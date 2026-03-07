newspaper
Πάτρα: Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και γυμνές φωτογραφίες με τα εγγόνια του είχε ο γιατρός που συνελήφθη
Ελλάδα 07 Μαρτίου 2026, 17:01

Πάτρα: Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και γυμνές φωτογραφίες με τα εγγόνια του είχε ο γιατρός που συνελήφθη

Σοκάρουν τα ευρήματα στην κατοχή του γνωστού συνταξιούχου γυναικολόγου στην Πάτρα που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Γεωργία Κακή
ΡεπορτάζΓεωργία Κακή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν από την ψηφιακή έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στα ηλεκτρονικά μέσα του 82χρονου που συνελήφθη χθες στην Πάτρα για πορνογραφία ανηλίκων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες διεθνούς οργανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε σκληρούς δίσκους που διατηρούσε στο σπίτι του στο Ρίο μεγάλο αριθμό αρχείων – φωτογραφιών και βίντεο – που αφορούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Υλικό και με τα εγγόνια του

Μάλιστα, στο υλικό αυτό περιλαμβάνονταν και αρχεία που απεικονίζουν ανήλικους εμφανώς κάτω των 12 ετών. Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο που έβγαλε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στα οποία απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά αυτά είναι τα εγγόνια του.

Για την υπόθεση εξέδωσε ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ. που αναφέρει τα εξής:

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 82χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος μεταφόρτωσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 82χρονου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας.

Κατόπιν αυτού, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στην οικία του, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Στα 2 ευρώ ήδη η βενζίνη – Και δεν είναι ο πόλεμος ο λόγος…

Καύσιμα: Στα 2 ευρώ ήδη η βενζίνη – Και δεν είναι ο πόλεμος ο λόγος…

Κόσμος
Ο Τραμπ απείλησε με «πολύ σκληρά χτυπήματα» εντός της ημέρας – Σειρήνες ηχούν στο Μπαχρέιν

Ο Τραμπ απείλησε με «πολύ σκληρά χτυπήματα» εντός της ημέρας – Σειρήνες ηχούν στο Μπαχρέιν

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»
Αγωνία 07.03.26

Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»

Μια εβδομάδα από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ - Ισραήλ και η Μέση Ανατολή «φλέγεται». 100 Έλληνες υπολογίζεται πως ζουν σήμερα στο Ιράν. Χωρίς internet και με περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνιών, όμως αρνούνται να φύγουν.

Σύνταξη
Αίγινα: Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες – Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media
Στην Αίγινα 07.03.26

Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες - Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media

Ο 30χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Αίγινα - Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς το σωστό δίπλωμα, ενώ η μηχανή είχε πειραγμένο αριθμό πλαισίου

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ναρκωτικά, όπλα, κλοπές – 15 φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 07.03.26

Ναρκωτικά, όπλα, κλοπές - 15 φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ

Ο 48χρονος δράστης είχε προσεγγίσει το απόγευμα της Παρασκευής την αστυνομική σκοπιά μπροστά στο κτίριο της ΓΑΔΑ και ανέφερε στον φρουρό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή – Οι εναλλακτικές διαδρομές
Οι ώρες 07.03.26

Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή - Οι εναλλακτικές διαδρομές

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας από τις 7:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, έως ότου ολοκληρωθεί η διοργάνωση Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026

Σύνταξη
Ηράκλειο: Εργάτης έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι – Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»
Ηράκλειο Κρήτης 07.03.26

Εργάτης έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»

Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος εξωτερικού συνεργείου και την ώρα που σημειώθηκε το ατύχημα εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του ΙΤΕ στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Κως: Κρατούμενοι συνεπλάκησαν σε πλοίο κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές του νησιού
Σχηματίστηκε δικογραφία 07.03.26

Συμπλοκή κρατουμένων σε πλοίο κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές της Κω

Οι δύο κρατούμενοι, 44 και 27 ετών αντιστοίχως, μεταφέρονταν από την Αθήνα στην Κω όπου θα κρατούνταν - Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά οι αστυνομικοί που τους συνόδευαν

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση – Η κόντρα για τα χωράφια – Τι λέει ο γιος του
Φως στο Τούνελ 07.03.26

Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη - Η κόντρα για τα χωράφια - Τι λέει ο γιος του

Οι νομικές ενέργειες που έκανε ο Γρεβενίτης προτού εξαφανιστεί για την περιουσία της θείας του και ο φόβος του ανιψιού του ότι θα χάσει το σπίτι που είχε χτίσει στο οικόπεδό της

Σύνταξη
Σέρρες: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος – Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του
Έκκληση 07.03.26

«Ένα σημάδι του θέλω»: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος από τις Σέρρες - Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του

«Χάθηκε το μοναχοπαίδι μου και σταμάτησε η ζωή μου…», λέει η μητέρα του - O 44χρονος από τις Σέρρες έφυγε από το σπίτι του για μια βόλτα και εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»
Αγωνία 07.03.26

Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»

Μια εβδομάδα από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ - Ισραήλ και η Μέση Ανατολή «φλέγεται». 100 Έλληνες υπολογίζεται πως ζουν σήμερα στο Ιράν. Χωρίς internet και με περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνιών, όμως αρνούνται να φύγουν.

Σύνταξη
Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της

Σύνταξη
Απόρρητη έκθεση: Ακόμη και μεγάλης κλίμακας επίθεση δύσκολα θα ρίξει το καθεστώς του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Απόρρητη έκθεση: Ακόμη και μεγάλης κλίμακας επίθεση δύσκολα θα ρίξει το καθεστώς του Ιράν

Τα συμπεράσματα, τα οποία επιβεβαίωσαν στην Washington Post τρία άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της έκθεσης, εγείρουν αμφιβολίες για το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «εκκαθαρίσει» τη δομή εξουσίας του Ιράν και να εγκαταστήσει έναν ηγέτη της δικής του επιλογής.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Κύπρος: Χειροπέδες σε Αζέρο και τη σύντροφό του για κατασκοπεία – Φωτογράφιζαν υποστατικά Ισραηλινών
Κόσμος 07.03.26

Χειροπέδες σε Αζέρο και τη σύντροφό του για κατασκοπεία στην Κύπρο - Φωτογράφιζαν υποστατικά Ισραηλινών

Την ώρα που η Κύπρος έχει βρεθεί στο «μάτι του κυκλώνα» λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι αρχές συνέλαβαν έναν Αζέρο και την σύντροφό του για κατασκοπεία και τρομοκρατία

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Άρης – Ατρόμητος

LIVE: Άρης – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Ατρόμητος για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς
Σύγκρουση 07.03.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς

Ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου Ghassan Salamé επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Khaled El-Enany, γενικό διευθυντή της UNESCO, προτρέποντας τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών να παρέμβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπενίτεθ: «Όταν κερδίζεις η ατμόσφαιρα γίνεται καλύτερη» – Τι είπε για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Μπενίτεθ: «Όταν κερδίζεις η ατμόσφαιρα γίνεται καλύτερη» – Τι είπε για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τις νίκες που έχει πετύχει η ομάδα του το τελευταίο διάστημα, το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, αλλά και για τη μάχη που ακολουθεί με την Μπέτις.

Σύνταξη
Seven More Post Offices Close Across Greece
English edition 07.03.26

Seven More Post Offices Close Across Greece

The closures are part of a nationwide restructuring plan that will shift services to agencies and courier locations while maintaining basic postal operations

Σύνταξη
«Καρφιά» Καραμανλή: Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων η κρίση θα ανακυκλώνεται
Πολιτική 07.03.26

«Καρφιά» Καραμανλή: Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων η κρίση θα ανακυκλώνεται

Στο πλευρό των αγροτών τάχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αφήνοντας αιχμές και για την αγροτική κυβερνητική πολιτική. Έκανε λόγο καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων. και μάλιστα - όπως είπε - «σε περιβάλλον σκανδαλώδους αδιαφάνειας»

Σύνταξη
Η Νύφη! – Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα
Πόσα αστέρια βάζεις; 07.03.26

Η Νύφη! - Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα

Η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Κρίστιαν Μπέιλ αφήνουν τα τέρατά τους να ξεδιπλωθούν στην ταινία Η Νύφη!, μια σκοτεινή κωμική και ευχάριστα παράξενη επανέκδοση της ταινίας του 1935 από τη Μάγκι Τζίλενχαλ. Ωστόσο, οι γνώμες των σινεκριτικών διίστανται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αίγινα: Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες – Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media
Στην Αίγινα 07.03.26

Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες - Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media

Ο 30χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Αίγινα - Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς το σωστό δίπλωμα, ενώ η μηχανή είχε πειραγμένο αριθμό πλαισίου

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Η Τουρκία στέλνει F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου σύμφωνα με τουρκοκυπριακά ΜΜΕ
Πηγές Reuters 07.03.26

Η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου

Ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η Τουρκία στέλνει πολεμικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου υποστηρίζει δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Γενί Ντουζέν.

Σύνταξη
Ναρκωτικά, όπλα, κλοπές – 15 φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 07.03.26

Ναρκωτικά, όπλα, κλοπές - 15 φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ

Ο 48χρονος δράστης είχε προσεγγίσει το απόγευμα της Παρασκευής την αστυνομική σκοπιά μπροστά στο κτίριο της ΓΑΔΑ και ανέφερε στον φρουρό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», λέει ο Σάντσεθ για την τολμηρή του στάση απέναντι στον Τραμπ
Πόλεμος Ιράν 07.03.26

«Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», λέει ο Σάντσεθ για την τολμηρή του στάση απέναντι στον Τραμπ

Το τελευταίο διάστημα, η αντιπαράθεση του Πέδρο Σάντσεθ με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο έντονες πολιτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίο και Αμερικανό ηγέτη

Σύνταξη
Entire Scientific Board of Greece’s EODY Resigns
English edition 07.03.26

Entire Scientific Board of Greece’s EODY Resigns

Greece’s National Public Health Organization (EODY) faces upheaval as its full scientific council resigns, citing tensions under a dual leadership system introduced last December, signaling challenges in managing public health governance

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 07.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Α1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»
Φανερό μυστικό 07.03.26

Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»

Η οικογένεια του Μπράιον Νόεμ ελπίζει ότι θα απομακρυνθεί από την Κρίστι Νόεμ μετά τις φήμες για σχέση της με τον σύμβουλό της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Ωστόσο συγγενείς του εκτιμούν ότι η πίστη του και η αφοσίωση στα παιδιά τους ίσως τον κρατήσουν στον γάμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης: Αλλάζει την άμυνα ο Γρηγορίου ενόψει Ατρομήτου
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Άρης: Αλλάζει την άμυνα ο Γρηγορίου ενόψει Ατρομήτου

Μονόδρομος η νίκη για τον Άρη στο σημερινό (7/3, 17:00) παιχνίδι με την ομάδα του Περιστερίου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει σε τρεις αλλαγές στην αμυντική γραμμή.

Σύνταξη
Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου
TV 07.03.26

Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου

Η συμμετοχή του Χρήστου Καλαβρούζου στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση.

Σύνταξη
Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες – Πώς προετοιμάζονται οι κροίσοι για τον «Αρμαγεδδώνα»
«Σύμβολα κύρους» 07.03.26

Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες - Πώς προετοιμάζονται οι μεγιστάνες για τον «Αρμαγεδδώνα»

Από υπόγεια και δαιδαλώδη καταφύγια μέχρι αποθέματα όπλων, χρυσού και αντιβιοτικών, σε περιόδους γεωπολιτικού χάους οι σύγχρονοι κροίσοι έχουν επιλογές που ο απλός κόσμος ούτε καν φαντάζεται

Σύνταξη
