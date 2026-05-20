Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός έκανε την τελευταία του προπόνηση στο ΣΕΦ και πλέον μπαίνει πλήρως σε ρυθμούς Final Four, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στον πρώτο χρονικά ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (22/5, 18.00).

Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και έχουν ακόμα μια προπόνηση στο Telecom Center Athens (περίπου 18.00-18.30 την Πέμπτη 21/5) πριν από το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης που έρχεται στην Ελλάδα για να υπερασπιστεί το στέμμα της.

Τι έχει κάνει όμως ο Ολυμπιακός απέναντι στις ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four της Αθήνας; Το «10» σας υπενθυμίζει τα ματς της regular season με ένα από αυτά να αποτελεί ορόσημο στην εξέλιξη της χρονιάς για την ομάδα του Πειραιά.

Oι ερυθρόλευκοι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον πρώτο γύρο ηττήθηκε με 89-77 στην Ισπανία, σε ένα ματς μέτριο από πλευράς απόδοσης.

Στο ματς του δεύτερου γύρου, οι ερυθρόλευκοι διέλυσαν με 102-88 τη «Βασίλισσα» στο ΣΕΦ, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να κάνει… θραύση με ρεκόρ καριέρας καθώς σημείωσε 37 πόντους, όντας ασταμάτητος.

Απέναντι στη Βαλένθια η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε στο φαληρικό στάδιο με 92-99 από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, σε ένα κομμάτι της σεζόν που ο Ολυμπιακός είχε κάνει σερί ήττες και από εκείνο το σημείο και έπειτα, ήρθε το… turning point για τους ερυθρόλευκους οι οποίοι πάτησαν το γκάζι και δεν κοίταξαν ποτέ ξανά πίσω τους.

Στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου στην Ισπανία οι «νυχτερίδες» νίκησαν με 85-84 τον Ολυμπιακό σε ένα ματς που χρειάστηκαν τις δύο βολές του Σέρχιο Ντε Λαρέα για να πάρουν το ροζ φύλλο.

Τέλος οι ερυθρόλευκοι απέναντι στην αντίπαλό τους στο Final Four της Αθήνας έχουν απολογισμό μία νίκη και μία ήττα. Στην Τουρκία ηττήθηκαν με 88-80 σε ένα παιχνίδι που δεν είχαν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ στο ΣΕΦ τη διέλυσαν με 104-87 με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει… όργια, της πήραν τη διαφορά και την προσπέρασαν στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού

2/10 Ρεάλ-Ολυμπιακός 89-77

7/4 Ολυμπιακός-Ρεάλ 102-88

16/12 Ολυμπιακός-Βαλένθια 92-99

24/3 Βαλένθια-Ολυμπιακός 85-84

6/1 Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 88-80

17/3 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε 104-87