Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα Δευτέρα νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου, όπου δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) μεταδίδουν πως άκουσαν ισχυρές εκρήξεις. Μέχρι στιγμής, οι ουκρανικές αρχές έχουν αναφέρει έναν τραυματισμό (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Αλλη μια μαζική επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας. Πιθανόν πολλά κύματα εχθρικών drones», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

«Υπάρχει ένας τραυματίας στη συνοικία Σολομιάνσκι», ενημέρωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Δημοσιογράφοι του AFP στο Κίεβο ανέφεραν πως αντιλήφθηκαν την επιδρομή drones και ακολούθως μια σειρά εκρήξεων, ενδεχομένως κατά τη διαδικασία αναχαίτισης από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Almost all windows in the KPI dormitories have been blown out. Double strike in Kyiv’s Solomianskyi district, — Times of Ukraine pic.twitter.com/4dq3pBajSO

Σε καταφύγιο που βρίσκεται στο υπόγειο πολυκατοικίας στο κέντρο του Κιέβου, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν πως είδαν περίπου δέκα ανθρώπους να περιμένουν να σημάνει λήξη συναγερμού, αναζητώντας πληροφορίες στα κινητά τους τηλέφωνα. Σε μια γωνιά, μια μητέρα με το παιδί της είχαν αποκοιμηθεί σε ράντζο.

Kyiv is under a massive Russian drone attack. It’s 1:30 am, more people are coming down to the shelter as we hear Shaheed drones and explosions one after another. As Trump is helping Israel to bomb Iran, please, don’t forget that this could’ve been avoided if they stopped Russia pic.twitter.com/MKCYQMrc6E

