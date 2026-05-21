Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία το πρωί της Πέμπτης τους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται για ακόμα μία μέρα στον Κηφισό.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως στα τμήματα προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε Κηφισίας , Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Συγγρού, Καλιρρόης, Αρδηττού, Αλεξάνδρας, Βασ. Σοφίας.

Προβλήματα καταγράφονται και στην παραλιακή λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα από Άλιμο προς Πειραιά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.