Ελεύθερος κυκλοφορεί ο στρατιωτικός γιατρός που κακοποίησε τρεις γυναίκες
Ελεύθερος κυκλοφορεί ο στρατιωτικός γιατρός που καταγγέλλεται ότι κακοποίησε τρεις γυναίκες - Ελέγχεται και για υπερσυνταγογραφήσεις
- Γνωρίστε τη «Μαμά Ουγκάντα» τη γυναίκα που γέννησε 47 παιδιά - Η θλιβερή ιστορία της
- Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
- Ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη Σμύρνη - Δύο νεκροί από πυρά 16χρονου
- Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο
Ελεύθερος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ο στρατιωτικός γιατρός που καταγγέλλεται για ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία.
Ο στρατιωτικός γιατρός, σύμφωνα με τις καταγγελίες έχει ασκήσει βία στην πρώην σύζυγό του αλλά και σε δύο ακόμη γυναίκες, ενώ συγγενής των θυμάτων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες που δεν έχουν μιλήσει.
Σύμφωνα με το MEGA, το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει παραπομπή του ένστολου στο Αεροδικείο, ωστόσο εκείνος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και να παρενοχλεί τα θύματά του.
«Αν ένας άνθρωπος υπότροπος συνεχίζει και ενοχλεί το θύμα, είναι αδίκημα. Μπορεί το θύμα να καλέσει την Αστυνομία», σημείωσε για το θέμα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.
Ο γιατρός καταφέρνει να αναβάλλει τις δίκες που εκκρεμούν εις βάρος του, λαμβάνοντας φύλλα πορείας.
Ελέγχεται και για υπερσυνταγογραφήσεις
Οπως έχει αποκαλύψει το MEGA, ο στρατιωτικός γιατρός ελέγχεται και για υπερσυνταγοφραφήσεις. Καταφέρνει να αναβάλλει τις δίκες που εκκρεμούν εις βάρος του, λαμβάνοντας φύλλα πορείας. Μάλιστα πρόσφατα έλαβε μετάθεση για τη Λάρισα από την Αγχίαλο.
Φαίνεται να επέλεγε τα θύματά του με συγκεκριμένα κριτήρια. Οι γυναίκες στις οποίες έχει ασκήσει βία είναι χωρισμένες και έχουν καλό οικονομικό υπόβαθρο.
Η πρώην σύζυγός του, έχει πλέον στη διάθεσή της το Panic Button, ωστόσο η οικογένειά της, ζει με τον φόβο, καθώς ο ένστολος φέρεται να εξακολουθεί να κινείται έξω από το σπίτι της.
Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι και σε άλλη γυναίκα είχε στείλει μπράβους, είχε προκαλέσει ζημιές στο αυτοκίνητό της και είχε τοποθετήσει GPS για να παρακολουθεί τις κινήσεις της.
- Μαρίνα Σάττι: Έτοιμη για την ευρωπαϊκή περιοδεία της
- Airbnb: Στο τραπέζι απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης εκτός Αττικής
- «Τρέλα» για την Εθνική Ελλάδας: Sold out το «Γ. Καραϊσκάκης» για το ματς με τη Δανία (pic)
- Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση
- Επεκτείνεται το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης-Παραμένουν 16.000 κλειστά ακίνητα
- Αιματηρό επεισόδιο στον Τύρναβο: 88χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 18χρονο φίλο της εγγονής του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις