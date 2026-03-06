Πάτρα: Γνωστός γιατρός συνελήφθη για παιδική πορνογραφία – Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο στην Πάτρα, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- Στα 90 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε το πετρέλαιο
- Επείγουσα εγκύκλιος – «Καμπανάκι» για τοξικό φυτό στις αυλές των σχολείων
- Από τον Ωνάση στο Μανχάταν: Ανέκδοτες αναμνήσεις για τον τραγικό Κένεντι 26 χρόνια μετά
Γνωστός συνταξιούχος γιατρός συνελήφθη την Παρασκευή στην Πάτρα κατηγορούμενος για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανήλικων.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η σύλληψη του 83χρονου γυναικολόγου έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Αττικής, οι οποίοι μετέβησαν στην Πάτρακαι έκαναν έφοδο στο σπίτι του.
Οι έρευνες
Είχε προηγηθεί έρευνα μετά από αξιοποίηση στοιχείων και ψηφιακών δεδομένων, τα οποία οδήγησαν στα ίχνη του γιατρού.
Από τις Αρχές η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου η υπόθεση να διαλευκανθεί πλήρως, ενώ προχωρά η ανάλυση του ηλεκτρονικού υλικού που κατασχέθηκε από την ΕΛΑΣ.
Με την ολοκλήρωση της έρευνας και θα γίνου και οι επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.
- Πάτρα: Γνωστός γιατρός συνελήφθη για παιδική πορνογραφία – Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
- Στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Μεντιλίμπαρ, Πάσπαλι και Κωστούλας (vid+pics)
- Επαναπατρίστηκαν 87 Ελλήνες πολίτες από το Ομάν στην Αθήνα – Ανάμεσά τους ένα βρέφος
- Τα πυρηνικά είναι «φτηνή» δικαιολογία πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν – Τα κίνητρα είναι διαφθορά και αυταρχισμός
- LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης
- ΕΛΤΑ: Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο – Εφτά λιγότερα καταστήματα
- LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ
- «Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις