Γνωστός συνταξιούχος γιατρός συνελήφθη την Παρασκευή στην Πάτρα κατηγορούμενος για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανήλικων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η σύλληψη του 83χρονου γυναικολόγου έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Αττικής, οι οποίοι μετέβησαν στην Πάτρακαι έκαναν έφοδο στο σπίτι του.

Οι έρευνες

Είχε προηγηθεί έρευνα μετά από αξιοποίηση στοιχείων και ψηφιακών δεδομένων, τα οποία οδήγησαν στα ίχνη του γιατρού.

Από τις Αρχές η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου η υπόθεση να διαλευκανθεί πλήρως, ενώ προχωρά η ανάλυση του ηλεκτρονικού υλικού που κατασχέθηκε από την ΕΛΑΣ.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας και θα γίνου και οι επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.