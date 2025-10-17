Ο Ντόνλαντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, αφού χθες επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την ώρα που η αιματοχυσία στην Ουκρανία κλιμακώνεται.

Είναι η τρίτη φορά που ο Ζελένσκι συναντά τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, μετά από το επεισοδιακό τετ α τετ στις 28 Φεβρουαρίου που ο αμερικανός πρόεδρος κατσάδιασε δημοσίως των ουκρανό ομόλογό του, και το ραντεβού του Αυγούστου που το κλίμα ήταν αισθητά καλύτερο.

Στην ατζέντα της συνάντησης σήμερα στο Λευκό Οίκο ήταν η πιθανότητα οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο Κίεβο να πλήξει απευθείας τη Μόσχα.

Ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται μετά το τηλεφώνημα που είχε ο Τραμπ με τον Πούτιν -μετά από μία περίοδο που η επικοινωνία των δύο ηγετών είχε ατονίσει – όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου.

Οι Τόμαχοκ θα βλάψουν τις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας

Ο Τραμπ είπε ότι ρώτησε σε «χαλαρή διάθεση» τον Πούτιν εάν θα είχε αντίρρηση να στείλει «μερικές χιλιάδες» Τόμαχοκ στην Ουκρανία και υπαινίχθηκε ότι ο ρώσος πρόεδρος του ζήτησε να μην το κάνει.

Πρόσθεσε ακόμα ότι «χρειαζόμαστε Τόμαχοκ για τις ΗΠΑ και δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε τα όπλα μας, οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε».

Ο Πούτιν σύμφωνα με την επίσημη ρωσική ενημέρωση επεσήμανε στον Τραμπ ότι οι Τόμαχοκ δεν θα αλλάξουν την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, αλλά θα βλάψουν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και την ευκαιρία να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία.

Οι δυο τους συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση αυτή τη φορά στην Ουγγαρία εντός δύο εβδομάδων, ενώ τις επόμενες ημέρες αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα ξεκινήσουν συνομιλίες για να προετοιμάσουν το ραντεβού των δύο ηγετών, το δεύτερο μετά από εκείνο στην Αλάσκα που όμως δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τις εχθροπραξίες.

Οι ΗΠΑ, και πριν το τηλεφώνημα του Τραμπ με τον Πούτιν, κάθε άλλο παρά είχαν δεσμευτεί στην προμήθεια Τόμαχοκ στην Ουκρανία. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ επέμεινε ότι για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας υπεύθυνη είναι η ΕΕ που πρέπει να αγοράζει τα αμερικανικά όπλα για το Κίεβο, κάτι που οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν συμφωνήσει και έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούν.

Ο Τραμπ θέλει να φέρει την «ειρήνη» στην Ουκρανία

Οι δηλώσεις Τραμπ ωστόσο άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να κλιμακώσουν την κόντρα με τη Ρωσία μετά από μία περίοδο που οι «ειρηνευτικές πρωτοβουλίες» του αμερικανού προέδρου δεν κατάφεραν να προχωρήσουν ούτε στο ελάχιστο προς ένα συμβιβασμό ενώ η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι δεν έγινε ποτέ.

Έτσι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού είχε ήδη κλιμακώσει τη ρητορική του κατά της Ρωσίας, είπε την προηγούμενη εβδομάδα στον Ζελένσκι ότι θα μπορούσε να δώσει στον Πούτιν ένα τελεσίγραφο: είτε η Ρωσία θα διεξάγει σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες είτε η Ουκρανία θα αποκτήσει Τόμαχοκ.

Το τηλεφώνημα με τον Πούτιν, που ο Τραμπ χαρακτήρισε παραγωγικό, επανέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην προηγούμενη διάθεση συμφιλίωσης με τον ρώσο ομόλογό του. Εξάλλου οι προσπάθειες των ΗΠΑ, μετά το τέλμα που ακολούθησε τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν τον Αύγουστο, να αυξήσουν την έμμεση πίεση στη Ρωσία στοχεύοντας τις χώρες που εφοδιάζονται ενεργειακά από τη Μόσχα, όπως η Ινδία η Κίνα αλλά και κράτη του ΝΑΤΟ δεν φάνηκε να αποδίδουν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να θέλει να προσπαθήσει ξανά να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία ενθαρρυμένος μάλιστα από το γεγονός ότι οι ηγέτες διεθνώς του αναγνωρίζουν δημόσια ότι «έφερε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ενώ στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνουν ότι ακόμα και η ολιγοήμερη κατάπαυση πυρός στη Γάζα είναι ιδιαίτερα εύθραυστη.

Δύσκολη η θέση του Ζελένσκι

Για τον ουρκανό πρόεδρο τα νέα της επικοινωνίας Τραμπ – Πούτιν δεν ήταν ευχάριστα. Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η απειλή των Τόμαχοκ ήταν αυτή που έκανε πιο διαλλακτικό τον Πούτιν και επιμένει ότι η απόκτησή τους μπορεί να αναγκάσει τον ρώσο πρόεδρο να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τώρα που το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται φαίνεται πως ο Ζελένσκι θα προσπαθήσει να πάρει συστήματα αεράμυνας Patriot από τις ΗΠΑ και κάποια δέσμευση από τον Τραμπ ότι δεν θα εγκαταλείψει το Κίεβο στον νέο κύκλο συζητήσεων με τη Ρωσία που θα ξεκινήσει στην Ουγγαρία.

Στο πεδίο της μάχης η Ουκρανία εξαπολύει επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας και σύμφωνα με αναφορές στα δυτικά ΜΜΕ αυτό έχει προκαλέσει προβλήματα στη Μόσχα, αλλά στις γραμμές του μετώπου το Κίεβο δεν έχει καταφέρει να ανακόψει την προέλαση του ρωσικού στρατού που συνεχίζει με αργό ρυθμό να καταλαμβάνει περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας που το Κρεμλίνο έχει απαιτήσει να προσαρτήσει προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο.

Μετά τις «ειρηνικές πρωτοβουλίες» του Ντόναλντ Τραμπ η αιματοχυσία έχει κλιμακωθεί ενώ όλο και περισσότεροι άμαχοι συγκαταλέγονται στις μακάβριες λίστες ενός πολέμου με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς.

Οι ριψοκίνδυνες κινήσεις και των δύο πλευρών έχουν επίσης αυξηθεί με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – που έχει καταληφθεί από τη Ρωσία- να συνεχίζει να είναι στο κέντρο της αντιπαράθεσης ενώ η ασφαλής συντήρησή του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στην Ευρώπη έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη.