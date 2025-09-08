Ελεύθερος κυκλοφορεί ο στρατιωτικός γιατρός που κακοποίησε τρεις γυναίκες

Ελεύθερος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ο στρατιωτικός γιατρός που καταγγέλλεται για ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία.

Ο στρατιωτικός γιατρός, σύμφωνα με τις καταγγελίες έχει ασκήσει βία στην πρώην σύζυγό του αλλά και σε δύο ακόμη γυναίκες, ενώ συγγενής των θυμάτων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες που δεν έχουν μιλήσει.

Σύμφωνα με το MEGA, το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει παραπομπή του ένστολου στο Αεροδικείο, ωστόσο εκείνος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και να παρενοχλεί τα θύματά του.

«Αν ένας άνθρωπος υπότροπος συνεχίζει και ενοχλεί το θύμα, είναι αδίκημα. Μπορεί το θύμα να καλέσει την Αστυνομία», σημείωσε για το θέμα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ο γιατρός καταφέρνει να αναβάλλει τις δίκες που εκκρεμούν εις βάρος του, λαμβάνοντας φύλλα πορείας.

Ελέγχεται και για υπερσυνταγογραφήσεις

Οπως έχει αποκαλύψει το MEGA, ο στρατιωτικός γιατρός ελέγχεται και για υπερσυνταγοφραφήσεις. Καταφέρνει να αναβάλλει τις δίκες που εκκρεμούν εις βάρος του, λαμβάνοντας φύλλα πορείας. Μάλιστα πρόσφατα έλαβε μετάθεση για τη Λάρισα από την Αγχίαλο.

Φαίνεται να επέλεγε τα θύματά του με συγκεκριμένα κριτήρια. Οι γυναίκες στις οποίες έχει ασκήσει βία είναι χωρισμένες και έχουν καλό οικονομικό υπόβαθρο.

Η πρώην σύζυγός του, έχει πλέον στη διάθεσή της το Panic Button, ωστόσο η οικογένειά της, ζει με τον φόβο, καθώς ο ένστολος φέρεται να εξακολουθεί να κινείται έξω από το σπίτι της.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι και σε άλλη γυναίκα είχε στείλει μπράβους, είχε προκαλέσει ζημιές στο αυτοκίνητό της και είχε τοποθετήσει GPS για να παρακολουθεί τις κινήσεις της.