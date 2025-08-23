Χειροπέδες σε έναν 44χρονο άνδρα πέρασε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της ανιψιάς του για ξυλοδαρμό και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη

Η 26χρονη κοπέλα διαμένει στον οικισμό οικισμό Τσαΐρια του Δήμου Θερμαϊκού και κατήγγειλε ότι ο θείος της την έπιασε από το λαιμό και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού και αφού διερεύνησαν την καταγγελία της 26χρονης, πέρασαν χειροπέδες στον 44χρονο για επικίνδυνη σωματική βλάβη εις βάρος της κοπέλας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.