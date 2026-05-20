Σε μια δύσκολη όσο και αμήχανη στιγμή βρέθηκε Τούρκος ντελιβεράς όταν εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε δεκάδες οπαδούς της Άστον Βίλα που είχαν ταξιδέψει για την Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αποψινό (20/5) τελικό της ομάδας τους στο Europa League, κόντρα στη γερμανική Φράιμπουργκ.

Οπως μπορεί να δείτε στο παρακάτω βίντεο, οι Άγγλοι οπαδοί έχουν περικυκλώσει τον άτυχο ντελιβερά, ο οποίος προσπαθεί να αντιδράσει ψύχραιμα και με χαμόγελο προκειμένου να αποφύγει τα χειρότερα…

Αρχικά οι φίλαθλοι της Άστον Βίλα τραγουδούν συνθήματα και δείχνουν πως δεν διάθεση για κάτι χειρότερο εναντίον του. Εν τέλει όμως ο Τούρκος δεν αποφεύγει την κλοπή καθώς κάποιοι του ανοίγουν το κουτί όπου έχει μέσα τις παραγγελίες και «βουτάνε» κάποια.

Μετά από λίγο ο ντελιβεράς φαίνεται να απομακρύνεται από το σημείο χωρίς πιθανότατα να έχει αντιληφθεί τι συνέβη. Κάποιος κατέγραψε το άσχημο περιστατικό με την κάμερα του κινητού του και την ανέβασε στο διαδίκτυο, με το βίντεο να γίνεται άμεσα Viral και τους περισσότερους να σχολιάζουν αρνητικά την απαράδεκτη αυτή κίνηση των οπαδών της Άστον Βίλα να φέρουν σε τόσο δύσκολη θέση έναν άνθρωπο ο οποίος στο κάτω κάτω έκανε απλώς της δουλειά του…