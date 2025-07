Η Ουκρανία υπέστη νέα, μαζική επιδρομή δεκάδων ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης τη νύχτα στην πρωτεύουσα, με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο να αναφέρει μέσω Telegram λίγο πριν από τις 05:00 πως μέχρι στιγμής ο απολογισμός φθάνει τους 14 τραυματίες, 12 από τους οποίους χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Αναφέρθηκαν ζημιές σε έξι συνοικίες της πρωτεύουσας, πρόσθεσε ο κ. Κλίτσκο.

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε, επίσης μέσω Telegram, πως ξέσπασαν «πυρκαγιές» σε πολυκατοικίες στη συνοικία Σολομιάνσκι.

Κατά την ουκρανική πολεμική αεροπορία, ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε επίσης τουλάχιστον έναν υπερηχητικό πύραυλο εναντίον της πόλης.

Russia attacks Kyiv with Shahed drones

Kyiv residents are planning to spend the night in the metro for safety. pic.twitter.com/qZCoOGIPOL

— NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2025