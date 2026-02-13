Λάρισα: Συνελήφθη 49χρονος για παιδική πορνογραφία
Εις βάρος του 49χρονου ασκήθηκε δίωξη
- H Apple στο στόχαστρο Τραμπ για «προώθηση αριστερών μέσων»
- Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
- Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στον Βόλο
- Δύο βρέφη βρέθηκαν νεκρά σε καταψύκτη στη Γαλλία – Συνελήφθη η μητέρα τους
Συνελήφθη 49χρονος στη Λάρισα για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.
Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος Θεσσαλονίκης και της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας.
Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το onlarissa.gr, προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου, μέσα από το οποίο διακινούσε το πορνογραφικό υλικό.
Εις βάρος του 49χρονου ασκήθηκε δίωξη από την εισαγγελία και οδηγήθηκε στον ανακριτή.
Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο (14/2).
- Λάρισα: Συνελήφθη 49χρονος για παιδική πορνογραφία
- Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ
- Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια – Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι
- Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Πειραιά – Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος
- Greek Farmers Descend on Athens, Traffic Diversions in Place
- Μιχαλάκης Καραολής: Εξαίρετος αθλητής, εξαίρετος χαρακτήρας
- Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
- Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις