Σε διαθεσιμότητα ο στρατιωτικός γιατρός που κατηγορείται για κακοποίηση τριών γυναικών

Σε διαθεσιμότητα ετέθη ο στρατιωτικός γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται ότι κακοποίησε τρεις γυναίκες, πρώην συντρόφους του.

Συγκεκριμένα, ο γιατρός τίθεται σε διαθεσιμότητα με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ενώ τα θύματα έχουν καταθέσει στο τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας για όσα έχουν υποστεί στα χέρια του ένστολου.

Επίσης, τα σχετικά έγγραφα να κάνουν λόγο για υποτροπή του στρατιωτικού και του καταλογίζουν αρκετά αδικήματα, ενώ η διαδικασία προχωράει και θα φτάσει στο ποινικό στάδιο παρά τις αναβολές που του έχουν δοθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος στρατιωτικός γιατρός επρόκειτο να δικαστεί στο Αεροδικείο Θεσσαλονίκης και του έδωσαν φύλλο πορείας για την Αθήνα, το οποίο και επικαλέστηκε προκειμένου να μην παραστεί στη δίκη. Το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων έπαιρνε αναβολές αλλά και φύλλο πορείας ώστε να αναβάλλεται διαρκώς η δίκη που εκκρεμεί εις βάρος του.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στο Mega, πρόκειται για γιατρό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος φέρεται να έχει ασκήσει ενδοοικογενειακή βία στην πρώην σύζυγό του, αλλά και σε δύο άλλες γυναίκες.

Συγγενής ενός εκ των θυμάτων ανέφερε ότι μέσα στο 2024 ο άνθρωπος αυτός έχει επιτεθεί σε τρεις γυναίκες, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν κι άλλες γυναίκες που έχουν πέσει θύματά του. Επίσης πρόσθεσε ότι είχε δει τη συγγενή του χτυπημένη, με μαυρισμένο μάτι και χτυπημένα χείλη.

Σε άλλη γυναίκα ο ένστολος είχε στείλει μπράβους, της είχε σπάσει το αυτοκίνητο και της είχε βάλει GPS για να ελέγχει τις κινήσεις της.

Φαίνεται να επέλεγε τα θύματά του με συγκεκριμένα κριτήρια. Οι γυναίκες στις οποίες έχει ασκήσει βία είναι χωρισμένες και έχουν καλό οικονομικό υπόβαθρο. Η πρώην σύζυγός του είχε αιτηθεί και λάβει το Panic Button, ωστόσο η οικογένειά της ζούσε με τον φόβο καθώς ο ένστολος μέχρι και πρόσφατα φέρεται να εξακολουθούσε να κινείται έξω από το σπίτι της.

Οπως έχει αποκαλύψει το MEGA, ο στρατιωτικός γιατρός ελέγχεται και για υπερσυνταγοφραφήσεις. Καταφέρνει να αναβάλλει τις δίκες που εκκρεμούν εις βάρος του, λαμβάνοντας αναβολές και φύλλα πορείας. Μάλιστα πρόσφατα έλαβε μετάθεση για τη Λάρισα από την Αγχίαλο.