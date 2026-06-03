Δίκη για τα Τέμπη: Το «κατηγορώ» του Ψαρόπουλου, αυτοί έχουν ευθύνη για τη σύγκρουση – Απαράδεκτη η δήλωση του δημοσίου

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Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η όγδοη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη, που διεξάγεται στο συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα.

Συγγενείς θυμάτων βρέθηκαν εκ νέου στην αίθουσα. Μεταξύ άλλων, η Ελένη Βασάρα, ο Πάνος Ρούτσι, ο Χρήστος Βλάχος και η Άλμα Λάτα.

Παρών από τους κατηγορούμενους ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας, ο επιβλέπων σιδηροδρομικών συστημάτων Παύλος Κουζής, ο επιβλέπων σιδηροδρομικών συστημάτων, Σταμάτης Ελευθερίου και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Διονέλλης.

Το «κατηγορώ» του Ψαρόπουλου: Αυτοί έχουν ευθύνη για τη σύγκρουση στα Τέμπη

Σε τοποθέτησή του ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης και συνήγορος, χαρακτήρισε «γνωστικά ανεπαρκή» τον σταθμάρχη, τονίζοντας ότι «ο κατηγορούμενος σταθμάρχης δεν θα επιλεγόταν ποτέ αν έδινε εξετάσεις. Εξαιτίας της παράνομης μετάταξης βρέθηκε στη θέση του σταθμάρχη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αν δεν προέβαιναν οι κατηγορούμενοι στη μετάταξή του ο συγκεκριμένος σταθμάρχης δεν θα βρισκόταν σε εκείνη τη θέση, που έκανε μοιραία λάθη. Είναι σαφές ότι υφίσταται η αξιόποινη πράξη του 259 του ποινικού κώδικα (παράβαση καθήκοντος) και οι συγγενείς μπορούν να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας».

Όσον αφορά την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, ο κ. Ψαρόπουλος επισήμανε, μεταξύ άλλων, πως «ευθύνη για τη σύγκρουση έχει ο ΟΣΕ και ο φορέας δημοπράτησης, η ΕΡΓΟΣΕ. Ευθύνη έχει και η ΡΑΣ που με τις αποφάσεις της μπορεί να υποβάλει πρόστιμα και να κάνει συστάσεις. Ευθύνη έχει και η Hellenic Train. Ευθύνη φέρει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Οι κρίκοι αυτοί έχουν εντοπιστεί και έχει αναλυθεί στο 1.000 σελίδων κατηγορητήριο. Η δήλωση του δημοσίου είναι προκλητική και περιορίζει τα αίτια στον ανθρώπινο παράγοντα, που φυσικά δεν ισχύει και θα αποδειχθεί. Η θέση του δημοσίου θα καταρριφθεί με πάταγο. Είναι άκρως καταχρηστική και απαράδεκτη. Υποκρύπτει την υπεράσπιση των υπολοίπων 32».

«Το ελληνικό δημόσιο επέλεξε τους ‘μικρούς’, αφήνοντας εκτός τους ‘μεγάλους’»

Η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, συνήγορος θυμάτων και τραυματιών, υπογράμμισε ότι «συμφωνούμε με την εισαγγελέα μόνο στο κομμάτι που αφορά τους δικηγορικούς συλλόγους». Αναφερόμενη στην παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας από το ελληνικό δημόσιο, τόνισε πως είναι υποκριτική και επιλεκτική.

«Υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους. Αποτελεί απαξίωση της ίδιας της προδικασίας. Έρχεται το ελληνικό δημόσιο, απαξιώνοντας πλήρως τη δικαστική εξουσία και τους δικαστικούς λειτουργούς, επιλέγοντας τους ‘μικρούς’, αφήνοντας εκτός τους ‘μεγάλους’. Αλλά διοίκηση ασκούν οι μεγαλόσχημοι, όχι οι μικροί. Η επιλογή να μην υποστηρίξει τις κατηγορίες που κατέγραψε η δικαστική εξουσία είναι τουλάχιστον παράνομη, παράτυπη. Για εμάς ισχύει ότι ή το ελληνικό δημόσιο θα συνταχθεί με τις δικές μας παραστάσεις ή θα αποβληθεί εντελώς από αυτήν την αίθουσα», είπε η κ. Χατζηκωνσταντίνου.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.