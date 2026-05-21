Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 09:00

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Το ξέσπασμα του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ειδικούς, με το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο να είναι υπεύθυνο για την τωρινή επιδημία.

«Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος της επιδημίας είναι υψηλός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και χαμηλός σε παγκόσμιο επίπεδο»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι μπορεί να χρειαστούν έως και εννέα μήνες μέχρι να είναι έτοιμο ένα εμβόλιο κατά αυτού του συγκεκριμένου τύπου του ιού Έμπολα.

Δύο πιθανά «υποψήφια εμβόλια» κατά του στελέχους Μπουντιμπούγκιο βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, αλλά κανένα από τα δύο δεν έχει υποβληθεί ακόμη σε κλινικές δοκιμές, δήλωσε την Τετάρτη ο σύμβουλος του ΠΟΥ, Δρ Βάσι Μούρθι.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί 600 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 139 πιθανοί θάνατοι, αλλά οι αριθμοί αναμένεται να αυξηθούν, δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την ανίχνευση του ιού.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στη Γενεύη, ο Γκεμπρεγέσους ανέφερε ότι έχουν επιβεβαιωθεί 51 κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – όπου καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα – και δύο στη γειτονική Ουγκάντα.

Υγειονομικός τσεκάρει τη θερμοκρασία πολιτών στην Γκόμα, στην επαρχία Βόρειο Κίβου, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Δεν πρόκειται για πανδημία, εκτιμά ο ΠΟΥ

Την Κυριακή, ο ΠΟΥ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο, αλλά διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για πανδημία.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ δήλωσε ότι, μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης, η επιτροπή έκτακτης ανάγκης του Οργανισμού συμφώνησε ότι η κατάσταση «δεν αποτελεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πανδημίας».

«Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος της επιδημίας είναι υψηλός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και χαμηλός σε παγκόσμιο επίπεδο», εξήγησε.

Τα 51 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εντοπίζονται στην ανατολική επαρχία Ιτούρι – το επίκεντρο της επιδημίας – καθώς και στην επαρχία Βόρειο Κίβου.

Από τα δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα στην πρωτεύουσα της Ουγκάντας, την Καμπάλα, και τα δύο άτομα είχαν ταξιδέψει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ το ένα από αυτά έχει πεθάνει.

«Γνωρίζουμε ότι η έκταση της επιδημίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι πολύ μεγαλύτερη», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας.

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αναφέρουν ότι ορισμένες τοπικές μονάδες υγείας έχουν φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων τους, όπως γράφει το BBC.

Παρόλο που έχει αρχίσει να φτάνει εξοπλισμός ατομικής προστασίας, δηλώνουν ότι εξακολουθούν να εργάζονται χωρίς επαρκή προστασία.

Η Τρις Νιούπορτ, υπεύθυνη του προγράμματος έκτακτης ανάγκης της οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (MSF), ανέφερε ότι οι υγειονομικές μονάδες τους ενημερώνουν: «Είμαστε γεμάτοι με ύποπτα κρούσματα. Δεν έχουμε καθόλου χώρο».

«Αυτό σας δίνει μια εικόνα για το πόσο τρελή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει έως και 20 εκατομμύρια λίρες για να συμβάλει στον περιορισμό της επιδημίας.

Τα χρήματα θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών του υγειονομικού προσωπικού πρώτης γραμμής, τη βελτίωση των μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων και την επιτήρηση των ασθενειών.

Εκπρόσωπος του ΠΟΥ δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθεί πόσο καιρό διαδίδεται ο ιός, αλλά ότι προτεραιότητά τους είναι να περιορίσουν τη μετάδοση.

Η πρώτη γνωστή περίπτωση ήταν μια νοσοκόμα που παρουσίασε συμπτώματα και πέθανε στις 24 Απριλίου στην Μπουνία, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι.

Πηγή: BBC

Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο

Ο ιός Έμπολα εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1976 στην περιοχή που σήμερα είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και πιστεύεται ότι μεταδόθηκε από νυχτερίδες.

Είναι γνωστά τέσσερα είδη του ιού Έμπολα που προκαλούν νόσο στον άνθρωπο, μεταξύ των οποίων και το είδος Ζαΐρ, το οποίο η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές και το γνωρίζει καλύτερα.

Η χώρα αντιμετωπίζει την 17η επιδημία του ιού Έμπολα, αλλά το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο — το οποίο δεν είχε εμφανιστεί για πάνω από μια δεκαετία— φέρνει τις δικές του δυσκολίες.

Ο ιός Μπουντιμπούγκιο έχει προκαλέσει μόνο δύο προηγούμενες επιδημίες – στην Ουγκάντα το 2007 και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το 2012 – κατά τις οποίες σκότωσε περίπου το ένα τρίτο των μολυσμένων ατόμων.

Αν και είναι λιγότερο θανατηφόρο από άλλα στελέχη του ιού Έμπολα, η σπανιότητα του στελέχους Μπουντιμπούγκιο σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα μέσα για την καταπολέμησή του.

Τι ισχύει για τα εμβόλια

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για τον ιό Μπουντιμπούγκιο, αλλά, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης πειραματικά εμβόλια.

Είναι πιθανό ένα εμβόλιο για τον ιό Ζαΐρ να προσφέρει κάποια προστασία.

Μιλώντας μαζί με τον Γκεμπρεγέσους την Τετάρτη, ο σύμβουλος του ΠΟΥ Μούρθι δήλωσε ότι ένα πιθανό εμβόλιο, που βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση ανάπτυξης, «θα ισοδυναμούσε» με το μοναδικό εμβόλιο που διατίθεται σήμερα για την πρόληψη της εξάπλωσης του Έμπολα.

Αυτό είναι αποτελεσματικό μόνο κατά του στελέχους Ζαΐρ.

«Αυτό πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα ως το πιο ελπιδοφόρο υποψήφιο εμβόλιο στο (σ.σ. στέλεχος) Μπουντιμπούγκιο», εξήγησε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουν, ο ίδιος ανέφερε ότι «πιθανότατα θα χρειαστούν έξι έως εννέα μήνες» μέχρι να είναι έτοιμο.

Όσον αφορά το δεύτερο πιθανό εμβόλιο, το οποίο βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το εμβόλιο της AstraZeneca που χρησιμοποιείται για την Covid-19, ο Μούρθι ανέφερε ότι βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση παραγωγής, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα από δοκιμές σε ζώα που να τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητά του.

«Είναι πιθανό να υπάρχουν διαθέσιμες δόσεις για κλινικές δοκιμές σε δύο με τρεις μήνες, αλλά υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι θα εξαρτηθεί από τις δοκιμές σε ζώα το αν μπορεί να θεωρηθεί «ένα πολλά υποσχόμενο υποψήφιο ερευνητικό εμβόλιο» για τον ιό Μπουντιμπούγκιο.

Οι υγειονομικοί δίνουν μάχη χωρίς τα απαραίτητα μέσα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ούτε φάρμακα

Επίσης, δεν υπάρχουν φάρμακα που να στοχεύουν τον ιό Μπουντιμπούγκιο, γεγονός που δυσχεραίνει τη θεραπεία.

Μετά τις επικρίσεις που διατύπωσαν οι ΗΠΑ την Τρίτη, σύμφωνα με τις οποίες ο ΠΟΥ «καθυστέρησε λίγο» να εντοπίσει την επιδημία, ο Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι τα σχόλια αυτά ενδέχεται να οφείλονται σε έλλειψη κατανόησης.

«Πρέπει να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι όλα έγιναν τόσο γρήγορα σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο περιβάλλον», ανέφερε ο ΠΟΥ.

Τα αρχικά συμπτώματα του Έμπολα μοιάζουν με αυτά ασθενειών όπως η ελονοσία και ο τυφοειδής πυρετός, οι οποίες είναι συχνές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η ανατολική πλευρά της χώρας έχει επίσης πληγεί σοβαρά από χρόνια συγκρούσεων, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στην αντιμετώπιση του ιού.

