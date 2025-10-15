Οι τοπικές αρχές διέταξαν χθες Τρίτη εσπευσμένη απομάκρυνση των οικογενειών που ζουν σε δεκάδες χωριά γύρω από την σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη πόλη Κούπιανσκ (βορειοανατολικά), στην περιφέρεια του Χαρκόβου, εξαιτίας της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας», καθώς η περιοχή υφίσταται σφοδρές επιθέσεις καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία θα κλείσει σε λίγους μήνες στον τέταρτο χρόνο του.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι συνολικά 409 οικογένειες με 601 παιδιά ειδοποιήθηκαν πως πρέπει να εγκαταλείψουν 27 κοινότητες.

Άλλος αξιωματούχος στην περιοχή είπε αργότερα στο δημόσιο ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Suspilne ότι ο αριθμός των κοινοτήτων όπου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων αυξήθηκε σε 40.

40 settlements in the Kupiansk district in the Kharkiv region declared the mandatory evacuation of families with children pic.twitter.com/nwMGAzCsUX — War Osint 🇮🇹🇺🇦 (@spoilswar9) October 14, 2025

Για μήνες, ρωσικές μονάδες επιτίθενται και προελαύνουν στην Κούπιανσκ, κλειδί στην αργή πρόοδό τους προς δυσμάς στην κεντρική και ανατολική Ουκρανία.

Για στρατηγικό πλεονέκτημα στα μέτωπα μιλά η Ρωσία

Η πόλη είχε πέσει στα χέρια τους τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022, όμως ανακαταλήφθηκε αργότερα εκείνη τη χρονιά.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαιώνει πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υπερασπίζονται περιοχές-κλειδιά των μετώπων, συμπεριλαμβανομένης της Κούπιανσκ, και τις τελευταίες μέρες μιλά για αντεπίθεση στην Ντομπροπίλια, νοτιότερα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε πως οι δυνάμεις της Μόσχας διατηρούν στρατηγικό πλεονέκτημα στα μέτωπα.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι υπολογίζει πως τα μέτωπα έχουν έκταση 1.200 χιλιομέτρων και πλέον.