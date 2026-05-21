Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 08:38
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
ΠΑΣΟΚ: Οι διαρροές για τις υποκλοπές, ο φάκελος Ανδρουλάκη και τα αναπάντητα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 21 Μαΐου 2026, 08:00

Στα «άκρα» οδηγείται η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την εξεταστική επιτροπή και τις διαρροές. Τα ερωτήματα για τον φάκελο παρακολούθησης του Ανδρουλάκη και οι καταγγελίες περί μεθόδευσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εάν ο κ. Τζαβέλας αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, απορρίπτοντας κατ’ επέκταση ενδεχόμενη κατασκοπεία, για ποιο λόγο η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους Εθνικής Ασφάλειας, απορρίπτοντας τεχνηέντως τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής;

Αυτό το ερώτημα θέτουν με καυστικό τρόπο στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εκφράζουν, δε, την πεποίθηση ότι πρόκειται για ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της «κυβερνητικής συγκάλυψης». Γι’ αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύουν να οδηγήσουν την αντιπαράθεση με το κυβερνών κόμμα στα άκρα.

Η «μομφή» Ανδρουλάκη κατά Κακλαμάνη και η κόντρα με Δεμίρη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του «Κύκλου Ιδεών» απάντησε στις καταγγελίες της κυβέρνησης και του προέδρου της Βουλής περί διαρροών. Ο λόγος του ήταν οξύς και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι την συνέντευξή του παρακολούθησε η Ντόρα Μπακογιάννη, που καθόταν δίπλα στον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου Δήμητρας Κρουστάλλη, διερωτήθηκε: «Διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό; Κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας;». Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα βέλη του εναντίον του κ. Κακλαμάνη, τον οποίο κατηγόρησε για «αλά καρτ ευαισθησία».

Παράλληλα, στηλίτευσε το εξής γεγονός. Ενώ η ΝΔ είχε εγκαλέσει τον ίδιο επειδή δεν προσήλθε στον διοικητή της ΕΥΠ για να μάθει τους λόγους παρακολούθησής του, στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης υποστήριξε, κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν γνωρίζει τους λόγους που παρακολουθήθηκε και πως δεν υπάρχει χαρτί στην κρατική υπηρεσία που να λέει τους λόγους.

Υπενθυμίζεται ότι ο διάλογος των δύο ανδρών ήταν έντονος: «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ‘ενδιαφέρον’ να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα».

Οι επιλεκτικές διαρροές του παρελθόντος

Μετά τη χθεσινή σφοδρή κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη ΝΔ για τις διαρροές, κομματικές πηγές υπενθύμισαν ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας τον Σεπτέμβριο του 2022, είχε διαρρεύσει στον τύπο και δη στον φιλοκυβερνητικό. Στόχος τότε, όπως εκτίμησαν οι ίδιες πηγές, ήταν να δημιουργηθεί μία ασπίδα προστασίας γύρω από τον πρωθυπουργό.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντολέων είχε ισχυριστεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το γραφείο του δεν ενημερώθηκαν για τις άρσεις απορρήτου. Με βάση τα παραπάνω, εκτίμησαν ότι η κυβερνητική παράταξη έδειξε για πολλοστή φορά επιλεκτική ευαισθησία στη βάση των πολιτικών της μεθοδεύσεων.

«Για τις επιλεκτικές ευαισθησίες της κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής, δεν χρειάζεται κανένα αντεπιχείρημα, παρά μόνο τα δημοσιεύματα του 2022 όπου καταγράφονται οι διαρροές των καταθέσεων στην Επιτροπή Θεσμών του κυρίου Κοντολέοντος, του κυρίου Δραβίλλα, της κυρίας Βλάχου και του κυρίου Ρουμπάτη σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις για τις υποκλοπές. Τότε οι διαρροές ήταν θεμιτές αφού α) ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ άφηνε εκτός κάδρου το Μαξίμου και β) αποκαλυπτόταν η επισύνδεση των επικοινωνιών του κ. Πιτσιόρλα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» τόνισαν από τη Χαριλάου Τρικούπη, μιλώντας στην ανακοίνωσή τους για «πολιτική αποδρομή».

Τα ερωτήματα για τον φάκελο Ανδρουλάκη

Με δεδομένο ότι η απόφαση του ΣτΕ προβλέπει την επίσημη ενημέρωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τους λόγους παρακολούθησής του, στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούν ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και ο Κ. Δεμίρης είναι πολλαπλά έκθετοι.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε στον «Κύκλο ιδεών» ότι από την πίεση που δέχθηκε ο επικεφαλής της ΕΥΠ, είπε ότι δεν υπάρχουν οι λόγοι παρακολούθησής του, ότι «δεν υπάρχει χαρτί, δεν ξέρει».

Ωστόσο, όπως είχε αποκαλύψει ο δικηγόρος Μανώλης Βελεγράκης στη συνέντευξη τύπου, που είχε παραχωρήσει στις αρχές Μαρτίου η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, από την απάντηση του ελληνικού δημοσίου που εστάλη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προέκυψε ένα κρίσιμο ζήτημα. Με βάση αυτή την απάντηση, δεν είναι καθαρό το τι απέγινε ο φάκελος της παρακολούθησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχει ή έχει καταστραφεί; Ενώ μέχρι πριν λίγο διάστημα, άπαντες θεωρούσαν ότι τα σχετικά αρχεία είχαν καταστραφεί, η απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έδωσε άλλη τροπή.

Οι δύο μεθοδεύσεις

Η στάση του κ. Δεμίρη στην Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά και το γεγονός ότι ο κ. Κακλαμάνης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει στην Ολομέλεια αλλαγή της προβλεπόμενης διαδικασίας, ερμηνεύεται από τη Χαριλάου Τρικούπη ως διπλή μεθόδευση.

Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για μία «αδίστακτη κυβέρνηση» και μιλούν για «εξόφθαλμη θεσμική εκτροπή».

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ηγεσία του Κινήματος εξετάζουν κάθε θεσμικό μέσο, είτε αυτό αφορά πρόταση μομφής εναντίον του προέδρου της Βουλής είτε ακόμη και πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης.

Ως προς το τελευταίο, φαίνεται πως στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα «ζυγίσουν» όλες τις πιθανές επιλογές. Βέβαια, ο ίδιος ο πρόεδρος του Κινήματος, κατά τη χθεσινή του παρέμβαση, έστειλε σαφές μήνυμα προς την κυβερνητική πλευρά.

«Είμαι καλοπροαίρετος και πιστεύω ότι δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο απόλυτης παρακμής ο πρωθυπουργός. Το 22 να πάμε με 120 σε εξεταστική και το 2026 να πάμε με 151 για λόγους που αν θα γίνουν είναι προφανείς» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης για να συμπληρώσει:

«Από τη μία είναι ο ανιψιός και από την άλλη ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ, ο οποίος δημοσίως τον έχει εκβιάσει, λέγοντας τον Νίξον και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε όλοι, που είναι πολύ προσβλητικά όχι για τον ίδιο, για τη χώρα είναι προσβλητικά. Να ακούγονται για τον οποιοδήποτε πρωθυπουργό της χώρας».

Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.05.26 Upd: 09:57

Σύνταξη
Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή
Πολιτική 21.05.26

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Σύνταξη
Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βόμβες Προκόπη Παυλόπουλου κατά Μητσοτάκη: Καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη
Πολιτική 20.05.26

Βασίλης Ρίζος
Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 19:57

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla
Διπλωματία 20.05.26

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για Γεωργιάδη: Για να έρθει κάποιος σε δύσκολη θέση, πρέπει να έχει «σπονδυλική στήλη»
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 18:46

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

Σύνταξη
Στα άκρα η κόντρα Κακλαμάνη με Ανδρουλάκη – Στην επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές του ΠΑΣΟΚ – «Είναι κοινοβουλευτική εκτροπή»
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η αδικία κατά των δανειοληπτών, σταματά εδώ – Νέο βίντεο στο TikTok
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Σύνταξη
Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Σύνταξη
Ζαχαρίας Κεσσές: Κάποια θύματα του Predator ντίλαραν με τις υποκλοπές το πολιτικό τους μέλλον, όλοι όσοι είναι στη λίστα, δεν τους ακούμπησε κανείς
Σειφ Σπεις 21.05.26

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)
Europa League 21.05.26

Σύνταξη
Μερτς: Προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της
Δείτε αναλυτικά 21.05.26

Σύνταξη
Ποιοι σκύλοι επιτίθενται τελικά στους ανθρώπους; – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Οι παράγοντες κινδύνου 21.05.26

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα
Euroleague 21.05.26

Σύνταξη
Χαλκίδα: Ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού λόγω ακύρωσης δρομολογίων – Ανακοίνωση της Hellenic Train
Τι συνέβη 21.05.26

Σύνταξη
Ρωσία – Ουκρανία: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις – Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά
«Παγωμένες» συνομιλίες 21.05.26

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ιστορικό «ναι» σε ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή – Οι οχτώ χώρες που είπαν «όχι»
Περιβάλλον 21.05.26

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.05.26 Upd: 09:57

Σύνταξη
Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Editorial 21.05.26

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς
Μπάσκετ 21.05.26

Σύνταξη
Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

