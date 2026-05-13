Σοκ στη Γερμανία: Παιδίατρος κατηγορείται για 130 περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
Φρίκη στην Γερμανία από την υπόθεση του 45χρονου παιδιάτρου που βίαζε και κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά
Συγκλονισμένη είναι όλη η Γερμανία από την φρικιαστική υπόθεση ενός παιδιάτρου που βίαζε και κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά μέσα σε κλινικές και νοσοκομεία όπου εργαζόταν.
Σήμερα, Τετάρτη, η Εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βρανδεμβούργο απήγγειλε στον παιδίατρο κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διεπράχθησαν μάλιστα σε νοσοκομεία, εν ώρα υπηρεσίας.
Μεταξύ 2013 και 2025 διέπραξε τους βιασμούς στην Γερμανία ο παιδίατρος
Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενοου και Νάουεν του Χάφελαντ, στα περίχωρα του Βερολίνου, και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο, μετά την καταγγελία μίας μητέρας για κακοποίηση του παιδιού της στην κλινική του Ράτενοου.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές έχουν κατασχέσει πολυάριθμες συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, ενώ η προσοχή στράφηκε αμέσως στον εντοπισμό περισσότερων θυμάτων. Να σημειωθεί ότι στην αιτιολογία της προφυλάκισης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο κίνδυνος επανάληψης των πράξεων.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από τον Όμιλο Κλινικών του Χάφελαντ, διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιαστεί η αρχή των «τεσσάρων ματιών», της υποχρεωτικής δηλαδή παρουσίας δύο ατόμων κατά τη διάρκεια της παιδιατρικής εξέτασης. «Οι κατηγορίες κλονίζουν την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους», παραδέχθηκε ο Ιατρικός Διευθυντής του Ομίλου, Μάικ Λεσνάου.
