Ουκρανία: Σχεδιάζει παραγωγή όπλων με Ευρωπαίους συμμάχους – Ζητά από τις ΗΠΑ να συνεχίσουν να τη στηρίζουν

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι θα σταματήσει την αποστολή ορισμένων από τα οπλικά συστήματα που της παρείχαν, η Ουκρανία φαίνεται ότι προχωρά σε σχεδιασμό παραγωγής όπλων με τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Ωστόσο, η αμερικανική ανακοίνωση φαίνεται ότι έφερε προ τετελεσμένων το Κίεβο, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ.

«Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή δισταγμός στην υποστήριξη των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας θα ενθαρρύνει μόνο τον επιτιθέμενο να συνεχίσει τον πόλεμο και την τρομοκρατία, όχι να επιδιώξει την ειρήνη», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας. Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας είπε ότι δεν είχε λάβει καμία επίσημη ειδοποίηση από τις ΗΠΑ σχετικά με αναστολή ή αναθεώρηση των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης.

Κομβικό σημείο του πολέμου στην Ουκρανία

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν τηλεφωνική επικοινωνία με τους Αμερικανούς ομολόγους τους για να επαληθεύσουν την κατάσταση, ανέφερε επίσης σε ανακοίνωσή του.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ ήρθε σε ένα κομβικό σημείο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς συμπληρώνονται 3,5 χρόνια από την έναρξη του πολέμου. Επίσης, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται περισσότερο στα ουκρανικά εδάφη, πύραυλοι και drones πλήττουν πόλεις, οι αμυντικές δυνατότητες του Κιέβου τίθενται υπό αμφισβήτηση. Επιπλέον, οι προσπάθειες για ειρήνευση παραμένουν σε αδιέξοδο.

Οι ΗΠΑ είναι το βασικό στρατιωτικό στήριγμα της Ουκρανίας από τη έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Τα αμερικανικά οπλικά συστήματα, τα πυρομαχικά, ο εξοπλισμός και επιπλέον οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών επέτρεψαν τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις να αντισταθούν στον ρωσικό στρατό. Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διέκοψε την αποστολή ορισμένων όπλων εξαιτίας της «ανησυχίας» για τη «μείωση» των αμερικανικών αποθεμάτων.

Σχέδια συνεργασίας με τους Ευρωπαίους

Τα σχέδια στην Ουκρανία για παραγωγή όπλων από κοινού με τους Ευρωπαίους συμμάχους επανήλθαν στο προσκήνιο μετά την αμερικανική ανακοίνωση.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, δήλωσε ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να ωθήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δαπανήσουν περισσότερα για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας στην Ουκρανία. «Απλώς υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να κάνει περισσότερα, αλλά και να επενδύσει περισσότερα στην Ουκρανία», πρόσθεσε. «Θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα, για να τους δώσουμε έναν ισχυρότερο τρόπο να αντισταθούν», είπε ο Δανός υπουργός Άμυνας.

Η Δανία, η οποία ανέλαβε την Τρίτη την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ για έξι μήνες, επενδύει ήδη άμεσα στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας, όπου μπορεί να παράγει όπλα και πυρομαχικά πιο γρήγορα και φθηνότερα από ό,τι αλλού στην Ευρώπη. Επιτρέπει επίσης σε εταιρείες από την Ουκρανία να εγκατασταθούν στη Δανία και να κατασκευάσουν στρατιωτικό εξοπλισμό σε ασφαλέστερο έδαφος.

Ο Τρόελς Λουντ Πούλσεν δήλωσε ότι οι πρώτες εταιρείες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις εργασίες τους ήδη από τον Σεπτέμβριο. Και προέτρεψε τους Ευρωπαίους εταίρους να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Δανίας.

«Αίσθημα επείγοντος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του προετοιμάζονται με αίσθημα επείγοντος για τις επικείμενες συναντήσεις με χώρες της ΕΕ και άλλους εταίρους για να συζητήσουν τη συνεργασία στην κατασκευή όπλων. «Ένα από τα βασικά θέματα θα είναι η παραγωγή όπλων – οι κοινές μας επενδύσεις, τα κοινά έργα», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ούμεροφ, ανακοίνωσε ότι το σχέδιο νόμου για την κοινή παραγωγή όπλων με διεθνείς συμμάχους αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στο ουκρανικό κοινοβούλιο μέσα στον μήνα. Οι προτεινόμενοι νόμοι παρουσιάστηκαν στις εθνικές αμυντικές εταιρείες την Τρίτη, είπε επίσης.

Νομικά και φορολογικά μέτρα

Το πρόγραμμα της κυβέρνησης στην Ουκρανία περιλαμβάνει σχέδια για τη δημιουργία ενός ειδικού νομικού και φορολογικού πλαισίου για να βοηθήσει τους Ουκρανούς κατασκευαστές άμυνας να αναβαθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή. Προβλέπει επίσης την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Στις αρχές της εβδομάδας, επισκεπτόμενος το Κίεβο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι η Γερμανία στοχεύει να βοηθήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει περισσότερα όπλα πιο γρήγορα. Στο ταξίδι του τον συνόδευαν εκπρόσωποι της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ικανοποίηση στη Μόσχα

Να σημειωθεί επίσης ότι η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνηση να περιορίσει τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία αντιμετωπίστηκε με ικανοποίηση από τη Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι αυτό «θα φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σασάνκ Τζόσι, αναλυτή του RUSI του Λονδίνου, η αμερικανική απόφαση «καθιστά όλο και λιγότερο πιθανό η Ρωσία να κάνει τον κόπο να διαπραγματευθεί σοβαρά». Επίσης, έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάιο από το think tank CSIS (Center for Strategic and International Studies) προειδοποιούσε για την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί μακροπρόθεσμα απέναντι στη Ρωσία σε περίπτωση διακοπής της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας. Το CSIS επισήμαινε ότι αυτή τη βοήθεια δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν οι Ευρωπαίοι.