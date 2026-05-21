Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Εξοργισμένοι γονείς μωρών που υπέστησαν κακοποίηση από υπάλληλο Μοντεσοριανού παιδικού σταθμού χαρακτηρίζουν «απαράδεκτο» το γεγονός ότι απελάθηκε αφού εξέτισε μόλις 14 μήνες από την οκταετή ποινή της. Η μοντεσοριανή οπτική εκπαίδευσης είναι μια παιδοκεντρική μέθοδος που βασίζεται στον σεβασμό της ανεξαρτησίας του παιδιού και στην εκπαίδευση μέσα από το βίωμα σε ένα κατάλληλα οργανωμένο περιβάλλον.

Η 23χρονη Ροξάνα Λέκα γρονθοκόπησε, κλώτσησε και χτύπησε 21 μωρά ηλικίας μόλις δέκα μηνών σε δύο βρεφονηπιακούς σταθμούς του Λονδίνου. Ομολόγησε επτά κατηγορίες για κακοποίηση παιδιών, αρνούμενη 17 άλλες κατηγορίες, αλλά οι ένορκοι την έκριναν ένοχη για συνολικά 14 από τις 24 κατηγορίες κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που εργάστηκε στον βρεφονηπιακό σταθμό .

Η Λέκα καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης τον Σεπτέμβριο του 2025, πριν απελαθεί τον Φεβρουάριο, έχοντας εκτίσει μόλις 14 μήνες στη φυλακή, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου προφυλάκισης, στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος «Early-Removal Scheme». Ταυτόχρονα, της έχει επιβληθεί «ισόβια απαγόρευση επιστροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο», όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι γονείς των θυμάτων χαρακτήρισαν την απέλασή της ως «πολύ δύσκολη να χωνευτεί» και ζητούν να μην δίνεται η δυνατότητα πρόωρης αποφυλάκισης σε άτομα που κακοποιούν παιδιά. Η κυβέρνηση των Εργατικών εισήγαγε το πρόγραμμα αποσυμφόρησης το 2024, αφού οι φυλακές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν καταστεί σοβαρά υπερπλήρεις, εξαιτίας σοβαρών ποινών για λιγότερο σοβαρά από αυτό αδικήματα.

Τι λένε οι γονείς

Ο πατέρας ενός αγοριού που υπέστη σωματική κακοποίηση από την εργαζόμενη στον παιδικό σταθμό δήλωσε στο BBC: «Νιώσαμε ότι αυτό υπονόμευε όλο τον χρόνο και τα συναισθήματα που είχαν επενδυθεί στη δίκη».

«Η προετοιμασία των καταθέσεών μας ως μάρτυρες και των δηλώσεων μας ως θύματα, το να περάσουμε το τραύμα ολόκληρης της έρευνας και της δίκης, με σκοπό την επιβολή ποινής, μας έδωσε μια αίσθηση κλεισίματος, ώστε να μπορέσουμε όλοι να προχωρήσουμε μπροστά. Όμως, το γεγονός ότι η ποινή αυτή δεν εκτελέστηκε, μας άφησε μια αίσθηση κενότητας».

Η μητέρα κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι εστιάζει «υπερβολικά στην εξοικονόμηση κόστους, αντί να προασπίζει τις αρχές του συστήματος».

Μια μητέρα ενός γιου στον οποίο η Λέκα άφησε σοβαρούς μώλωπες είπε ότι έμεινε «εντελώς άναυδη» όταν έμαθε για την απέλαση της εγκληματίας, αποκαλύπτοντας ότι το παιδί της εξακολουθεί να είναι τραυματισμένο.

A “sadistic” nursery worker – who abused 21 babies & toddlers, including kicking a little boy in the face several times – has been jailed for 8 years. The judge said Roksana Lecka, 22, had committed “gratuitous” violence. Here’s my report from Kingston Crown Court (1/2) pic.twitter.com/QUjwABDBjr — Luxmy Gopal (@luxmy_g) September 26, 2025

Στον δεύτερο παιδικό σταθμό κατάλαβαν πως τσιμπούσε τα παιδιά

Διαπιστώθηκε ότι η Λέκα κακοποίησε επίσης βρέφη σε έναν δεύτερο παιδικό σταθμό, αλλά οι πράξεις της αποκαλύφθηκαν μόνο όταν απομακρύνθηκε από τη θέση της επειδή τσίμπησε πολλά παιδιά. Συγκλονισμένοι γονείς άρχισαν να αναφέρουν ανεξήγητους τραυματισμούς στα παιδιά τους τον Μάρτιο του 2024.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του παιδικού σταθμού στο Twickenham δεν ανακάλυψαν ότι η Λέκα ήταν η ένοχη, και αυτή συνέχισε να φροντίζει νήπια ηλικίας κάτω των δύο ετών μέχρι τη σύλληψή της στις 28 Ιουνίου 2024.

UPDATE: The smirking nursery worker who abused 21 babies is ALREADY free. Roksana Lecka (23) was caught on CCTV pinching, punching, kicking & stomping toddlers at Riverside Nursery in Twickenham. Convicted on 21 counts of child cruelty (June 2025)

Jailed 8 years (Sept 2025)… pic.twitter.com/XGTZ8nx0WD — Desiree (@DesireeAmerica4) April 18, 2026

Η νηπιαγωγός δεν έδειξε σημάδια μεταμέλειας

Συγκλονιστικό βίντεο από την ανάκριση της αστυνομίας έδειξε πώς η γυναίκα φαινόταν «βαριεστημένη» και δεν έδειξε κανένα συναίσθημα καθώς αποκαλύπτονταν η σοβαρότητα των εγκλημάτων της.

Σε ένα απόσπασμα, η Λέκα φαινόταν να παίζει με τα μαλλιά της ενώ την ρωτούσαν για ένα μωρό «πάνω σε ένα στρώμα, που φαίνεται να κλαίει». Όταν η Λέκα δεν απάντησε, μια γυναίκα αστυνομικός σταμάτησε για να πει: «Συγγνώμη, σε κουράζω;» Η νηπιαγωγός δεν έδειξε σχεδόν καμία συγκίνηση όταν της έδειξαν φωτογραφίες των τραυματισμών που προκάλεσε στα παιδιά που είχε υπό την επίβλεψή της.

Η υπόθεση έχει εργαλειοποιηθεί από τα βρετανικά ΜΜΕ, τα οποία βασίζονται στην Πολωνική καταγωγή της δράστριας, για να κατηγορήσουν συλλήβδην όλους τους Πολωνούς που εργάζονται στη Μεγάλη Βρετανία, ως εγκληματίες.