ στις 28 Φεβρουαρίου που ο αμερικανός πρόεδρος κατσάδιασε δημοσίως των ουκρανό ομόλογό του, και το ραντεβού του Αυγούστου που το κλίμα ήταν αισθητά καλύτερο.

Στην ατζέντα της συνάντησης σήμερα στο Λευκό Οίκο ήταν η πιθανότητα οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο Κίεβο να πλήξει απευθείας τη Μόσχα.

Ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται μετά το τηλεφώνημα που είχε ο Τραμπ με τον Πούτιν -μετά από μία περίοδο που η επικοινωνία των δύο ηγετών είχε ατονίσει – όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου.

Οι Τόμαχοκ θα βλάψουν τις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας

Ο Τραμπ είπε ότι ρώτησε σε «χαλαρή διάθεση» τον Πούτιν εάν θα είχε αντίρρηση να στείλει «μερικές χιλιάδες» Τόμαχοκ στην Ουκρανία και υπαινίχθηκε ότι ο ρώσος πρόεδρος του ζήτησε να μην το κάνει.

Πρόσθεσε ακόμα ότι «χρειαζόμαστε Τόμαχοκ για τις ΗΠΑ και δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε τα όπλα μας, οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε».

Ο Πούτιν σύμφωνα με την επίσημη ρωσική ενημέρωση επεσήμανε στον Τραμπ ότι οι Τόμαχοκ δεν θα αλλάξουν την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, αλλά θα βλάψουν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και την ευκαιρία να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία.

Ουκρανία

Οι δυο τους συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση αυτή τη φορά στην Ουγγαρία εντός δύο εβδομάδων, ενώ τις επόμενες ημέρες αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα ξεκινήσουν συνομιλίες για να προετοιμάσουν το ραντεβού των δύο ηγετών, το δεύτερο μετά από εκείνο στην Αλάσκα που όμως δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τις εχθροπραξίες.

Οι ΗΠΑ, και πριν το τηλεφώνημα του Τραμπ με τον Πούτιν, κάθε άλλο παρά είχαν δεσμευτεί στην προμήθεια Τόμαχοκ στην Ουκρανία. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ επέμεινε ότι για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας υπεύθυνη είναι η ΕΕ που πρέπει να αγοράζει τα αμερικανικά όπλα για το Κίεβο, κάτι που οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν συμφωνήσει και έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούν.

Ο Τραμπ θέλει να φέρει την «ειρήνη» στην Ουκρανία

Οι δηλώσεις Τραμπ ωστόσο άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να κλιμακώσουν την κόντρα με τη Ρωσία μετά από μία περίοδο που οι «ειρηνευτικές πρωτοβουλίες» του αμερικανού προέδρου δεν κατάφεραν να προχωρήσουν ούτε στο ελάχιστο προς ένα συμβιβασμό ενώ η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι δεν έγινε ποτέ.

Έτσι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού είχε ήδη κλιμακώσει τη ρητορική του κατά της Ρωσίας, είπε την προηγούμενη εβδομάδα στον Ζελένσκι ότι θα μπορούσε να δώσει στον Πούτιν ένα τελεσίγραφο: είτε η Ρωσία θα διεξάγει σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες είτε η Ουκρανία θα αποκτήσει Τόμαχοκ.

Το τηλεφώνημα με τον Πούτιν, που ο Τραμπ χαρακτήρισε παραγωγικό, επανέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην προηγούμενη διάθεση συμφιλίωσης με τον ρώσο ομόλογό του. Εξάλλου οι προσπάθειες των ΗΠΑ, μετά το τέλμα που ακολούθησε τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν τον Αύγουστο, να αυξήσουν την έμμεση πίεση στη Ρωσία στοχεύοντας τις χώρες που εφοδιάζονται ενεργειακά από τη Μόσχα, όπως η Ινδία η Κίνα αλλά και κράτη του ΝΑΤΟ δεν φάνηκε να αποδίδουν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να θέλει να προσπαθήσει ξανά να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία ενθαρρυμένος μάλιστα από το γεγονός ότι οι ηγέτες διεθνώς του αναγνωρίζουν δημόσια ότι «έφερε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ενώ στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνουν ότι ακόμα και η ολιγοήμερη κατάπαυση πυρός στη Γάζα είναι ιδιαίτερα εύθραυστη.

Δύσκολη η θέση του Ζελένσκι

Για τον ουρκανό πρόεδρο τα νέα της επικοινωνίας Τραμπ – Πούτιν δεν ήταν ευχάριστα. Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η απειλή των Τόμαχοκ ήταν αυτή που έκανε πιο διαλλακτικό τον Πούτιν και επιμένει ότι η απόκτησή τους μπορεί να αναγκάσει τον ρώσο πρόεδρο να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τώρα που το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται φαίνεται πως ο Ζελένσκι θα προσπαθήσει να πάρει συστήματα αεράμυνας Patriot από τις ΗΠΑ και κάποια δέσμευση από τον Τραμπ ότι δεν θα εγκαταλείψει το Κίεβο στον νέο κύκλο συζητήσεων με τη Ρωσία που θα ξεκινήσει στην Ουγγαρία.

Στο πεδίο της μάχης η Ουκρανία εξαπολύει επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και σύμφωνα με αναφορές στα δυτικά ΜΜΕ αυτό έχει προκαλέσει προβλήματα στη Μόσχα, αλλά στις γραμμές του μετώπου το Κίεβο δεν έχει καταφέρει να ανακόψει την προέλαση του ρωσικού στρατού που συνεχίζει με αργό ρυθμό να καταλαμβάνει περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας που το Κρεμλίνο έχει απαιτήσει να προσαρτήσει προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο.

Μετά τις «ειρηνικές πρωτοβουλίες» του Ντόναλντ Τραμπ η αιματοχυσία έχει κλιμακωθεί ενώ όλο και περισσότεροι άμαχοι συγκαταλέγονται στις μακάβριες λίστες ενός πολέμου με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς.

Οι ριψοκίνδυνες κινήσεις και των δύο πλευρών έχουν επίσης αυξηθεί με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – που έχει καταληφθεί από τη Ρωσία- να συνεχίζει να είναι στο κέντρο της αντιπαράθεσης ενώ η ασφαλής συντήρησή του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στην Ευρώπη έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη.

Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή Μαδούρο
«Ψέματα και σαπίλα» 17.10.25

Αντιπρόεδρος Βενεζουέλας: «Βρομιά» τα περί συνωμοσίας μου κατά του Μαδούρο

«Δεν έχουν ηθική, ούτε αρχές, διασπείρουν ψέματα και σαπίλα», ήταν η αντίδραση της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας στην είδηση ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή του Μαδούρο.

Σύνταξη
Κίνα: «Απολύτως κατασκευασμένες και αστήριχτες» οι κατηγορίες της Βρετανίας για κατασκοπεία
«Κατασκευασμένες» 17.10.25

Εντονη αντίδραση της Κίνας για κατηγορίες κατασκοπείας στη Βρετανία

Εντονα αντέδρασε η Κίνα στη δημοσιοποίηση καταθέσεων μαρτύρων από τη Βρετανία σχετικά με υπόθεση κατασκοπείας, τις κατηγορίες για την οποία θεωρεί «απολύτως κατασκευασμένες».

Σύνταξη
Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή της για τον επαναπατρισμό όλων των νεκρών ομήρων
Γάζα 17.10.25

Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι θα παραδώσει όλους τους νεκρούς ομήρους

«Η διαδικασία επιστροφής των πτωμάτων ισραηλινών αιχμαλώτων μπορεί να απαιτήσει ορισμένο χρόνο», δηλώνει η Χαμάς, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Κόσμος 17.10.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν συνεχιστούν οι δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, «δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι θα καταπολεμήσει την «τρομοκρατία με πλήρη ισχύ».

Σύνταξη
Covid: Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα – «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
Η ανακοίνωση 17.10.25

Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»

Εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από covid είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τις πιθανότητες επιπλοκής

Σύνταξη
«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον
Συντετριμμένος 17.10.25

«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ντάιαν Κίτον, ο πρώην σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Αλ Πατσίνο αποφάσισε να μιλήσει για τη γυναίκα που επηρέασε τη ζωή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ
Αναζητούνται 17.10.25

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους - Μπήκαν στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο

Σύνταξη
Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Ο καθοριστικός ρόλος των σπονδύλων 17.10.25

Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)
Euroleague 17.10.25

«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ λόγω των απουσιών των Κάρτερ και Κάνααν και κινήθηκε για την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό – Η απάντηση των πράσινων…

Σύνταξη
Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
Culture Live 17.10.25

Μετά την Paramount, και η Warner Bros Discovery απορρίπτει το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Η Warner Bros Discovery γίνεται η δεύτερη μεγάλη εταιρεία ψυχαγωγίας που απορρίπτει τη δέσμευση μποϊκοτάζ κατά ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύνταξη
Χίος: Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια
Ανοιχτά της Χίου 17.10.25

Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια

Πέντε από τους συνολικά 29 πρόσφυγες και μετανάστες είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο, βραχώδες σημείο, μεταξύ των οποίων και οι δύο γυναίκες που εντοπίστηκαν από το Λιμενικό χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)

Επικό σκηνικό σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Βραζιλία όπου μια φίλαθλος... τσάκωσε τον σύντροφό της με άλλη στην εξέδρα, τον χαστούκισε και έφυγε χέρι-χέρι με την ερωμένη!

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
