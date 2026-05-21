newspaper
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 06:42
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα - Επεκτείνεται η πυρκαγιά στην πολυκατοικία
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή
Πολιτική 21 Μαΐου 2026, 07:00

Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή

Εντελώς απροετοίμαστος εμφανίστηκε στη βουλή ο διοικητής της ΕΥΠ και αδυνατώντας να απαντήσει επί της ουσίας για τις υποκλοπές. Γιατί προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό των παριστάμενων βουλευτών.

Δημήτρης Τερζής
ΡεπορτάζΔημήτρης Τερζής
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Επιεικώς προβληματική ήταν η εμφάνιση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη. Σε διαδικασία ενημέρωσης για τις υποκλοπές, αφενός το προεδρείο που πρόσκειται στην κυβέρνηση κάλυπτε τον κ. Δεμίρη ζητώντας από τους βουλευτές να περάσουν «στην επόμενη ερώτηση», αφετέρου ο ίδιος προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό τους όταν απαντούσε άλλα αντί άλλων στις ερωτήσεις τους.

Μύλος

Σύμφωνα με ασφαλείς και διασταυρωμένες πληροφορίες του in από τη διαδικασία, οι αντιφάσεις του διοικητή της ΕΥΠ διαδέχονταν η μία την άλλη. Ειδικά στο θέμα παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη έδωσε έξι διαφορετικές απαντήσεις. Τη μια είπε ότι δεν είχε δει την εντολή παρακολούθησης, εν συνεχεία είπε πως την είδε, σε άλλο σημείο ανέφερε ότι δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο, ακολούθως ότι υπάρχει, λίγο αργότερα μίλησε για «πειστήρια» και όχι γι’ αυτό, καθαυτό το έγγραφο. Μύλος.

Οι κυβερνητικοί βουλευτές -παρών ήταν και ο κ. Σκέρτσος- σίγουρα δεν αισθάνονταν και τόσο καλά από το ξεγύμνωμα του ανθρώπου που το Μαξίμου έχει επιλέξει να διοικεί την Υπηρεσία Πληροφοριών. Σε κάποια σημεία της διαδικασίας οι βουλευτές της ΝΔ επιχείρησαν να καλύψουν τον κ. Δεμίρη, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί πως στη διαδικασία δεν ακολουθήθηκε το σύστημα των ερωτοαποκρίσεων.

Αγνοώντας το ΣτΕ

Πρώτα έγιναν οι ερωτήσεις των βουλευτών και στη συνέχεια κλήθηκε να απαντήσει ο κ. Δεμίρης, όποια ήθελε, χωρίς ουσιαστικό αντίλογο. Η μόνη «παρασπονδία» ήταν ο διάλογός του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, όπου και επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά πως η ΕΥΠ -με την ανοχή και την κάλυψη της κυβέρνησης- αγνοεί επιδεικτικά απόφαση του ΣτΕ.

Εδώ κι ενάμισι χρόνο το ΣτΕ έχει αποφασίσει τελεσίδικα πως η ΕΥΠ οφείλει να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους παρακολούθησής του. Αυτό έως ώρας δεν έχει συμβεί και στην κυβέρνηση σφυρίζουν αδιάφορα προσποιούμενοι πως δεν συμβαίνει τίποτε. Η αναφορά στην κυβέρνηση γίνεται επειδή πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ποιός λέει ψέματα;

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κατάθεση του πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου στη δίκη για τις υποκλοπές, η ΕΥΠ δεν τους είχε δείξει κανέναν φάκελο, κατά το διάστημα που η Αρχή έκανε ελέγχους. Αντιθέτως, τους είχαν δείξει κάτι αριθμούς πρωτοκόλλου, κάποιες υπογραφές, αλλά τους φακέλους που αφορούσαν στις παρακολουθήσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ ή του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη δεν τους είδαν ούτε εξ όψεως.

Την ίδια ώρα ο κ. Δεμίρης ανέφερε ενώπιον των βουλευτών πως «τον φάκελο» που αφορούσε στον Νίκο Ανδρουλάκη, «τον έδωσε στην ΑΔΑΕ». Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από πουθενά όμως και αυτό σημαίνει ότι κ. Δεμίρης δεν λέει την αλήθεια.

Επιπρόσθετα αξίζει να θυμηθούμε και το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των ΝΕΩΝ σύμφωνα με το οποίο το υλικό παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη και ο φάκελός του είχαν καταστραφεί από την ΕΥΠ. Μάλιστα για το θέμα είχε γίνει μεγάλος ντόρος στην εξεταστική του 2022 όπου πρώην διοικητές της ΕΥΠ οι οποίοι κλήθηκαν να καταθέσουν είχαν χαρακτηρίσει το γεγονός πρωτόγνωρο (καθώς τα πρωτόκολλα θέλουν το υλικό παρακολούθησης να καταστρέφεται έπειτα από δύο χρόνια) και την διοίκηση της ΕΥΠ (κ. Δεμίρης) να τελεί εν αφωνία.

Ενόχληση

Η κυβέρνηση ενοχλήθηκε σφόδρα από το γεγονός των διαρροών κι έσπευσε να ανοίξει πόλεμο ανακοίνωσεων με το ΠΑΣΟΚ. Αλγεινή εντύπωση ωστόσο προκαλεί και η στάση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη που δείχνει να λειτουργεί προς χάριν της ΝΔ και όχι της Βουλής εν τω συνόλω. Για παράδειγμα γνωρίζει πως εδώ και μήνες υπάρχει μια ένορκη κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές που τον αφορά και την αγνοεί επιδεικτικά.

Ο λόγος για την ομολογία του Σταμάτη Τρίμπαλη, «αχυρανθρώπου» του Γιάννη Λαβράνου στην εταιρεία Krikel, ο οποίος ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές ότι είχε πάρει έτοιμες ερωτήσεις πριν καταθέσει στην εξεταστική, οι οποίες στη συνέχεια του έγιναν από βουλευτές της ΝΔ.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τον περασμένο Δεκέμβριο να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κ. Τρίμπαλης, το προεδρείο της Βουλής φαίνεται πως δεν έχει καμία διάθεση να διερευνηθεί αυτή η μαρτυρία. Η στάση του εν προκειμένω να μην κάνει τίποτε, δείχνει πως αντιλαμβάνεται τις υποκλοπές, το κράτος Δικαίου και το κύρος της Βουλής.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες Προϋπόθεση το άνοιγμα για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

Ελληνικές τράπεζες Προϋπόθεση το άνοιγμα για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Σύνταξη
Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης

Παρά τις επίσημες δηλώσεις (και στο συνέδριο) του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, το σενάριο για κάλπες το Φθινόπωρο παραμένει στο τραπέζι του Μαξίμου. Τα εκατέρωθεν επιχειρήματα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική

Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχονται οι υποκλοπές, καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, μετά την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή της Βουλής και την απουσία Τζαβέλλα. Την ίδια ώρα, η κόντρα Κακλαμάνη - Ανδρουλάκη για το θέμα της εξεταστικής παίρνει νομικές διαστάσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βόμβες Προκόπη Παυλόπουλου κατά Μητσοτάκη: Καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Βόμβες Προκόπη Παυλόπουλου κατά Μητσοτάκη: Καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος

«Δεν είναι το Σύνταγμα εργαλείο» διαμήνυσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος σε μία παρέμβαση κόλαφο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον τρόπο που ο πρωθυπουργός μεταχειρίζεται το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη
Πολιτική 20.05.26

Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη

Το συνέδριο για την ασφάλεια Athens Defence Summit διοργανώνεται από μια ΙΚΕ που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και που την τρέχουν ο υιός του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ο υιός του γαλάζιου εκδότη Καραμανλή. Ο ρόλος του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Βασίλης Ρίζος
Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα

Οι υποκλοπές και πάλι στο προσκήνιο με τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου να αρνείται να πάει και να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άλλη μια κίνηση της Δικαιοσύνης που δυστυχώς παραπέμπει σε συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 19:57

Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla
Διπλωματία 20.05.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για Γεωργιάδη: Για να έρθει κάποιος σε δύσκολη θέση, πρέπει να έχει «σπονδυλική στήλη»
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Σακελλαρίδης για Γεωργιάδη: Για να έρθει κάποιος σε δύσκολη θέση, πρέπει να έχει «σπονδυλική στήλη»

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης μπορεί να πει τα πάντα. Μπορεί τη μία στιγμή να διαδίδει θεωρίες ότι οι Εβραίοι είναι κατώτερα όντα και την άλλη στιγμή να τους αποθεώνει. Μπορεί πραγματικά να πει τα πάντα ανάλογα με το τι επιτάσσει το συμφέρον του», λέει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 18:46

Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μία ημέρα που οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω επαναλαμβάνοντας πως ζητά να μάθει τον λόγο που τον παρακολουθούσαν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στα άκρα η κόντρα Κακλαμάνη με Ανδρουλάκη – Στην επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές του ΠΑΣΟΚ – «Είναι κοινοβουλευτική εκτροπή»
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Στα άκρα η κόντρα Κακλαμάνη με Ανδρουλάκη – Στην επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές του ΠΑΣΟΚ – «Είναι κοινοβουλευτική εκτροπή»

Όπως σημείωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης οι διαρροές από την κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε ποινικά αδικήματα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές, που το κατηγορούν για τη διαρροή του αποκαλυπτικού διαλόγου Ανδρουλάκη - Δεμίρη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η αδικία κατά των δανειοληπτών, σταματά εδώ – Νέο βίντεο στο TikTok
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Ανδρουλάκης: Η αδικία κατά των δανειοληπτών, σταματά εδώ – Νέο βίντεο στο TikTok

Τις 8 στρατηγικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος και να προστατευθούν οι δανειολήπτες από την ασυδοσία των funds, παρουσιάζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 21.05.26

Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σήμερα αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατώφλι τα μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως να εκπροσωπηθούν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο
Ελλάδα 21.05.26

Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο

Τα βίντεο με τις αιματηρές επιθέσεις κρατούμενου σε συγκρατούμενούς του προκάλεσαν την παρέμβαση εισαγγελέα - Ερωτήματα για το εάν ο δράστης λειτουργούσε εν γνώση ή ακόμα και με κάλυψη των σωφρονιστικών υπαλλήλων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Σύνταξη
Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων
Αντιδράσεις φοιτητών 21.05.26

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων

Το Χάρβαρντ ψήφισε την επιβολή ανώτατου ορίου στις βαθμολογίες «Α» με ποσόστωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό των καλών βαθμών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα
Ανάλυση Economist 21.05.26

Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο νόμο που επικαλέστηκε για να απαγάγει τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί δίωξη στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Και κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά – Εξοργισμένοι οι γονείς [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 21.05.26

Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά - Εξοργισμένοι οι γονείς

Οι γονείς των μωρών που υπέστησαν κακοποίηση από υπάλληλο παιδικού σταθμού καταδίκασαν την απόφαση να απελαθεί η κακοποιήτριά τους, αφού εξέτισε μόλις το 15% της οκταετούς ποινής της.

Σύνταξη
Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα
Ελλάδα 21.05.26

Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα

Ενας στους 200 κρατουμένους πλέον έχει προκαλέσει ατύχημα ή έχει επιδείξει παράνομη οδηγική συμπεριφορά

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης

Παρά τις επίσημες δηλώσεις (και στο συνέδριο) του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, το σενάριο για κάλπες το Φθινόπωρο παραμένει στο τραπέζι του Μαξίμου. Τα εκατέρωθεν επιχειρήματα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Διεθνής Οικονομία 21.05.26

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου
Κινήσεις αναπροσαρμογής 21.05.26

Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν ωθεί τα κράτη του Κόλπου σε θεμελιώδη στρατηγικό αναπροσανατολισμό, σε μια όλο και πιο ασταθή Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο
Στεγαστική πολιτική 21.05.26

KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο

Τρεισήμιση χρόνια μετά τον αρχικό νόμο για την κοινωνική αντιπαροχή, το πρόγραμμα παίρνει σάρκα και οστά, με έκδοση ΚΥΑ για τα πρώτα ακίνητα. Όμως πουθενά δεν λέει ποιο θα είναι το κοινωνικό ενοίκιο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;
Κόσμος 21.05.26

Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;

Ο αριθμός τόσο των μεταναστών όσο και των αιτούντων άσυλο μειώνεται στην ΕΕ, ενώ οι διαταγές επαναπατρισμού αυξάνονται, με τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σουηδία να βρίσκονται στην κορυφή

Σύνταξη
Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο
Κόσμος 21.05.26

Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο

Ο Τραμπ προχώρησε σε εκκαθαρίσεις διαφωνούντων Ρεπουμπλικανών, με στήριξη και υψηλές χρηματοδοτήσεις των αντιπάλων τους από το σύστημα του, στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.

Σύνταξη
Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Claude / Mythos 21.05.26

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ

Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Σύνταξη
Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
«Οικονομία της Γενοκτονίας» 21.05.26

Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων

Λίγες μέρες μετά την αναστολή των κυρώσεων από δικαστήριο των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, από τον κατάλογο των υπό κυρώσεις προσώπων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Κόσμος 21.05.26

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε πολύ «soft» κριτική κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση» και «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies