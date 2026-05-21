Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή

Επιεικώς προβληματική ήταν η εμφάνιση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη. Σε διαδικασία ενημέρωσης για τις υποκλοπές, αφενός το προεδρείο που πρόσκειται στην κυβέρνηση κάλυπτε τον κ. Δεμίρη ζητώντας από τους βουλευτές να περάσουν «στην επόμενη ερώτηση», αφετέρου ο ίδιος προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό τους όταν απαντούσε άλλα αντί άλλων στις ερωτήσεις τους.

Μύλος

Σύμφωνα με ασφαλείς και διασταυρωμένες πληροφορίες του in από τη διαδικασία, οι αντιφάσεις του διοικητή της ΕΥΠ διαδέχονταν η μία την άλλη. Ειδικά στο θέμα παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη έδωσε έξι διαφορετικές απαντήσεις. Τη μια είπε ότι δεν είχε δει την εντολή παρακολούθησης, εν συνεχεία είπε πως την είδε, σε άλλο σημείο ανέφερε ότι δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο, ακολούθως ότι υπάρχει, λίγο αργότερα μίλησε για «πειστήρια» και όχι γι’ αυτό, καθαυτό το έγγραφο. Μύλος.

Οι κυβερνητικοί βουλευτές -παρών ήταν και ο κ. Σκέρτσος- σίγουρα δεν αισθάνονταν και τόσο καλά από το ξεγύμνωμα του ανθρώπου που το Μαξίμου έχει επιλέξει να διοικεί την Υπηρεσία Πληροφοριών. Σε κάποια σημεία της διαδικασίας οι βουλευτές της ΝΔ επιχείρησαν να καλύψουν τον κ. Δεμίρη, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί πως στη διαδικασία δεν ακολουθήθηκε το σύστημα των ερωτοαποκρίσεων.

Αγνοώντας το ΣτΕ

Πρώτα έγιναν οι ερωτήσεις των βουλευτών και στη συνέχεια κλήθηκε να απαντήσει ο κ. Δεμίρης, όποια ήθελε, χωρίς ουσιαστικό αντίλογο. Η μόνη «παρασπονδία» ήταν ο διάλογός του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, όπου και επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά πως η ΕΥΠ -με την ανοχή και την κάλυψη της κυβέρνησης- αγνοεί επιδεικτικά απόφαση του ΣτΕ.

Εδώ κι ενάμισι χρόνο το ΣτΕ έχει αποφασίσει τελεσίδικα πως η ΕΥΠ οφείλει να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους παρακολούθησής του. Αυτό έως ώρας δεν έχει συμβεί και στην κυβέρνηση σφυρίζουν αδιάφορα προσποιούμενοι πως δεν συμβαίνει τίποτε. Η αναφορά στην κυβέρνηση γίνεται επειδή πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ποιός λέει ψέματα;

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κατάθεση του πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου στη δίκη για τις υποκλοπές, η ΕΥΠ δεν τους είχε δείξει κανέναν φάκελο, κατά το διάστημα που η Αρχή έκανε ελέγχους. Αντιθέτως, τους είχαν δείξει κάτι αριθμούς πρωτοκόλλου, κάποιες υπογραφές, αλλά τους φακέλους που αφορούσαν στις παρακολουθήσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ ή του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη δεν τους είδαν ούτε εξ όψεως.

Την ίδια ώρα ο κ. Δεμίρης ανέφερε ενώπιον των βουλευτών πως «τον φάκελο» που αφορούσε στον Νίκο Ανδρουλάκη, «τον έδωσε στην ΑΔΑΕ». Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από πουθενά όμως και αυτό σημαίνει ότι κ. Δεμίρης δεν λέει την αλήθεια.

Επιπρόσθετα αξίζει να θυμηθούμε και το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των ΝΕΩΝ σύμφωνα με το οποίο το υλικό παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη και ο φάκελός του είχαν καταστραφεί από την ΕΥΠ. Μάλιστα για το θέμα είχε γίνει μεγάλος ντόρος στην εξεταστική του 2022 όπου πρώην διοικητές της ΕΥΠ οι οποίοι κλήθηκαν να καταθέσουν είχαν χαρακτηρίσει το γεγονός πρωτόγνωρο (καθώς τα πρωτόκολλα θέλουν το υλικό παρακολούθησης να καταστρέφεται έπειτα από δύο χρόνια) και την διοίκηση της ΕΥΠ (κ. Δεμίρης) να τελεί εν αφωνία.

Ενόχληση

Η κυβέρνηση ενοχλήθηκε σφόδρα από το γεγονός των διαρροών κι έσπευσε να ανοίξει πόλεμο ανακοίνωσεων με το ΠΑΣΟΚ. Αλγεινή εντύπωση ωστόσο προκαλεί και η στάση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη που δείχνει να λειτουργεί προς χάριν της ΝΔ και όχι της Βουλής εν τω συνόλω. Για παράδειγμα γνωρίζει πως εδώ και μήνες υπάρχει μια ένορκη κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές που τον αφορά και την αγνοεί επιδεικτικά.

Ο λόγος για την ομολογία του Σταμάτη Τρίμπαλη, «αχυρανθρώπου» του Γιάννη Λαβράνου στην εταιρεία Krikel, ο οποίος ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές ότι είχε πάρει έτοιμες ερωτήσεις πριν καταθέσει στην εξεταστική, οι οποίες στη συνέχεια του έγιναν από βουλευτές της ΝΔ.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τον περασμένο Δεκέμβριο να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κ. Τρίμπαλης, το προεδρείο της Βουλής φαίνεται πως δεν έχει καμία διάθεση να διερευνηθεί αυτή η μαρτυρία. Η στάση του εν προκειμένω να μην κάνει τίποτε, δείχνει πως αντιλαμβάνεται τις υποκλοπές, το κράτος Δικαίου και το κύρος της Βουλής.