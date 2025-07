Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν σημειώθηκε «καμιά πρόοδος» σ’ ό,τι αφορά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του χθες Πέμπτη με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν (στις φωτογραφίες τους Reuters, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Πούτιν).

«Οχι, δεν έκανα καμιά πρόοδο» στη συνδιάλεξη αυτή, είπε ο κ. Τραμπ στον Τύπο, επαναλαμβάνοντας πως δεν είναι «ευτυχής» για το γεγονός πως ο πόλεμος – που υποσχόταν προεκλογικά ότι θα τερμάτιζε σε «24 ώρες» –, συνεχίζεται.

#WATCH | Speaking about his phone call with Russian President Putin, US President Donald Trump says, «We had a call. It was a pretty long call. We talked about a lot of things, including Iran. We also talked about the war with Ukraine. I am not happy about that… No, I didn’t… pic.twitter.com/eTPFNDhaOK

— ANI (@ANI) July 3, 2025