Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Ουκρανία: Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι αρχές – Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025 | 06:55

Ουκρανία: Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι αρχές – Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις

Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εντείνονται καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας προωθούνται στην Κούπιανσκ, πόλη -κλειδί στην αργή πρόοδό προς τα δυτικά

Σύνταξη
Spotlight

Οι τοπικές αρχές διέταξαν χθες Τρίτη εσπευσμένη απομάκρυνση των οικογενειών που ζουν σε δεκάδες χωριά γύρω από την σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη πόλη Κούπιανσκ (βορειοανατολικά), στην περιφέρεια του Χαρκόβου, εξαιτίας της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας», καθώς η περιοχή υφίσταται σφοδρές επιθέσεις καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία θα κλείσει σε λίγους μήνες στον τέταρτο χρόνο του.

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου, ανέφερε μέσω Telegram ότι συνολικά 409 οικογένειες με 601 παιδιά ειδοποιήθηκαν πως πρέπει να εγκαταλείψουν 27 κοινότητες.

Άλλος αξιωματούχος στην περιοχή είπε αργότερα στο δημόσιο ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Suspilne ότι ο αριθμός των κοινοτήτων όπου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων αυξήθηκε σε 40.

Για μήνες, ρωσικές μονάδες επιτίθενται και προελαύνουν στην Κούπιανσκ, κλειδί στην αργή πρόοδό τους προς δυσμάς στην κεντρική και ανατολική Ουκρανία.

Για στρατηγικό πλεονέκτημα στα μέτωπα μιλά η Ρωσία

Η πόλη είχε πέσει στα χέρια τους τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022, όμως ανακαταλήφθηκε αργότερα εκείνη τη χρονιά.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαιώνει πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υπερασπίζονται περιοχές-κλειδιά των μετώπων, συμπεριλαμβανομένης της Κούπιανσκ, και τις τελευταίες μέρες μιλά για αντεπίθεση στην Ντομπροπίλια, νοτιότερα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε πως οι δυνάμεις της Μόσχας διατηρούν στρατηγικό πλεονέκτημα στα μέτωπα.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι υπολογίζει πως τα μέτωπα έχουν έκταση 1.200 χιλιομέτρων και πλέον.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Business
Σούπερ μάρκετ: Έως και 2.000 προϊόντα με μειωμένες τιμές από σήμερα

Σούπερ μάρκετ: Έως και 2.000 προϊόντα με μειωμένες τιμές από σήμερα

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά
Culture Live 15.10.25

Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα στo Βόρειo Σινά, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την αιγυπτιακή άμυνα

Σύνταξη
Διαθήκες: Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία
Μητρώο Διαθηκών 15.10.25

Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις διαθήκες ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και μεταφέρει τη δημοσίευση από τα πρωτοδικεία στους συμβολαιογράφους - Από 450 ημέρες σε δυο με τρεις η έκδοση πιστοποιητικού

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»
Υγεία 15.10.25

Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»

Δραματικά αυξάνονται σε όλο τον κόσμο οι απώλειες ζωής νέων ανθρώπων από αυτοκτονίες, υπερβολική χρήση ναρκωτικών και αλκοολισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της
Επίπεδα ευτυχίας 15.10.25

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της

Νέα πανευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους 15-34 ετών, δείχνει οτι η ελληνική νεολαία έχει τα χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας μετά την Κύπρο και είναι η πιο δυσαρεστημένη από το σύστημα υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
