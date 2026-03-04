Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος
Ο 53χρονος εντοπίστηκε μετά από καταγγελία που έγινε στο Καματερό για άτομο που διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίες - Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε βάλει και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες
Από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων/Υ.Π.Α./Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Δευτέρας (2-3-2026) στο Καματερό, 53χρονος ημεδαπός ο οποίος κατείχε πλήθος βιντεοληπτικού υλικού από κρυφή κάμερα παρακολούθησης γυναικείας τουαλέτας καταστήματος.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, αθέμιτη αποτύπωση μη δημόσιας πράξης άλλου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Κρυφές κάμερες και όπλο
Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων αναφορικά με άτομο που κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ο 53χρονος και συνελήφθη.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 53χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- ψηφιακές συσκευές οι οποίες περιείχαν βιντεοληπτικό υλικό από κρυφή κάμερα παρακολούθησης γυναικείας τουαλέτας καταστήματος καθώς και υλικό παιδικής πορνογραφίας,
- όπλο-τσέπης διαμετρήματος 0,22cal,
- -50- φυσίγγια,
- σπρέι πιπεριού και
- -5- κάμερες παρακολούθησης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
