«Οι αξίες αποτελούν τη μεγαλύτερη άμυνά του» Ραούλ Κάστρο απαντά ο πρόεδρος της Κούβας στις ΗΠΑ

H Κούβα μέσω του προέδρου της Μιγκέλ Ντίαζ – Κανέλ Μπερμούδες, απάντησε στις ΗΠΑ και τις κατηγορίες εναντίον του Ραούλ Κάστρο, κατηγορώντας τις ΗΠΑ πως συγκάλυπταν την «ναρκοτρομοκρατική ομάδα “Αδελφοί στη Διάσωση”», αεροπλάνο της οποίας εισήλθε στον κουβανικό εναέριο χώρο το 1996 και καταρρίφθηκε.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς απείλησε ότι «η δίωξη αυτή δεν είναι τέχνασμα. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Αναμένουμε επομένως ότι θα εμφανιστεί αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο και θα φυλακιστεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για απαγωγή «τύπου Μαδούρο».

La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y… pic.twitter.com/0r0wV0kUX9 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Κούβας για τον Κάστρο

Η υποτιθέμενη κατηγορία εναντίον του στρατηγού του Στρατού Ραούλ Κάστρο Ρουζ, που μόλις ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, δεν κάνει παρά να αποκαλύπτει την αλαζονεία και την απογοήτευση που νιώθουν οι εκπρόσωποι της αυτοκρατορίας απέναντι στην αταλάντευτη αποφασιστικότητα της Κουβανικής Επανάστασης και στην ενότητα και την ηθική δύναμη της ηγεσίας της.

Πρόκειται για μια πολιτική τακτική, χωρίς καμία νομική βάση, που αποσκοπεί αποκλειστικά στο να εμπλουτίσει τον πλαστογραφημένο φάκελο που χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν την τρέλα μιας στρατιωτικής επιθετικής ενέργειας εναντίον της Κούβας.

Οι ΗΠΑ ψεύδονται και παραποιούν τα γεγονότα που αφορούν την κατάρριψη των αεροσκαφών της ναρκοτρομοκρατικής οργάνωσης «Αδελφοί στη Διάσωση» το 1996.

Γνωρίζουν πολύ καλά — δεδομένης της αφθονίας των αποδεικτικών στοιχείων — ότι δεν έγινε καμία απερίσκεπτη ενέργεια ούτε παραβιάστηκε το διεθνές δίκαιο, όπως πράγματι κάνουν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις με τις ψυχρά υπολογισμένες και ανοιχτά δημοσιοποιημένες εξωδικαστικές εκτελέσεις τους εναντίον πολιτικών σκαφών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Στις 24 Φεβρουαρίου 1996, η Κούβα ενήργησε σε νόμιμη αυτοάμυνα εντός των χωρικών της υδάτων, μετά από επανειλημμένες και επικίνδυνες παραβιάσεις του εναερίου μας χώρου από διαβόητους τρομοκράτες —γεγονός για το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση της εποχής είχε ειδοποιηθεί σε περισσότερες από δώδεκα περιπτώσεις, ωστόσο αγνόησε τις προειδοποιήσεις και επέτρεψε τη συνέχιση αυτών των παραβιάσεων.

Το ηθικό κύρος και το ανθρωπιστικό πνεύμα της κληρονομιάς του καταρρίπτουν κάθε προσπάθεια δυσφήμισης εναντίον του στρατηγού του Στρατού Ραούλ Κάστρο. Ως διοικητής ανταρτών και ως πολιτικός, κέρδισε την αγάπη του λαού του, καθώς και τον σεβασμό και τον θαυμασμό άλλων ηγετών στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι αξίες αποτελούν τη μεγαλύτερη άμυνά του και ένα ηθικό ασπίδα ενάντια σε αυτή την γελοία απόπειρα να υποβαθμιστεί το κύρος του ως ήρωα.

Ο Ραούλ Κάστρο θα παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης «με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο»

Η Ουάσινγκτον αναμένει σύμφωνα με τον υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (επίσημος τίτλος Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ), ότι ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ «με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο», αφού του ασκήθηκε δίωξη για φόνο.

Απαντώντας στην ερώτηση για την πιθανότητα ανάληψης στρατιωτικής δράσης εναντίον της Κούβας, ο αρμόδιος υπουργός, Τοντ Μπλανς, παρέπεμψε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στο Πεντάγωνο, ως τους πλέον αρμόδιους να απαντήσουν.

«Η δίωξη αυτή δεν είναι τέχνασμα. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Αναμένουμε επομένως ότι θα εμφανιστεί αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο και θα φυλακιστεί», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μαϊάμι.

Ο Μπλανς δεν θέλησε να προχωρήσει σε σύγκριση ανάμεσα στην περιπτώση Κάστρο και την περίπτωση της απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

O Τραμπ σε δηλώσεις του στο Air Force One, δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση στην Κούβα».