ΠΑΣΟΚ: Οι διαρροές για τις υποκλοπές, ο φάκελος Ανδρουλάκη και τα αναπάντητα ερωτήματα

Εάν ο κ. Τζαβέλας αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, απορρίπτοντας κατ’ επέκταση ενδεχόμενη κατασκοπεία, για ποιο λόγο η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους Εθνικής Ασφάλειας, απορρίπτοντας τεχνηέντως τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής;

Αυτό το ερώτημα θέτουν με καυστικό τρόπο στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εκφράζουν, δε, την πεποίθηση ότι πρόκειται για ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της «κυβερνητικής συγκάλυψης». Γι’ αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύουν να οδηγήσουν την αντιπαράθεση με το κυβερνών κόμμα στα άκρα.

Η «μομφή» Ανδρουλάκη κατά Κακλαμάνη και η κόντρα με Δεμίρη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του «Κύκλου Ιδεών» απάντησε στις καταγγελίες της κυβέρνησης και του προέδρου της Βουλής περί διαρροών. Ο λόγος του ήταν οξύς και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι την συνέντευξή του παρακολούθησε η Ντόρα Μπακογιάννη, που καθόταν δίπλα στον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου Δήμητρας Κρουστάλλη, διερωτήθηκε: «Διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό; Κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας;». Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα βέλη του εναντίον του κ. Κακλαμάνη, τον οποίο κατηγόρησε για «αλά καρτ ευαισθησία».

Παράλληλα, στηλίτευσε το εξής γεγονός. Ενώ η ΝΔ είχε εγκαλέσει τον ίδιο επειδή δεν προσήλθε στον διοικητή της ΕΥΠ για να μάθει τους λόγους παρακολούθησής του, στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης υποστήριξε, κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν γνωρίζει τους λόγους που παρακολουθήθηκε και πως δεν υπάρχει χαρτί στην κρατική υπηρεσία που να λέει τους λόγους.

Υπενθυμίζεται ότι ο διάλογος των δύο ανδρών ήταν έντονος: «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ‘ενδιαφέρον’ να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα».

Οι επιλεκτικές διαρροές του παρελθόντος

Μετά τη χθεσινή σφοδρή κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη ΝΔ για τις διαρροές, κομματικές πηγές υπενθύμισαν ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας τον Σεπτέμβριο του 2022, είχε διαρρεύσει στον τύπο και δη στον φιλοκυβερνητικό. Στόχος τότε, όπως εκτίμησαν οι ίδιες πηγές, ήταν να δημιουργηθεί μία ασπίδα προστασίας γύρω από τον πρωθυπουργό.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντολέων είχε ισχυριστεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το γραφείο του δεν ενημερώθηκαν για τις άρσεις απορρήτου. Με βάση τα παραπάνω, εκτίμησαν ότι η κυβερνητική παράταξη έδειξε για πολλοστή φορά επιλεκτική ευαισθησία στη βάση των πολιτικών της μεθοδεύσεων.

«Για τις επιλεκτικές ευαισθησίες της κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής, δεν χρειάζεται κανένα αντεπιχείρημα, παρά μόνο τα δημοσιεύματα του 2022 όπου καταγράφονται οι διαρροές των καταθέσεων στην Επιτροπή Θεσμών του κυρίου Κοντολέοντος, του κυρίου Δραβίλλα, της κυρίας Βλάχου και του κυρίου Ρουμπάτη σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις για τις υποκλοπές. Τότε οι διαρροές ήταν θεμιτές αφού α) ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ άφηνε εκτός κάδρου το Μαξίμου και β) αποκαλυπτόταν η επισύνδεση των επικοινωνιών του κ. Πιτσιόρλα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» τόνισαν από τη Χαριλάου Τρικούπη, μιλώντας στην ανακοίνωσή τους για «πολιτική αποδρομή».

Τα ερωτήματα για τον φάκελο Ανδρουλάκη

Με δεδομένο ότι η απόφαση του ΣτΕ προβλέπει την επίσημη ενημέρωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τους λόγους παρακολούθησής του, στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούν ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και ο Κ. Δεμίρης είναι πολλαπλά έκθετοι.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε στον «Κύκλο ιδεών» ότι από την πίεση που δέχθηκε ο επικεφαλής της ΕΥΠ, είπε ότι δεν υπάρχουν οι λόγοι παρακολούθησής του, ότι «δεν υπάρχει χαρτί, δεν ξέρει».

Ωστόσο, όπως είχε αποκαλύψει ο δικηγόρος Μανώλης Βελεγράκης στη συνέντευξη τύπου, που είχε παραχωρήσει στις αρχές Μαρτίου η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, από την απάντηση του ελληνικού δημοσίου που εστάλη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προέκυψε ένα κρίσιμο ζήτημα. Με βάση αυτή την απάντηση, δεν είναι καθαρό το τι απέγινε ο φάκελος της παρακολούθησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχει ή έχει καταστραφεί; Ενώ μέχρι πριν λίγο διάστημα, άπαντες θεωρούσαν ότι τα σχετικά αρχεία είχαν καταστραφεί, η απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έδωσε άλλη τροπή.

Οι δύο μεθοδεύσεις

Η στάση του κ. Δεμίρη στην Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά και το γεγονός ότι ο κ. Κακλαμάνης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει στην Ολομέλεια αλλαγή της προβλεπόμενης διαδικασίας, ερμηνεύεται από τη Χαριλάου Τρικούπη ως διπλή μεθόδευση.

Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για μία «αδίστακτη κυβέρνηση» και μιλούν για «εξόφθαλμη θεσμική εκτροπή».

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ηγεσία του Κινήματος εξετάζουν κάθε θεσμικό μέσο, είτε αυτό αφορά πρόταση μομφής εναντίον του προέδρου της Βουλής είτε ακόμη και πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης.

Ως προς το τελευταίο, φαίνεται πως στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα «ζυγίσουν» όλες τις πιθανές επιλογές. Βέβαια, ο ίδιος ο πρόεδρος του Κινήματος, κατά τη χθεσινή του παρέμβαση, έστειλε σαφές μήνυμα προς την κυβερνητική πλευρά.

«Είμαι καλοπροαίρετος και πιστεύω ότι δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο απόλυτης παρακμής ο πρωθυπουργός. Το 22 να πάμε με 120 σε εξεταστική και το 2026 να πάμε με 151 για λόγους που αν θα γίνουν είναι προφανείς» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης για να συμπληρώσει:

«Από τη μία είναι ο ανιψιός και από την άλλη ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ, ο οποίος δημοσίως τον έχει εκβιάσει, λέγοντας τον Νίξον και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε όλοι, που είναι πολύ προσβλητικά όχι για τον ίδιο, για τη χώρα είναι προσβλητικά. Να ακούγονται για τον οποιοδήποτε πρωθυπουργό της χώρας».