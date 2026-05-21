newspaper
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 06:42
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα - Επεκτείνεται η πυρκαγιά στην πολυκατοικία
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 06:00

Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο νόμο που επικαλέστηκε για να απαγάγει τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί δίωξη στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Και κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ασκεί ποινική δίωξη στον Ραούλ Κάστρο, πρώην πρόεδρο της Κούβας. Το κατηγορητήριο που τον βαραίνει είναι η συνωμοσία για δολοφονία Αμερικανών και ανθρωποκτονίες.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, ο Economist επισημαίνει ότι η πιθανότητα μιας στρατιωτικής επέμβασης στην Κούβα στα πρότυπα αυτής στη Βενεζουέλα δεν είναι και τόσο μακρινή. Ακόμη και αν φαίνεται απίστευτο ότι ο Τραμπ θα επιχειρούσε να συλλάβει τον 94χρονο Ραούλ Κάστρο. Που παρά το γεγονός ότι δεν είναι πια πρόεδρος, είναι ο ισχυρότερος πολιτικός άνδρας στην Κούβα.

Ο Ραούλ Κάστρο, αδελφός του Φιντέλ, αντιμετωπίζει την εξής κατηγορία: ότι διέταξε την κατάρριψη δύο αεροσκαφών των Brothers to the Rescue, ομάδας εξόριστων με έδρα το Μαϊάμι, το 1996, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους. Τότε, ήταν υπουργός Άμυνας.

Ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Μπλανς, ανακοινώνει τη δίωξη κατά Κάστρο

Ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Μπλανς, ανακοινώνει τη δίωξη κατά Κάστρο / REUTERS/Marco Bello

Αργότερα έγινε πρόεδρος και πρώτος γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, πριν αποσυρθεί επίσημα το 2021. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ο de facto ηγέτης της Κούβας. Όλες οι μεγάλες αποφάσεις απαιτούν την έγκρισή του. Πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία της ηγεσίας της Κούβας με τους Τραμπ και Ρούμπιο, θα πρέπει να εγκριθεί από τον Ραούλ Κάστρο. Και η αμερικανική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επιβάλει πολιτική αλλαγή στην Κούβα.

Άλλες κατηγορίες για τον Κάστρο, ίδια μεθοδολογία

Ασφαλώς, οι κατηγορίες που αποδίδονται στον Ραούλ Κάστρο δεν είναι οι ίδιες με εκείνες εναντίον του Νικολάς Μαδούρο. Ο ένας κατηγορείται για την κατάρριψη αεροσκαφών, ο άλλος ότι ήταν ηγέτης καρτέλ ναρκωτικών. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται ο αμερικανικός νόμος, όμως, είναι παρόμοιος.


Όταν έγινε η επιδρομή στο Καράκας για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, η κυβέρνηση Τραμπ τη χαρακτήρισε επιχείρηση επιβολής του νόμου. Τώρα υποστηρίζουν ότι η Κούβα, η οποία βρίσκεται 145 χλμ. από τη Φλόριντα, αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Κυρίως, λόγω του καθεστώτος της ως αποτυχημένου κράτους, της υποστήριξής της προς την Κίνα και τη Ρωσία και της εκροής μεταναστών.

Και η μεθοδολογία είναι παρόμοια. Οι αμερικανικές αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από την Κούβα έχουν αυξηθεί. Οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ φέρονται να ζυγίζουν επιλογές, από περιορισμένες επιθέσεις έως μια ευρύτερη δράση.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την άφιξη της Ομάδας Κρούσης Αεροπλανοφόρου Νίμιτς, η οποία περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο, την αεροπορική πτέρυγα του και τουλάχιστον ένα αντιτορπιλικό με κατευθυνόμενους πυραύλους, την Τετάρτη.


Αυτή η κλιμάκωση έρχεται μετά από μήνες εξαναγκασμού. Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, οι ΗΠΑ έχουν μπλοκάρει τις αποστολές καυσίμων προς την Κούβα. Έχουν πιέσει χώρες σε όλη την περιοχή να διακόψουν την προμήθεια σκληρού νομίσματος.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση στην Αβάνα έχει απαντήσει με περιορισμένες παραχωρήσεις. Έδωσε άδεια σε ιδιωτικές εταιρείες να εισάγουν καύσιμα και υποσχέθηκε να επιτρέψει στους Κουβανούς στο εξωτερικό να επενδύσουν στο νησί.

Νέες κυρώσεις

Αυτά όμως δεν είναι αρκετά για την κυβέρνηση Τραμπ. Και αυξάνει την πίεση.

Αβάνα, Κούβα

Αβάνα, Κούβα / REUTERS/Norlys Perez

Στις 7 Μαΐου, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στην Gaesa. Είναι ο στρατιωτικός όμιλος που ελέγχει μεγάλο μέρος της οικονομίας της Κούβας. Θεωρείται ευρέως ως η επιχείρηση της οικογένειας Κάστρο. Ο Μάρκο Ρούμπιο την αποκάλεσε «την καρδιά του κλεπτοκρατικού κομμουνιστικού συστήματος της Κούβας».

Μια εβδομάδα αργότερα, ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA, πέταξε στην Αβάνα για να συναντήσει τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, εγγονό του Ραούλ Κάστρο. Τον προειδοποίησε ότι ο χρόνος τελειώνει για να γίνουν «θεμελιώδεις αλλαγές». Επίσης, προέτρεψε το καθεστώς να δεχτεί βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα διανεμηθεί σε συντονισμό με την Καθολική Εκκλησία. Η συνάντηση φαίνεται να πήγε άσχημα.

Στις 18 Μαΐου, η OFAC επέβαλε κυρώσεις στο μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού και αμυντικού μηχανισμού της Κούβας. Και στην υπηρεσίας κατασκοπείας του καθεστώτος. Συνεπώς, ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο;

Τι ζητούν οι Αμερικανοί

Οι ΗΠΑ δεν κρύβουν ότι θέλουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις, απελευθέρωση κρατουμένων και αποζημιώσεις για απαλλοτριωμένες περιουσίες.

Αν και δεν το λένε δημόσια, λέει ο Economist, πιθανότατα επιθυμούν και πιο δραστικές αλλαγές. Όπως η διάλυση της Gaesa και η μετάβαση στη δημοκρατία. Η κυβέρνηση Τραμπ πότε λέει ότι θα συνεργαστεί με το καθεστώς και πότε ότι πρέπει να απομακρυνθεί. Παράδειγμα η δήλωση Ρούμπιο στις 14 Μαΐου: «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την πορεία της Κούβας όσο αυτοί οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι σε αυτό το καθεστώς».

Μια επιχείρηση τύπου Βενεζουέλας μπορεί να φαίνεται πολύ ακραία για την κυβέρνηση Τραμπ. Δεν θα ήταν και πολύ ωραία η εικόνα του 94χρονου Ραούλ Κάστρο με χειροπέδες για πολλούς Αμερικανούς. Επίσης, στην Κούβα δεν υπάρχει κάποια προφανής προσωπικότητα που θα μπορούσε να υπακούσει τις εντολές των Αμερικανών. Επίσης, ο εγγονός του Ραούλ Κάστρο δεν είναι ο φυσικός διάδοχος.

Και ταυτόχρονα, οι Κουβανοί θεωρούν πιθανή μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση. Οι πολίτες λαμβάνουν στρατιωτική εκπαίδευση. Οι αμυντικές δυνάμεις της Κούβας μοιράζουν φυλλάδια που λένε στον κόσμο πώς να προετοιμαστεί για πόλεμο. Στις 18 Μαΐου, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε ότι μια επίθεση θα προκαλούσε «ένα λουτρό αίματος ανυπολόγιστων διαστάσεων».

Για τα μάτια των εξόριστων

Σύμφωνα με τον Economist, το κατηγορητήριο εις βάρος του Ραούλ Κάστρο απαγγέλθηκε για να ικανοποιηθούν οι εξόριστοι Κουβανοί που ζουν στο Μαϊάμι. Οι οποίοι πιέζουν τον Ντόναλντ Τραμπ να γίνει πιο πιεστικός. Ακόμη και η ημερομηνία που επιλέχθηκε να ανακοινωθεί έχει τον συμβολισμό της. Πολλοί εξόριστοι γιορτάζουν την 20ή Μαΐου ως επέτειο της ανεξαρτησίας της Κούβας.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιθανόν θέλει να το χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις. Αλλά σύμφωνα με αναλυτές, αυτό θα είναι δύσκολο. Ο Ρικ Ερέρο, της Ομάδας Μελέτης της Κούβας στην Ουάσιγκτον, που είναι υπέρ της συνεργασία, εξηγεί γιατί:

«Η κυβέρνηση είναι εντελώς ανίκανη να αλλάξει πορεία ή να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις για να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται». Προσπαθήστε να δείτε τι θα ακολουθήσει, λέει, και «τα πράγματα θα γίνουν πολύ γρήγορα θολά».

Αμερικανικές και κουβανικές σημαίες σε κατάστημα σουβενίρ στη Φλόριντα

Αμερικανικές και κουβανικές σημαίες σε κατάστημα σουβενίρ στη Φλόριντα / REUTERS/Marco Bello

Ωστόσο, η κατάσταση στην Κούβα είναι μη βιώσιμη. Οι κυρώσεις στην Gaesa είναι μεγάλο πλήγμα. Τα έσοδα του ομίλου πιστεύεται ότι είναι τριπλάσια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ελέγχει επίσης έως και 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα περιουσιακά στοιχεία. Οι ξένες εταιρείες έχουν προθεσμία μέχρι τις 5 Ιουνίου για να τερματίσουν τις συναλλαγές τους με την Gaesa ή οποιαδήποτε οντότητα ελέγχει. Δύο μεγάλες ναυτιλιακές, η γερμανική Hapag-Lloyd και η γαλλική CMA CGM, έχουν σταματήσει να δέχονται παραγγελίες που συνδέονται με την Κούβα και αξιολογούν τους κινδύνους.

Τα περιθώρια εξαντλούνται

Για την Κούβα, που εισάγει περίπου το 70% των τροφίμων της, αυτό θα μπορούσε να είναι καταστροφικό. Ο υπουργός Ενέργειας της Κούβας έχει ήδη δηλώσει ότι το νησί έχει ξεμείνει από ντίζελ και μαζούτ για τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Οι διακοπές ρεύματος στην Αβάνα διαρκούν έως και 22 ώρες την ημέρα. Τα τρόφιμα είναι δυσεύρετα. Δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες.


Έτσι, η εγχώρια πίεση αυξάνεται. Στις 13 Μαΐου, η αστυνομία διέλυσε διαδηλωτές στην Αβάνα που διαμαρτύρονταν για τις διακοπές ρεύματος. Η Prisoners Defenders, μια ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων με έδρα τη Μαδρίτη, αναφέρει ότι η Κούβα έχει έναν αριθμό ρεκόρ από 1.260 πολιτικούς κρατούμενους. Ο Πέδρο Μονρεάλ, ένας Κουβανός οικονομολόγος που ζει στη Μαδρίτη, εκτιμά ότι η οικονομία μπορεί να συρρικνωθεί κατά 15% φέτος.

Και έρχεται η προσφορά βοήθειας από τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση στην Κούβα λέει ότι την εξετάζει. Αλλά το δίλημμα είναι πολύ μεγάλο.

Κατά τον Economist, αποδοχή της θα ισοδυναμούσε με παραδοχή της δικής της αποτυχίας. Η απόρριψή της διακινδυνεύει περισσότερες διαμαρτυρίες. Η ζέστη, η πείνα και οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται. Και ο χρόνος τρέχει και εξαντλούνται παράλληλα οι δυνατότητες να πει όχι στις ΗΠΑ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Wall Street
Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων
Αντιδράσεις φοιτητών 21.05.26

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων

Το Χάρβαρντ ψήφισε την επιβολή ανώτατου ορίου στις βαθμολογίες «Α» με ποσόστωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό των καλών βαθμών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά – Εξοργισμένοι οι γονείς [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 21.05.26

Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά - Εξοργισμένοι οι γονείς

Οι γονείς των μωρών που υπέστησαν κακοποίηση από υπάλληλο παιδικού σταθμού καταδίκασαν την απόφαση να απελαθεί η κακοποιήτριά τους, αφού εξέτισε μόλις το 15% της οκταετούς ποινής της.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου
Κινήσεις αναπροσαρμογής 21.05.26

Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν ωθεί τα κράτη του Κόλπου σε θεμελιώδη στρατηγικό αναπροσανατολισμό, σε μια όλο και πιο ασταθή Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;
Κόσμος 21.05.26

Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;

Ο αριθμός τόσο των μεταναστών όσο και των αιτούντων άσυλο μειώνεται στην ΕΕ, ενώ οι διαταγές επαναπατρισμού αυξάνονται, με τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σουηδία να βρίσκονται στην κορυφή

Σύνταξη
Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο
Κόσμος 21.05.26

Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο

Ο Τραμπ προχώρησε σε εκκαθαρίσεις διαφωνούντων Ρεπουμπλικανών, με στήριξη και υψηλές χρηματοδοτήσεις των αντιπάλων τους από το σύστημα του, στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.

Σύνταξη
Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
«Οικονομία της Γενοκτονίας» 21.05.26

Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων

Λίγες μέρες μετά την αναστολή των κυρώσεων από δικαστήριο των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, από τον κατάλογο των υπό κυρώσεις προσώπων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Κόσμος 21.05.26

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε πολύ «soft» κριτική κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση» και «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Στολίσκος για τη Γάζα 21.05.26

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος

Η Μαδρίτη καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Και ο πρωθυπουργός Σάντσεθ προτίθεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες πλήρη απαγόρευση εισόδου στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Κόσμος 20.05.26

Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα

Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Βρυξέλλες 20.05.26

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή
Πολιτική 21.05.26

Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή

Εντελώς απροετοίμαστος εμφανίστηκε στη βουλή ο διοικητής της ΕΥΠ και αδυνατώντας να απαντήσει επί της ουσίας για τις υποκλοπές. Γιατί προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό των παριστάμενων βουλευτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Σύνταξη
Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων
Αντιδράσεις φοιτητών 21.05.26

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων

Το Χάρβαρντ ψήφισε την επιβολή ανώτατου ορίου στις βαθμολογίες «Α» με ποσόστωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό των καλών βαθμών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά – Εξοργισμένοι οι γονείς [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 21.05.26

Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά - Εξοργισμένοι οι γονείς

Οι γονείς των μωρών που υπέστησαν κακοποίηση από υπάλληλο παιδικού σταθμού καταδίκασαν την απόφαση να απελαθεί η κακοποιήτριά τους, αφού εξέτισε μόλις το 15% της οκταετούς ποινής της.

Σύνταξη
Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα
Ελλάδα 21.05.26

Φυλακισμένοι για μέθη ή ταχύτητα

Ενας στους 200 κρατουμένους πλέον έχει προκαλέσει ατύχημα ή έχει επιδείξει παράνομη οδηγική συμπεριφορά

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης

Παρά τις επίσημες δηλώσεις (και στο συνέδριο) του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, το σενάριο για κάλπες το Φθινόπωρο παραμένει στο τραπέζι του Μαξίμου. Τα εκατέρωθεν επιχειρήματα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Διεθνής Οικονομία 21.05.26

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου
Κινήσεις αναπροσαρμογής 21.05.26

Μέση Ανατολή σε αναδιάταξη – Το Ιράν, ο πόλεμος και τα στρατηγικά διλήμματα για τα κράτη του Κόλπου

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν ωθεί τα κράτη του Κόλπου σε θεμελιώδη στρατηγικό αναπροσανατολισμό, σε μια όλο και πιο ασταθή Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο
Στεγαστική πολιτική 21.05.26

KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο

Τρεισήμιση χρόνια μετά τον αρχικό νόμο για την κοινωνική αντιπαροχή, το πρόγραμμα παίρνει σάρκα και οστά, με έκδοση ΚΥΑ για τα πρώτα ακίνητα. Όμως πουθενά δεν λέει ποιο θα είναι το κοινωνικό ενοίκιο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;
Κόσμος 21.05.26

Οι «επαναπατρισμοί» μεταναστών στην ΕΕ αυξάνονται – Ποιες χώρες πραγματοποιούν τις περισσότερες απελάσεις;

Ο αριθμός τόσο των μεταναστών όσο και των αιτούντων άσυλο μειώνεται στην ΕΕ, ενώ οι διαταγές επαναπατρισμού αυξάνονται, με τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σουηδία να βρίσκονται στην κορυφή

Σύνταξη
Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο
Κόσμος 21.05.26

Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο

Ο Τραμπ προχώρησε σε εκκαθαρίσεις διαφωνούντων Ρεπουμπλικανών, με στήριξη και υψηλές χρηματοδοτήσεις των αντιπάλων τους από το σύστημα του, στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.

Σύνταξη
Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Claude / Mythos 21.05.26

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ

Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Σύνταξη
Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
«Οικονομία της Γενοκτονίας» 21.05.26

Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων

Λίγες μέρες μετά την αναστολή των κυρώσεων από δικαστήριο των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, από τον κατάλογο των υπό κυρώσεις προσώπων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Κόσμος 21.05.26

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε πολύ «soft» κριτική κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση» και «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Στολίσκος για τη Γάζα 21.05.26

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος

Η Μαδρίτη καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Και ο πρωθυπουργός Σάντσεθ προτίθεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες πλήρη απαγόρευση εισόδου στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies