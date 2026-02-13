Συνελήφθη 49χρονος στη Λάρισα για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος Θεσσαλονίκης και της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το onlarissa.gr, προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου, μέσα από το οποίο διακινούσε το πορνογραφικό υλικό.

Εις βάρος του 49χρονου ασκήθηκε δίωξη από την εισαγγελία και οδηγήθηκε στον ανακριτή.

Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο (14/2).