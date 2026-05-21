Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποκαλύπτει τι θα κάνει την επομένη της λήξης του «The Late Show»
Fizz 21 Μαΐου 2026, 09:40

Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποκαλύπτει τι θα κάνει την επομένη της λήξης του «The Late Show»

Ο Στίβεν Κόλμπερτ δηλώνει στο περιοδικό People ότι θα κάνει κάτι που θα περιλαμβάνει σίγουρα «ένα μεθύσι».

Έφη Αλεβίζου
Ο παρουσιαστής του «The Late Show», Στίβεν Κόλμπερτ, θα βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του την επομένη της μετάδοσης του τελευταίου επεισοδίου. «Θα πάω στον γάμο του αδελφού μου στην Ουάσιγκτον» λέει ο αγαπημένος παρουσιαστής στο περιοδικό People στη συνέντευξη για το εξώφυλλο.

«Τα οκτώ αδέρφια μου μαζί με τους άνδρες και τις γυναίκες τους θα έρθουν στην τελευταία εκπομπή, και μετά θα επιβιβαστούμε όλοι στο τρένο την επόμενη μέρα και θα πάμε στην Ουάσιγκτον για τον γάμο του Τόμι».

Καλές φωνές (;)

Είναι ενθουσιασμένος με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. «Είναι υπέροχο, μου αρέσει πολύ. Αύριο το ενδιαφέρον δεν θα επικεντρωθεί σε μένα, αλλά στον αδελφό μου. Πολύ καλύτερα έτσι. Θα μεθύσουμε και θα τραγουδήσουμε. Όλοι πιστεύουμε ότι έχουμε καλές φωνές. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος της οικογένειάς μας, ειδικά για τους άντρες. Θα είναι υπέροχα.»

Αυτή την εβδομάδα γιορτάζει επίσης ένα άλλο μέλος της οικογένειας, τον γιο του Τζον, που αποφοιτά από το κολέγιο. «Χαίρομαι που μεγάλο μέρος της εβδομάδας δεν αφορά εμένα, αφορά ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο από ό,τι αγαπώ τον εαυτό μου -και είμαι μεγάλος θαυμαστής του εαυτού μου».

Ο Κόλμπερτ λέει ότι το έμαθε την ακύρωση της εκπομπής του από τον μάνατζέρ του. Ήταν ξαπλωμένος με μια κάλτσα στα μάτια, ξεκουράζοντας το μυαλό του πριν την εκπομπή: «Σηκώθηκα και είπα: “Συγγνώμη, ξύπνησα. Μπορείς να το ξαναπείς;”»

Το τελευταίο επεισόδιο

Μετά από 11 σεζόν με τον Κόλμπερτ στο τιμόνι (η εκπομπή δημιουργήθηκε το 1993 και αρχικά παρουσιάζονταν από τον Ντέιβιντ Λέτερμαν μέχρι το 2015), την Πέμπτη 21 Μαΐου θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο του «The Late Show».

Τον Ιούλιο του 2025, το CBS ανακοίνωσε την ακύρωσή του. Αυτό συνέβη αφού ο Κόλμπερτ επέκρινε τη μητρική εταιρεία του δικτύου, την Paramount, για τη συμφωνία ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων που συνήψε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η μήνυση του Τραμπ

Ο Τραμπ μήνυσε την εκπομπή 60 Minutes του CBS, κατηγορώντας την ότι επεξεργάστηκε παραπλανητικά μια συνέντευξη με την πρώην Αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις.

Εκείνη την εποχή, η Paramount βρισκόταν στη μέση μιας συγχώνευσης με την εταιρεία ψυχαγωγίας Skydance, η οποία απαιτούσε την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ.

Συγγνώμη;

Εννέα μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης του για το People, έδειχνε αρκετά στοχαστικός. «Θέλω να πω, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό για πάντα. Πρέπει να σκεφτείς, λοιπόν, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσεις;

»Δεν πίστευα ότι θα γινόταν τόσο σύντομα, αλλά, εννοώ, ποιος ξέρει; Ίσως το CBS μου έσωσε τη ζωή, γιατί χρειάζεται πολύ δύναμη για να κάνεις την εκπομπή κάθε μέρα, και τώρα θα αποχωρήσω έχοντας αρκετό χρόνο και αρκετή ενέργεια για να κάνω άλλα πράγματα που θέλω να κάνω».

Η επόμενη κίνηση

Προς το παρόν, δεν είναι σίγουρος τι ακριβώς θα κάνει στη συνέχεια. Εκτός από το να γράψει μια ταινία για τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» μαζί με τον γιο του, τον Πίτερ.

«Δούλευα πάνω στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών πριν ακυρωθεί η εκπομπή» λέει ο Κόλμπερτ.

«Είναι χρόνια που το σκέφτομαι. Δουλεύω πάνω σε αυτό με τον γιο μου από την εποχή του Covid, και στη συνέχεια δουλεύω πάνω σε αυτό με τον Πίτερ Τζάκσον, τη Φιλίπα Μπόινερς και τη Φραν Γουόλς εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Δεν ήταν μια ιδέα που προέκυψε μετά την εκπομπή. Προϋπήρχε».

Θα δούμε

Ο Κόλμπερτ λέει ότι έχει επικεντρωθεί στο να ολοκληρώσει την εκπομπή και δεν κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια.

«Υπάρχουν τόσα πολλά να σκεφτώ για την εκπομπή», λέει. «Γι’ αυτό δεν έχω καλύτερη απάντηση από ό,τι οι περισσότεροι τελειόφοιτοι πανεπιστημίου, δηλαδή ότι πρέπει πρώτα να τελειώσω αυτό, γιατί η εκπομπή απαιτεί σχεδόν όλη τη σκέψη μου. Οπότε θα προσγειώσουμε αυτό το αεροπλάνο και θα δούμε τη θέα από εκεί».

Το τελευταίο επεισόδιο του The Late Show with Stephen Colbert θα μεταδοθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 11:35 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) στο CBS.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο Στίβεν Κόλμπερτ στην αίθουσα χορού «The George» στη Νέα Υόρκη για το περιοδικό People, στις 3 Απριλίου 2026 / Art Streiber

