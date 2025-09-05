Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για στρατιωτικό γιατρό που κακοποίησε τρεις γυναίκες

Τρεις γυναίκες καταγγέλλουν στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων για ενδοοικογενειακή βία. Ο στρατιωτικός γιατρός, σύμφωνα με τις καταγγελίες έχει ασκήσει βία στην πρώην σύζυγό του αλλά και σε δύο ακόμη γυναίκες.

Συγγενής ενός εκ των θυμάτων μίλησε στο MEGA, αποκαλύπτοντας ότι μέσα στο 2024 ο συγκεκριμένος άνδρας έχει επιτεθεί τουλάχιστον σε τρεις γυναίκες, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες που δεν έχουν μιλήσει.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο γιατρός καταφέρνει να αναβάλλει τις δίκες που εκκρεμούν εις βάρος του, λαμβάνοντας φύλλα πορείας.

Νέες αποκαλύψεις

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το MEGA, ο στρατιωτικός γιατρός ελέγχεται για υπερσυνταγογραφήσεις, ενώ πρόσφατα έλαβε μετάθεση για τη Λάρισα από την Αγχίαλο.

Ακόμη, αποκαλύπτεται ότι ο ένστολος φαίνεται να επέλεγε τα θύματά του με συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς και οι γυναίκες είναι χωρισμένες και έχουν καλό οικονομικό υπόβαθρο.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει παραπομπή του ενστόλου στο Αεροδικείο, ωστόσο εκείνος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και να παρενοχλεί τα θύματά του.

«Τόσο η αστυνομία όσο και τα όργανα της στρατιωτικής τάξης έχουν δικαίωμα επέμβασης και σύλληψης και παραπομπής στο δικαστήριο. Αρμόδιο είναι το Αεροδικείο, ασχέτως φύσεως του εγκλήματος που κατηγορείται», τόνισε στο MEGA ο Κώστας Μορτόπουλος, απόστρατος Συνταγματάρχης νομικού σώματος.

Η γυναίκα έλαβε Panic Button

Η γυναίκα έχει πλέον στη διάθεσή της το Panic Button, ωστόσο η οικογένειά της εξακολουθεί να ζει με τον φόβο, καθώς ο ένστολος εξακολουθεί να κινείται έξω από το σπίτι της.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι και σε άλλη γυναίκα είχε στείλει μπράβους, είχε προκαλέσει ζημιές στο αυτοκίνητό της και είχε τοποθετήσει GPS για να παρακολουθεί τις κινήσεις της.