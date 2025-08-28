Παλλήνη: 43χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα στις γυναικείες τουαλέτες στην εταιρεία που δούλευε – Πώς αποκαλύφθηκε

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε ένας 43χρονος ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα στις γυναικείες τουαλέτες στην εταιρεία που εργαζόταν στην Παλλήνη.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος του όταν έγινε καταγγελία στις 31 Ιουλίου.

Όπως διαπιστώθηκε μέσω των καμερών ασφαλείας της επιχειρήσεις ο 43χρονος πήγαινε κάθε πρωί στις γυναικείες τουαλέτες και εκεί φαίνεται πως ρύθμιζε εκ νέου την κρυφή κάμερα ενώ έπαιρνε και την κάρτα μνήμης που είχε καταγράψει το υλικό της προηγούμενης ημέρας.

Η καταγγελία

Την καταγγελία έκανε μια εργαζόμενη στην επιχείρηση που εντόπισε την κάμερα.

Όταν στο σημείο πήγαν οι αστυνομικοί και την εντόπισαν άνοιξαν την κάρτα μνήμης και εκεί είδαν ότι είχε καταγραφεί ο ίδιος ο 43χρονος να την ρυθμίζει.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του στο Παγκράτι, διαπίστωσαν πως είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα ακόμα και στην τουαλέτα του σπιτιού του, όπως και σε άλλους χώρους της οικίας του.

Υλικό παιδικής πορνογραφίας

Παράλληλα, όπως είπε ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκε πορνογραφικό υλικό ανηλίκων.

Ο 43χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Τελικά ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της εμφάνισης 2 φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αλλά και καταβολή προστίμου 5.000 ευρώ.