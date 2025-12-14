Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στη Βουδαπέστη για φερόμενη κακοποίηση παιδιών σε κρατικά ιδρύματα της Ουγγαρίας

Ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, Πέτερ Μαγιάρ, ηγήθηκε δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών στη Βουδαπέστη το Σάββατο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υπόθεση κακοποίησης παιδιών σε κρατικά ιδρύματα για ανηλίκους.

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε ως αντίδραση σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν αυτή την εβδομάδα και απεικονίζουν υπαλλήλους ενός σωφρονιστικού ιδρύματος για ανηλίκους στην ουγγρική πρωτεύουσα να κακοποιούν σωματικά τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί.

Ο πρώην διευθυντής του ιδρύματος, ο οποίος βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση με την υποψία ότι διαχειριζόταν κύκλωμα πορνείας, μεταξύ άλλων εγκλημάτων, έχει επίσης κατηγορηθεί για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Η αστυνομία έκανε έφοδο στο ίδρυμα αυτή την εβδομάδα, αν και οι επικριτές κατηγορούν την κυβέρνηση του Όρμπαν ότι δεν έλαβε μέτρα παρά τις αναφορές για παραπτώματα που χρονολογούνται από χρόνια, σύμφωνα με το euronews.

Ο Μάγιαρ, του οποίου το κεντροδεξιό κόμμα Τίσζα προηγείται του Φιντέζ του Όρμπαν στις περισσότερες ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, εκμεταλλεύτηκε την υπόθεση και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν προστατεύει τα ευάλωτα παιδιά, ζητώντας την παραίτηση του Όρμπαν.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Βουδαπέστης, παρά το κρύο, και πραγματοποίησαν μια σοβαρή πορεία κατά μήκος του Δούναβη. Πολλοί διαδηλωτές άναψαν πυρσούς καθώς έπεφτε το σούρουπο και άρχισαν να ανεβαίνουν προς τα γραφεία του Όρμπαν στο Castle Hill.

Καταγγελίες προς την κυβέρνηση Όρμπαν

Ο Μάγιαρ, πρώην μέλος του κόμματος Fidesz του Όρμπαν, βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής της Ουγγαρίας καθώς εξελισσόταν η υπόθεση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για παράνομες πράξεις και διαφθορά.

Απευθυνόμενος στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα κεντρικά γραφεία της κυβέρνησης το Σάββατο, ο Μαγιάρ έκανε μια σύγκριση μεταξυ του σκανδάλου με τις αμνηστίες του περασμένου έτους και των πιο πρόσφατων κατηγοριών για κακοποίηση παιδιών.

«Πριν από είκοσι δύο μήνες, μια χώρα έθεσε ένα ερώτημα στην ουγγρική κυβέρνηση: Μπορεί να αλλάξει και να βελτιώσει την κατάσταση των παιδιών ή θα παραμείνει συνεργός των παιδόφιλων;»

«Η κυβέρνηση του Όρμπαν υποσχέθηκε τα πάντα, αλλά από τότε, δυστυχώς, αποδείχθηκε ότι όλα τα μέλη της κυβέρνησης του Όρμπαν τάχθηκαν στο πλευρό των παιδόφιλων», δήλωσε ο Μαγιάρ.

Η κυβέρνηση του Όρμπαν καταδίκασε τη σωματική κακοποίηση που φαίνεται στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν, αλλά υποστήριξε ότι οι περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών που ήρθαν στο φως έδειξαν ότι τα προγράμματα προστασίας των παιδιών της Ουγγαρίας λειτουργούσαν αποτελεσματικά για την εξάλειψη των παρανομιών.

Ωστόσο, αρκετοί κυβερνητικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του Όρμπαν, τόνισαν ότι οι ανήλικοι κάτοικοι της εγκατάστασης είχαν τοποθετηθεί εκεί επειδή είχαν διαπράξει εγκλήματα ή είχαν εμπλακεί σε άλλες παρανομίες, παρομοιάζοντας το ίδρυμα με φυλακή για ανηλίκους.