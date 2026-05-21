Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξέδωσε διάταγμα σύμφωνα με την οποία το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας δεν πρέπει να αποσταλεί στο εξωτερικό, όπως ανέφεραν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters.

Οι επαφές ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν

Το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων σχολιάζει ότι αυτό το διάταγμα αποτελεί σκλήρυνση της στάσης της Τεχεράνης σχετικά με ένα από τα βασικά αιτήματα των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η εντολή του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ενδέχεται να απογοητεύσει περαιτέρω τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και να περιπλέξει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σημειώνει το Reuters.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο ότι ο Τραμπ έχει διαβεβαιώσει το Ισραήλ ότι τα αποθέματα του Ιράν σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, θα αποσταλούν εκτός Ιράν και ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει σχετική ρήτρα.

Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, θα μεταβεί στην Τεχεράνη την Πέμπτη στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμεσολάβησης από τη μεριά του Ισλαμαμπάντ στις συνομιλίες και τις διαβουλεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.