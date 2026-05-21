newspaper
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 08:38
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Διεθνής Οικονομία 21 Μαΐου 2026, 08:18

Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
ΡεπορτάζΑθανασία Ακρίβου
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι χρηματιστηριακές αγορές μπορεί να συνεχίζουν να κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά, στηριζόμενες στο αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης και στα ισχυρά εταιρικά κέρδη, όμως η αγορά ομολόγων στέλνει ένα πολύ διαφορετικό μήνυμα.

Η αγορά δεν πιστεύει πλέον εύκολα στην επιστροφή στο περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και φθηνού χρήματος

Η απότομη άνοδος των αποδόσεων σε ΗΠΑ, Βρετανία, Ευρωζώνη και Ιαπωνία αποτυπώνει ότι οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού. Δεν βλέπουν πλέον τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή ως ένα προσωρινό σοκ, αλλά ως μέρος μιας νέας εποχής διαδοχικών διαταραχών προσφοράς άλλωστε έχουν προηγηθεί πανδημία, Ουκρανία, ενεργειακές κρίσεις, εμπορικοί περιορισμοί και τώρα ο κίνδυνος στον Περσικό Κόλπο.

Το αποτέλεσμα; Οι επενδυτές ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη.

Το αμερικανικό 10ετές κινείται κοντά στο 4,6%, το 30ετές πέρασε το όριο του 5%, ενώ αντίστοιχη ανοδική πορεία καταγράφεται και στην Ευρώπη. Η αγορά ουσιαστικά λέει ότι δεν πιστεύει πλέον εύκολα στην επιστροφή στο περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και φθηνού χρήματος της προηγούμενης δεκαπενταετίας και ι αυτό έχει σημασία γιατί τα ομόλογα δεν μετρούν απλώς το κόστος δανεισμού, μετρούν και τις προσδοκίες για το μέλλον.

Όταν ανεβαίνουν οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων, οι επενδυτές δείχνουν ότι φοβούνται πως οι πληθωριστικές πιέσεις θα παραμείνουν για μεγαλύτερο διάστημα. Όταν μάλιστα οι αποδόσεις των διετών αυξάνονται έντονα, όπως συμβαίνει τώρα, η αγορά ουσιαστικά «βλέπει» ότι οι κεντρικές τράπεζες ίσως χρειαστεί όχι μόνο να καθυστερήσουν μειώσεις επιτοκίων αλλά ακόμη και να επιστρέψουν σε αυστηρότερη πολιτική.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα;

Το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Η χώρα μπορεί να έχει πλέον πολύ διαφορετικό προφίλ χρέους σε σχέση με την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, όμως δεν μένει ανεπηρέαστη από το διεθνές περιβάλλον. Το ελληνικό 10ετές κινείται ήδη κοντά στο 3,8%, με το spread έναντι της Γερμανίας γύρω στις 69 μονάδες βάσης.

Η εικόνα παραμένει διαχειρίσιμη, κυρίως επειδή η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα προστατευμένο προφίλ χρέους με μεγάλο μέρος του να βρίσκεται στα χέρια των ευρωπαϊκών θεσμών, έχει πολύ μεγάλες διάρκειες αποπληρωμής και χαμηλό σταθερό επιτόκιο. Αυτό λειτουργεί σαν «ασπίδα» απέναντι στις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη όψη.

Αν ο κόσμος περάσει πράγματι σε μια περίοδο επίμονα υψηλότερου πληθωρισμού και υψηλότερων επιτοκίων, τότε το κόστος νέου δανεισμού θα αυξηθεί διεθνώς και αυτό αφορά όχι μόνο τα κράτη αλλά και επιχειρήσεις, στεγαστικά δάνεια, επενδύσεις και συνολικά την ανάπτυξη.

Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που εξακολουθεί να έχει από τα υψηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, η διατήρηση χαμηλού κόστους χρηματοδότησης είναι κρίσιμη. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι σήμερα ο κίνδυνος δεν προέρχεται από δημοσιονομική εκτροπή αλλά από ένα εξωτερικό σοκ όπως η ενέργεια, η γεωπολιτική και πληθωρισμός.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο μήνυμα των ομολόγων. Η αγορά δεν φοβάται μόνο τον πόλεμο ή το πετρέλαιο. Φοβάται ότι τελειώνει οριστικά η εποχή πάνω στην οποία χτίστηκε η μετα-2008 οικονομία με μηδενικά επιτόκια, φθηνή ενέργεια, άφθονη ρευστότητα.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε οι χώρες με υψηλό χρέος ακόμη και όσες σήμερα εμφανίζονται προστατευμένες θα χρειαστεί να λειτουργήσουν σε ένα πολύ πιο απαιτητικό περιβάλλον με την Ελλάδα να πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί δημοσιονομικά «μαξιλάρια», ακριβώς γιατί οι αγορές ομολόγων δείχνουν ότι το χρήμα ίσως να μην ξαναγίνει τόσο φθηνό όσο ήταν την προηγούμενη δεκαετία.

Πηγή: ΟΤ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Διεθνής Οικονομία 21.05.26

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Επιθυμία για ανεξαρτησία» 20.05.26

Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό - Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης: Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
PS2 19.05.26

Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη - Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια - Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Οι εκτιμήσεις 19.05.26

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters

Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Σύνταξη
Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Δήλωση Κόρμαν 19.05.26

Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση

«Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς - Στην Ελλάδα;

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Σύνταξη
Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς
Σειφ Σπεις 21.05.26

Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς

«Αν οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που χειρίστηκαν τις υποκλοπές είχαν κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά τους, η υπόθεση θα είχε τελειώσει πολλά χρόνια πριν» σημειώνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, αποκαλύπτοντας ότι τα στοιχεία τεκμηριώνουν το αδίκημα της κατασκοπείας, αλλά και τη σχέση ΕΥΠ - ιδιωτών που προμήθευαν το Predator. Μιλά για την «απειλή» του Ταλ Ντίλιαν (Intellexa), το χρέος των δικαστών, τη στάση υπουργών «θυμάτων» υποκλοπών, αλλά και αυτή του Γρηγόρη Δημητριάδη που τότε κατείχε κρίσιμο πόστο. «Είναι υποχρέωσή μου να μη φοβάμαι» λέει.

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)
Europa League 21.05.26

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

Σύνταξη
Μερτς: Προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της
Δείτε αναλυτικά 21.05.26

Πρόταση Μερτς να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της

Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ενδιάμεση λύση - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027

Σύνταξη
Ποιοι σκύλοι επιτίθενται τελικά στους ανθρώπους; – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Οι παράγοντες κινδύνου 21.05.26

Επιθετικοί σκύλοι: Φταίει η ράτσα ή ο άνθρωπος;

Τα περιστατικά με δαγκώματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιοι σκύλοι «κρύβονται» πίσω από αυτά, γιατί οι στατιστικές ανά φυλή μάς οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα
Euroleague 21.05.26

Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα

Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του στον Παναθηναϊκό, καθώς στην Ισπανία γράφουν ότι είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Χαλκίδα: Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων – Ανακοίνωση της Hellenic Train
Τι συνέβη 21.05.26

Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων από Χαλκίδα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

«Αρχικά μας είπαν να περιμένουμε να δούμε εάν θα εκτελεστεί το επόμενο δρομολόγιο και στη συνέχεια μας ενημέρωσαν για τα λεωφορεία» λένε επιβάτες που περίμεναν τα πρωινά τρένα στη Χαλκίδα

Σύνταξη
Ρωσία – Ουκρανία: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις – Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά
«Παγωμένες» συνομιλίες 21.05.26

Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας - Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τηn εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ιστορικό «ναι» σε ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή – Οι οχτώ χώρες που είπαν «όχι»
Περιβάλλον 21.05.26

Ιστορικό «ναι» σε ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή από τον ΟΗΕ - «Όχι» από ΗΠΑ, Ρωσία, Ισραήλ

Οι ΗΠΑ, μία από τις οχτώ χώρες με την υψηλότερη παραγωγή πετρελαίου και τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου- τάχθηκαν κατά του μέτρου για την κλιματική αλλαγή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.05.26 Upd: 09:57

Live η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή: «Αμετανόητος ο Μητσοτάκης θέλει να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο»

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή

Σύνταξη
Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Editorial 21.05.26

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς
Μπάσκετ 21.05.26

NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους αυτή τη φορά και ισοφάρισαν σε 1-1 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 122-113 στο Game 2 των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA.

Σύνταξη
Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in

Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies